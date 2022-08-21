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Новини Війна
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Лише кожен 20-й ракетний удар РФ по території України влучав у військовий об’єкт, - СБУ

обстріл,миколаїв,руйнування

Лише одна з 20 російських ракет влучає у військові об’єкти, решта 19 летять на мирні міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У відомстві зазначили, що за шість місяців повномасштабної війни загинули тисячі українців, знищені домівки людей, і тисячі дітей втратили батьків.

"Росія - країна-терорист! Лише кожен 20-й ракетний удар РФ був завданий по військовому об’єкту, решта 19 - влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети… У те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

обстріл (29527) росія (66431) СБУ (13052) воєнні злочини (1891)


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Щось люди переживають що буде на 24 серпня.
Цікаво навіщо влада влаштовує гулянки на Хрещатику ? Ціль для кацапів готує ?
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21.08.2022 14:23 Відповісти
Совок еще не выветрился.
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21.08.2022 14:28 Відповісти
зная приблизительное колличество всех выпущенных парашей ракет, озвученное балаболом в видосике, мы можем оценить для себя некоторые цифры.
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21.08.2022 14:28 Відповісти
Одну ОПу 200 раз розстріляли.
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21.08.2022 14:30 Відповісти
ВІлповідно до закону України "Про декомунізацію" все,що має радянські корні, повинно бути знищено. Так що Путін, знищуючи нашу інфраструктуру, просто допомагає нашим
"патріотам" боротися нашим комуністичним минулим..
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21.08.2022 14:41 Відповісти
Я переконаний, що в рашці вважають такі обстріли результативними, бо знищується житлова і промислова інфраструктура, об'єкти життєзабезпечення населених пунктів, а громадяни в більшості вимушені залишати непридатні для проживання домівки. Територія України без українців - це їх головна мета.
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21.08.2022 14:42 Відповісти
Удары по военном объектам случайность, основная цель кацапсиново-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население !
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21.08.2022 14:45 Відповісти
 
 