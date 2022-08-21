Поліція закликає українців 23-25 серпня бути обережними й обов’язково ховатися в укриття під час сигналів тривоги

Українцям 23-25 серпня варто особливо суворо дотримуватись правил при повітряній тривозі, зокрема обов’язково йти в укриття.

На цьому наголосив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Перш за все, при плануванні своїх маршрутів, переміщення, в обов'язковому порядку, заздалегідь дізнайтеся, де є місця укриття, щоб у разі сигналу повітряної тривоги ви могли дуже швидко і оперативно туди дістатися. Відповідно, сам сигнал тривоги треба виконувати безумовно та безальтернативно, щоб максимально убезпечити себе", - вказав він.

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