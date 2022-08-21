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Новини
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Не хочемо, щоб нашою сусідкою стала Росія: прем’єри Словаччини і Чехії закликали допомагати Україні

чехія

Прем’єр-міністри Чехії та Словаччини в 54-ту річницю радянського вторгнення до Чехословаччини закликали допомагати Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення прем'єрів.

Петр Фіала та Едуард Геґер в 54-ту річницю вторгнення військ Варшавського договору в Чехословаччину і придушення "Празької весни" заявили, що сьогодні, коли російські танки йдуть по українській землі, як ніколи важливо пам'ятати про серпень 1968-го і всіма силами допомагати Україні.

"Підтримуючи Україну, ми підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія стала нашою сусідкою", - сказав словацький прем'єр Едуард Геґер.

Також читайте: "Ми маємо знайти консенсус щодо подальшої підтримки України, зокрема військової", - прем'єр-міністр Чехії Фіала

"Пам'ятаючи історію, ми вчимося на ній, щоб вона вже ніколи не змогла повторитися", - додав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Нагадаємо, уряд Словаччини не припинятиме військову підтримку України, незважаючи на всі зусилля Росії вплинути на громадську думку в країні. Також зазначимо, що Чехія підтримала заборону на видачу шенгенських віз росіянам.

Автор: 

Словаччина (1135) Чехія (1658) Геґер Едуард (26) Фіала Петр (106)


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Топ коментарі
+14
Притомні люди.
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21.08.2022 14:49 Відповісти
+11
як ми вас розуміємо... і ми не хотіли і не хочемо... а воно вже є...(ніколи б їх не бачити!)
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21.08.2022 15:07 Відповісти
+8
nu jasno delo - nikto nehoche manjaka v sosednei kvartire...un nas uvi nemae vyboru.
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21.08.2022 15:11 Відповісти
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Притомні люди.
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21.08.2022 14:49 Відповісти
У Чехії немає кордону з Україною. Після такої заяви - у Польщі вчергове напряглися.
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21.08.2022 15:04 Відповісти
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21.08.2022 15:51 Відповісти
Не у Польші,а У Австрії,Угорщині. Ну і Словатчина.
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21.08.2022 18:43 Відповісти
Оце я би назвала - репутація!
Коли люди хрестяться і плюють тричі аби не одержати у сусіда вар'ятів із відсутньою мораллю та низбкою соціальною відповідальністю.
ЦЕ Ж СКІЛЬКИ РАЗІВ ТРЕБА БУЛО ПРОБИТИ ДНО??
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21.08.2022 14:52 Відповісти
на носарі таку сосідку нада садить
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21.08.2022 14:59 Відповісти
як ми вас розуміємо... і ми не хотіли і не хочемо... а воно вже є...(ніколи б їх не бачити!)
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21.08.2022 15:07 Відповісти
nu jasno delo - nikto nehoche manjaka v sosednei kvartire...un nas uvi nemae vyboru.
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21.08.2022 15:11 Відповісти
то на фига вы тогда русских к себе пускаете? визы даете, работу?! гоните этих шмар взашей!
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21.08.2022 15:22 Відповісти
uzhe nepuskaem nashot gnatj za karabljem - posmotrim sho mozhno sdelatj tut uzhe vsjaki "dozhdi" ta "meduZi" nachali gaditj....
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21.08.2022 15:26 Відповісти
отож. Давите их в зародыше
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21.08.2022 15:28 Відповісти
всі,в кого здоровий глузд
не бажують
зовсім
існування мацковіі
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21.08.2022 15:12 Відповісти
Мавзолейное быдло надо изолировать Берлинской Стеной высотой 5 метров минимум от всего цивилизованного Мира...навечно...
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21.08.2022 15:18 Відповісти
И залить бетоном!
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21.08.2022 18:45 Відповісти
але Чехія не має кордону з Україною.
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21.08.2022 15:19 Відповісти
это он превентивно боятся. Или уже и польшу похоронили
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21.08.2022 15:24 Відповісти
Люди, перед тим як писати коментар, читайте статтю. Невже так важко прочитати кілька рядків?
"Підтримуючи Україну, ми підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія стала нашою сусідкою", - сказав словацький прем'єр Едуард Геґер.
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21.08.2022 15:42 Відповісти
Але є з Австрією та Угорщиною!
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21.08.2022 18:46 Відповісти
В августе 1968 года советские шакалы вошли в Прагу...печальный период а истории Чехии и Словаки...Вечная память погибшим тогда ЧехоСловакам...
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21.08.2022 15:23 Відповісти
Из Ужгорода в Прагу автобус идёт всего за тысячу гривен..
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21.08.2022 15:36 Відповісти
Из Праги в Киев можно доехать на автобусе за две тысячи крон...
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21.08.2022 15:38 Відповісти
 
 