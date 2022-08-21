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Новини Війна
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З початку вторгнення армія РФ вразила понад 22 тис. цивільних об’єктів в Україні, - МЗС

мзс

Сьогодні, у Міжнародний день вшанування жертв тероризму, Україна згадує усіх жертв терористичних нападів РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Ми співчуваємо сім'ям, які втратили своїх близьких, та тим, хто став жертвами терактів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у ході повномасштабного вторгнення в Україну російські війська навмисно завдають ударів по цивільній інфраструктурі, обравши тактику терору та залякування. З початку повномасштабної війни армія РФ вразила понад 22 тис. цивільних об'єктів.

"Десятки тисяч невинно загиблих в Маріуполі, сотні закатованих та вбитих в Бучі, нещадні удари по цивільних об’єктах в Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Чернігові, Вінниці, Краматорську, Кременчуці... Вщент зруйновані Маріуполь, Волноваха, Рубіжне, Попасна, Лиман, Сєвєродонецьк", - нагадують у МЗС.

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У МЗС перераховують найбільш резонансні злочини, скоєні російськими вояками на українській землі:

З початку вторгнення армія РФ вразила понад 22 тис. цивільних об’єктів в Україні, - МЗС 01 унаслідок авіаудару по Маріупольському драмтеатру загинуло понад 300 цивільних;

З початку вторгнення армія РФ вразила понад 22 тис. цивільних об’єктів в Україні, - МЗС 01ракетний удар по будівлі Миколаївської ОДА забрав життя 23 людей;

З початку вторгнення армія РФ вразила понад 22 тис. цивільних об’єктів в Україні, - МЗС 01унаслідок масових вбивств у Київській області - понад 1000 осіб загинули;

З початку вторгнення армія РФ вразила понад 22 тис. цивільних об’єктів в Україні, - МЗС 01ракетний удар по залізничній станції у Краматорську вбив 61 людину;

З початку вторгнення армія РФ вразила понад 22 тис. цивільних об’єктів в Україні, - МЗС 01 унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці - понад 20 загиблих;

З початку вторгнення армія РФ вразила понад 22 тис. цивільних об’єктів в Україні, - МЗС 01ракетний удар по центру Вінниці - 26 загиблих цивільних;

З початку вторгнення армія РФ вразила понад 22 тис. цивільних об’єктів в Україні, - МЗС 01 унаслідок ракетних ударів по гуртожитку у Харкові - понад 20 загиблих.

"З початку повномасштабного російського вторгнення внаслідок дій російської армії загинули 373 дитини, ще 721 було поранено", - додають в МЗС.

"Ми працюємо над тим, щоб світ бачив справжнє обличчя РФ і не зупинимося, допоки останній російський солдат не залишить нашої землі, а винні в злочинах будуть покарані", - резюмується у заяві. 

Автор: 

армія рф (18036) МЗС (4202) тероризм (2869) масове вбивство (74) воєнні злочини (1891)


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22000 цивільних об'єктів це вже геноцид
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21.08.2022 15:09 Відповісти
ні...ще спецоперація...
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21.08.2022 15:19 Відповісти
шо опять
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21.08.2022 15:29 Відповісти
 
 