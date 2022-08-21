Лише кожен 20-й ракетний удар РФ по території України влучав у військовий об’єкт, - СБУ
Лише одна з 20 російських ракет влучає у військові об’єкти, решта 19 летять на мирні міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У відомстві зазначили, що за шість місяців повномасштабної війни загинули тисячі українців, знищені домівки людей, і тисячі дітей втратили батьків.
"Росія - країна-терорист! Лише кожен 20-й ракетний удар РФ був завданий по військовому об’єкту, решта 19 - влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети… У те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя", - йдеться у повідомленні.
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"патріотам" боротися нашим комуністичним минулим..