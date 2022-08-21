З початку вторгнення армія РФ вразила понад 22 тис. цивільних об’єктів в Україні, - МЗС

Сьогодні, у Міжнародний день вшанування жертв тероризму, Україна згадує усіх жертв терористичних нападів РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Ми співчуваємо сім'ям, які втратили своїх близьких, та тим, хто став жертвами терактів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у ході повномасштабного вторгнення в Україну російські війська навмисно завдають ударів по цивільній інфраструктурі, обравши тактику терору та залякування. З початку повномасштабної війни армія РФ вразила понад 22 тис. цивільних об'єктів.

"Десятки тисяч невинно загиблих в Маріуполі, сотні закатованих та вбитих в Бучі, нещадні удари по цивільних об’єктах в Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Чернігові, Вінниці, Краматорську, Кременчуці... Вщент зруйновані Маріуполь, Волноваха, Рубіжне, Попасна, Лиман, Сєвєродонецьк", - нагадують у МЗС.

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У МЗС перераховують найбільш резонансні злочини, скоєні російськими вояками на українській землі:

унаслідок авіаудару по Маріупольському драмтеатру загинуло понад 300 цивільних;

ракетний удар по будівлі Миколаївської ОДА забрав життя 23 людей;

унаслідок масових вбивств у Київській області - понад 1000 осіб загинули;

ракетний удар по залізничній станції у Краматорську вбив 61 людину;

унаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці - понад 20 загиблих;

ракетний удар по центру Вінниці - 26 загиблих цивільних;

унаслідок ракетних ударів по гуртожитку у Харкові - понад 20 загиблих.

"З початку повномасштабного російського вторгнення внаслідок дій російської армії загинули 373 дитини, ще 721 було поранено", - додають в МЗС.

"Ми працюємо над тим, щоб світ бачив справжнє обличчя РФ і не зупинимося, допоки останній російський солдат не залишить нашої землі, а винні в злочинах будуть покарані", - резюмується у заяві.