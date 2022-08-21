На Херсонщині українські воїни збили три ворожі безпілотники, - Повітряне командування "Південь"

На Півдні українські воїни знищили російські безпілотники.

Про це повідомляється на сторінці Повітряного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, 21 серпня, в проміжок часу з 12.00 до 13.00 години, у небі над Херсонщиною, військові повітряного командування "Південь" виявили та знищили три повітряні цілі.

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Відомо, що ворог запустив три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10", щоб проводити повітряну розвідку та коригувати вогонь артилерії на південному напрямку. Три ворожі безпілотники були знищені українськими захисниками.

