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Новини Війна
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Кілька одиниць російської техніки, з якої окупанти гатили по Марганцю та Нікополю, утилізовано на брухт, - Євтушенко

орки,окупанти,арміярф,рашисти

Знищено кілька одиниць ворожої техніки, з якої обстрілювалися міста на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

"Парочка техніки, яка була вночі причетна до обстрілів Марганця та Нікополя, залишила чат назавжди й була утилізована на брухт", - йдеться у дописі.

Крім того, ліквідовано російських окупантів, однак точна кількість не називається. За словами Євтушенка, втрати ворога у живій силі "на цей момент порахувати не вдається".

Читайте також: Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. У Нікополі сильна пожежа на підприємстві, - Резніченко. ФОТО

Вночі окупанти обстрілювали прибережні території Нікопольського району та здійснили 25 залпів зі ствольної артилерії по міській забудові у Нікополі. Пошкоджено приватне підприємство, навчальний заклад, 13 приватних 3 дев'яти поверхових, 3 п'ятиповерхових житлових будинки, автомобілі, автобусна зупинка, водо-, газо-, електромережі. Постраждалих немає.

Місто Марганець окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії - здійснили 7 пострілів по території розташованій поруч з міським кладовищем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар рашистів по житлових кварталах Марганця та Нікополя: розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Марганець (77) Євтушенков Володимир (26) Нікополь (1262) Дніпропетровська область (3930)


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дай Боже щоб це було правдою...
дай Боже щоб побите і підбите не скоро замінили на нове...
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21.08.2022 15:13 Відповісти
Добре, але так має бути щодня! Бо щодня обстрілюють!
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21.08.2022 17:08 Відповісти
А воно Вам треба- мертвих мавп рахувати? Хробаки розберуться.
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21.08.2022 17:36 Відповісти
 
 