Кілька одиниць російської техніки, з якої окупанти гатили по Марганцю та Нікополю, утилізовано на брухт, - Євтушенко

Знищено кілька одиниць ворожої техніки, з якої обстрілювалися міста на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

"Парочка техніки, яка була вночі причетна до обстрілів Марганця та Нікополя, залишила чат назавжди й була утилізована на брухт", - йдеться у дописі.

Крім того, ліквідовано російських окупантів, однак точна кількість не називається. За словами Євтушенка, втрати ворога у живій силі "на цей момент порахувати не вдається".

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Вночі окупанти обстрілювали прибережні території Нікопольського району та здійснили 25 залпів зі ствольної артилерії по міській забудові у Нікополі. Пошкоджено приватне підприємство, навчальний заклад, 13 приватних 3 дев'яти поверхових, 3 п'ятиповерхових житлових будинки, автомобілі, автобусна зупинка, водо-, газо-, електромережі. Постраждалих немає.

Місто Марганець окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії - здійснили 7 пострілів по території розташованій поруч з міським кладовищем.

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