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Новини Війна
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На Херсонщині українські воїни збили три ворожі безпілотники, - Повітряне командування "Південь"

безпілотник

На Півдні українські воїни знищили російські безпілотники.

Про це повідомляється на сторінці Повітряного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 21 серпня, в проміжок часу з 12.00 до 13.00 години, у небі над Херсонщиною, військові повітряного командування "Південь" виявили та знищили три повітряні цілі.

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Відомо, що ворог запустив три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10", щоб проводити повітряну розвідку та коригувати вогонь артилерії на південному напрямку. Три ворожі безпілотники були знищені українськими захисниками.

безпілотник (4430) ВПС (177) ППО (3329) знищення (7696) втрати (4479) Херсонська область (5937)


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Красунчики наші, бережи вас Господь
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21.08.2022 14:56 Відповісти
poslednee vremja ZSU kruta prizemljajut vata-htairov
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21.08.2022 15:14 Відповісти
Чем сбили?"Гепарды"от Шольца можно поздравить с почином?
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21.08.2022 15:51 Відповісти
 
 