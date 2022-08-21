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Новини Війна
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Командир взводу 128-ї бригади ТРО Денисенко: Наші батальйони розірвані і розкидані по різних ОУВах, бо якомусь параноїку в ОП здалося, що ми "приватна армія Корбана"

тероборона,тро

Батальйони 128 бригади тероборони без належного озброєння та забезпечення розкидали по різних областях та напрямках лише тому, що в ОП чомусь вважають бригаду дніпровського формування "приватною армією Корбана". Люди перетворені на живі мішені, які майже безкарно розстрілює ворог.

Про це повідомив у фейсбуці командир взводу 128-ї бригади ТРО Андрій Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останню добу у двох взводах мого підрозділу ТрО 12 бійців з контузіями різного ступеню тяжкості. За попередній тиждень був лише 1. Кожен день на фронті я ходжу, бігаю і повзаю на нулі між усіма передовими позиціями нашої роти - під мінометними, танковими, авіаційними обстрілами і просто стрілкотнею к@ц@пських дашек та утьосів. Маю збиті й порвані у кров ноги, маю затятість і волю вистояти і перемогти, але не маю навіть рації, важкої зброї та повноважень змінити критичну ситуацію, коли сотні людей з нашого батальйону перетворені на живі мішені, які майже безкарно розстрілює ворог", - зазначає він.

І тому, як наголошує Денисенко, він має повне моральне право та обов’язок сказати те, що зараз каже.

За його словами, наші хлопці героїчно понад тиждень протрималися без зв‘язку, постачання, бронетехніки, з мінімальною вогневою підтримкою, на підножному кормі та ентузіазмі.

"Хоча нам казали, що це на 1, максимум 2 дні. При цьому ніхто не побіг, не залишив позицій, не зрадив. Але щоби уникнути непоправного - подальших втрат особового складу на цьому напрямку і серед військовослужбовців тероборони ЗСУ взагалі - потрібні конкретні кроки від вищого військово-політичне керівництва, а саме:

1. Припинити, нарешті, надавати слабкоозброєним легкопіхотним частинам ТрО самостійні райони оборони, а використовувати їх повністю або окремими підрозділами лише на посилення у межах районів оборони лінійних бригад та батальйонів ЗСУ. А якщо таке трапилося, як у нашому випадку, негайно виправити цю помилку.

2. Поставити на жорсткий контроль забезпечення зв'язком, водою, продовольством, техзасобами, озброєнням і БК частин і підрозділів, які виводяться на лінію зіткнення, у передові позиції. І не допускати на нулі ситуацій, як у нашій частині, коли ми сліпі, глухі й беззубі бомжуємо по посадках, збираючи воду і продовольство, залишені нашими попередниками.

3. Необхідно уникати дезорганізації бойових колективів, зберігати готові системи військової та логістично-постачальної взаємодії. В нашому випадку - треба негайно відновити єдність 128 бригади ТрО, всі батальйони якої, включно з нашим, розірвані і розкидані по різних ОУВах, областях, придані іншим бригадам, а насправді виявилися нікому непотрібними безхатченками і безбатченками.
І це лише тому, що якомусь параноїку-неадеквату в ОПУ здалося, що наша бригада дніпровського формування - "приватна армія Корбана", яку треба порвати з остервенінням рашистів, запхавши у найглибші дупи цієї війни", - зауважує Денисенко.

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"Сподіваюся, мене почують. А як ні - нехай приготуються нести відповідальність за все", - резюмує він.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов так прокоментував допис Денисенка: "Командир взводу 128-ї бригади ТРО Дніпра Андрій Денисенко розповів шокуючу історію. Бригаду, яка застосовувалась у повному складі на одній з ділянок фронту, після позбавлення громадянства голови штабу оборони Дніпра Генадія Корбана розірвали на окремі батальйони, і розкидали по різних ділянках фронту. Можливо, це такий дивний збіг обставин, але в такому рішенні немає ніякої логіки. Оскільки ТРО не отримали ні зв’язку, ні бойової техніки, наслідки розриву бригади дуже негативні. Підрозділи вводяться в бій без налагодження взаємодії, логістики. Тобто зруйнували логіку застосування легко озброєної бригади, і звичайно, бійці це пов’язують з політичними причинами. Я сподіваюсь, що військове командування розгляне цей скандальний випадок, та поверне усі батальйони бригади під командування штабу, який відповідає за забезпечення, бо інкаше такі дії послаблюють війська, і шкодять обороноздатності нашої армії".

Командир взводу 128-ї бригади ТРО Денисенко: Наші батальйони розірвані і розкидані по різних ОУВах, бо якомусь параноїку в ОП здалося, що ми приватна армія Корбана 01
Командир взводу 128-ї бригади ТРО Денисенко: Наші батальйони розірвані і розкидані по різних ОУВах, бо якомусь параноїку в ОП здалося, що ми приватна армія Корбана 02

Автор: 

Дніпро (3320) Корбан Геннадій (190) Денисенко Андрій (13) тероборона (392)


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Топ коментарі
+74
зелена гниль у дії
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21.08.2022 13:31 Відповісти
+63
Гори в пеклі,дєрьмак.
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21.08.2022 13:33 Відповісти
+53
Зелена ****** через ОПу мстить всім і навіть бійцям.
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21.08.2022 13:36 Відповісти
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Боже який брехун, жодного 200, прое 300 по не обережністі, на передову чух уродів !
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21.08.2022 21:20 Відповісти
А коли приймав командування бригадою , чому не питав командування , де її засоби? Чи авін не знав про них? Чи не знав що він НЕ ГЕНЕРАЛ АРМИИ, а простий комбриг? Ну и Корбан Далес тут до чого???? І це напевно ОДНА така бригада? Інші все добре? Гавновентилятор якийсь
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22.08.2022 14:52 Відповісти
...походу, извращённая правда...отмывание пятен с корбана...накидывание говна на вентилятор...
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22.08.2022 18:16 Відповісти
Правда это только от части - бригада действительно раскидана плохо управляема, выполняет не свои задачи и несет существенные потери. В остальном ,андруша, как всегда брешет - снабжение, кормежка, довольствие - вполне приличные. На позициях ищут воду только когда облом ее таскать за 3км на горбу. Сам он в 108ой, а не в 128ой. И именно 108ая имеет славу "корбановской" - именно из за таких как андруша и ему подобных "корбанариев". Ап самом денисенке слава идет в Днепре недобрая - на ФБ и др. площадках разборы полетов были не однократно........ повторяться не хочу.
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23.08.2022 07:43 Відповісти
Мне очень интересно кто писал комментарий что это брехня,что нет 200 и трое 300 по неосторожности,ты там был , ты участвовал в этом одностороннем уничтожении наших людей и позиций начиная с 13 Августа и по сегодняшний день
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29.08.2022 21:43 Відповісти
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