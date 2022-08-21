Командир взводу 128-ї бригади ТРО Денисенко: Наші батальйони розірвані і розкидані по різних ОУВах, бо якомусь параноїку в ОП здалося, що ми "приватна армія Корбана"

Батальйони 128 бригади тероборони без належного озброєння та забезпечення розкидали по різних областях та напрямках лише тому, що в ОП чомусь вважають бригаду дніпровського формування "приватною армією Корбана". Люди перетворені на живі мішені, які майже безкарно розстрілює ворог.

Про це повідомив у фейсбуці командир взводу 128-ї бригади ТРО Андрій Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останню добу у двох взводах мого підрозділу ТрО 12 бійців з контузіями різного ступеню тяжкості. За попередній тиждень був лише 1. Кожен день на фронті я ходжу, бігаю і повзаю на нулі між усіма передовими позиціями нашої роти - під мінометними, танковими, авіаційними обстрілами і просто стрілкотнею к@ц@пських дашек та утьосів. Маю збиті й порвані у кров ноги, маю затятість і волю вистояти і перемогти, але не маю навіть рації, важкої зброї та повноважень змінити критичну ситуацію, коли сотні людей з нашого батальйону перетворені на живі мішені, які майже безкарно розстрілює ворог", - зазначає він.

І тому, як наголошує Денисенко, він має повне моральне право та обов’язок сказати те, що зараз каже.

За його словами, наші хлопці героїчно понад тиждень протрималися без зв‘язку, постачання, бронетехніки, з мінімальною вогневою підтримкою, на підножному кормі та ентузіазмі.

"Хоча нам казали, що це на 1, максимум 2 дні. При цьому ніхто не побіг, не залишив позицій, не зрадив. Але щоби уникнути непоправного - подальших втрат особового складу на цьому напрямку і серед військовослужбовців тероборони ЗСУ взагалі - потрібні конкретні кроки від вищого військово-політичне керівництва, а саме:

1. Припинити, нарешті, надавати слабкоозброєним легкопіхотним частинам ТрО самостійні райони оборони, а використовувати їх повністю або окремими підрозділами лише на посилення у межах районів оборони лінійних бригад та батальйонів ЗСУ. А якщо таке трапилося, як у нашому випадку, негайно виправити цю помилку.

2. Поставити на жорсткий контроль забезпечення зв'язком, водою, продовольством, техзасобами, озброєнням і БК частин і підрозділів, які виводяться на лінію зіткнення, у передові позиції. І не допускати на нулі ситуацій, як у нашій частині, коли ми сліпі, глухі й беззубі бомжуємо по посадках, збираючи воду і продовольство, залишені нашими попередниками.

3. Необхідно уникати дезорганізації бойових колективів, зберігати готові системи військової та логістично-постачальної взаємодії. В нашому випадку - треба негайно відновити єдність 128 бригади ТрО, всі батальйони якої, включно з нашим, розірвані і розкидані по різних ОУВах, областях, придані іншим бригадам, а насправді виявилися нікому непотрібними безхатченками і безбатченками.

І це лише тому, що якомусь параноїку-неадеквату в ОПУ здалося, що наша бригада дніпровського формування - "приватна армія Корбана", яку треба порвати з остервенінням рашистів, запхавши у найглибші дупи цієї війни", - зауважує Денисенко.

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"Сподіваюся, мене почують. А як ні - нехай приготуються нести відповідальність за все", - резюмує він.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов так прокоментував допис Денисенка: "Командир взводу 128-ї бригади ТРО Дніпра Андрій Денисенко розповів шокуючу історію. Бригаду, яка застосовувалась у повному складі на одній з ділянок фронту, після позбавлення громадянства голови штабу оборони Дніпра Генадія Корбана розірвали на окремі батальйони, і розкидали по різних ділянках фронту. Можливо, це такий дивний збіг обставин, але в такому рішенні немає ніякої логіки. Оскільки ТРО не отримали ні зв’язку, ні бойової техніки, наслідки розриву бригади дуже негативні. Підрозділи вводяться в бій без налагодження взаємодії, логістики. Тобто зруйнували логіку застосування легко озброєної бригади, і звичайно, бійці це пов’язують з політичними причинами. Я сподіваюсь, що військове командування розгляне цей скандальний випадок, та поверне усі батальйони бригади під командування штабу, який відповідає за забезпечення, бо інкаше такі дії послаблюють війська, і шкодять обороноздатності нашої армії".



