Не хочемо, щоб нашою сусідкою стала Росія: прем’єри Словаччини і Чехії закликали допомагати Україні

Прем’єр-міністри Чехії та Словаччини в 54-ту річницю радянського вторгнення до Чехословаччини закликали допомагати Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення прем'єрів.

Петр Фіала та Едуард Геґер в 54-ту річницю вторгнення військ Варшавського договору в Чехословаччину і придушення "Празької весни" заявили, що сьогодні, коли російські танки йдуть по українській землі, як ніколи важливо пам'ятати про серпень 1968-го і всіма силами допомагати Україні.

"Підтримуючи Україну, ми підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія стала нашою сусідкою", - сказав словацький прем'єр Едуард Геґер.

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"Пам'ятаючи історію, ми вчимося на ній, щоб вона вже ніколи не змогла повторитися", - додав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Нагадаємо, уряд Словаччини не припинятиме військову підтримку України, незважаючи на всі зусилля Росії вплинути на громадську думку в країні. Також зазначимо, що Чехія підтримала заборону на видачу шенгенських віз росіянам.