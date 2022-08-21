На окупованій Луганщині досі не ексгумували тіла загиблих, що залишилися під завалами, - Гайдай

На Луганщині в населених пунктах немає комунікацій та не проводиться ексгумація загиблих.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни не ведуть облік загиблих, яких мобілізували на окупованих територіях. А місцевих чоловіків продовжують мобілізувати в якості "гарматного м‘яса" на передову. Мобілізованих з окупованих територій кидають на першу лінію, щоб вирахувати за напрямком ведення вогню позиції ЗСУ, або виявити слабкі місця в лінії захисту. Потім ці позиції росіяни обстрілюють з артилерії.

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Там, де проходила активна лінія бойових дій ситуація жахлива. Є інформація, що окупанти будуть "тянуть" газ та електрику, намагаються їх відновити у зруйнованих містах. Але підключити газові труби до будівель та збудувати мережу газопроводів, наприклад, в Сєверодонецьку неможливо. Адже місто після бомбардувань знищене.

Окупаційна влада буде зносити будинки, бо це свідчення їх злочинів. Вони досі не забрали тіла загиблих людей з-під завалів, яких завалило в будинках, і вони там померли.

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