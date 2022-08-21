Не хочемо, щоб нашою сусідкою стала Росія: прем’єри Словаччини і Чехії закликали допомагати Україні
Прем’єр-міністри Чехії та Словаччини в 54-ту річницю радянського вторгнення до Чехословаччини закликали допомагати Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення прем'єрів.
Петр Фіала та Едуард Геґер в 54-ту річницю вторгнення військ Варшавського договору в Чехословаччину і придушення "Празької весни" заявили, що сьогодні, коли російські танки йдуть по українській землі, як ніколи важливо пам'ятати про серпень 1968-го і всіма силами допомагати Україні.
"Підтримуючи Україну, ми підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія стала нашою сусідкою", - сказав словацький прем'єр Едуард Геґер.
"Пам'ятаючи історію, ми вчимося на ній, щоб вона вже ніколи не змогла повторитися", - додав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Нагадаємо, уряд Словаччини не припинятиме військову підтримку України, незважаючи на всі зусилля Росії вплинути на громадську думку в країні. Також зазначимо, що Чехія підтримала заборону на видачу шенгенських віз росіянам.
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Коли люди хрестяться і плюють тричі аби не одержати у сусіда вар'ятів із відсутньою мораллю та низбкою соціальною відповідальністю.
ЦЕ Ж СКІЛЬКИ РАЗІВ ТРЕБА БУЛО ПРОБИТИ ДНО??
не бажують
зовсім
існування мацковіі
"Підтримуючи Україну, ми підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія стала нашою сусідкою", - сказав словацький прем'єр Едуард Геґер.