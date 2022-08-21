Унаслідок ворожих обстрілів на Запоріжжі тисячі споживачів залишаються без світла у 73 населених пунктах, без газу - у понад 260, - ОВА

На Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів без світла залишається 73 населених пункти, без газу - понад 260. Проводити відновлювальні роботи неможливо, поки тривають бойові дії.

Про це в Телеграмі повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні, 21 серпня, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання 18 621 споживач у 73 населених пунктах Запорізької області. По Василівському, Михайлівському, Бердянському, Приморському, Мелітопольському, Якимівському, Кам’янсько-Дніпровському та Токмацькому районним відділенням через дії місцевої окупаційної "влади" доступу до електромереж та актуальної інформації щодо їх стану ПАТ "Запоріжжяобленерго" не має. По Гуляйпільському районному відділенню через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження електромереж аварійно-відновлювальні роботи вчора не проводилися, нових відключень не зафіксовано", - йдеться у дописі.

На сьогодні по області без газопостачання перебувають 226 681 абонент у 269 населених пунктах області. Через пошкодження магістральних газопроводів на території Запорізької та Донецької областей в області повністю відключені 261 та частково 8 населених пунктів (у т.ч. міста Бердянськ та Приморськ Бердянського району, Василівка, Дніпрорудне, Кам’янка-Дніпровська та Енергодар Василівського району, Мелітополь Мелітопольського району, Пологи, Гуляйполе, Оріхів, Молочанськ та Токмак Пологівського району).

За можливості аварійно-відновлювальні роботи будуть проведені невідкладно після отримання допуску до місць пошкоджень.

Щодо водопостачання, то за наявною інформацією на сьогодні у м. Гуляйполе та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району, смт Степногірськ та прилеглих сільських населених пунктах Василівського району відсутнє водопостачання. Через проблеми із забезпеченням електроенергією артезіанських свердловин без водопостачання частина м. Пологи Пологівського району. Крім того, внаслідок обстрілів у м. Оріхів та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району пошкоджено водопровідні мережі, артезіанські свердловини та інші споруди.

Окрім того, внаслідок бойових дій пошкоджено каналізаційні очисні споруди, які приймають стоки м. Василівка та смт Степногірськ Василівського району. Стоки без очищення скидаються до р. Карачокрак і далі потрапляють у р. Дніпро.

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