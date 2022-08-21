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Поліція закликає українців 23-25 серпня бути обережними й обов’язково ховатися в укриття під час сигналів тривоги

укриття

Українцям 23-25 серпня варто особливо суворо дотримуватись правил при повітряній тривозі, зокрема обов’язково йти в укриття.

На цьому наголосив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Перш за все, при плануванні своїх маршрутів, переміщення, в обов'язковому порядку, заздалегідь дізнайтеся, де є місця укриття, щоб у разі сигналу повітряної тривоги ви могли дуже швидко і оперативно туди дістатися. Відповідно, сам сигнал тривоги треба виконувати безумовно та безальтернативно, щоб максимально убезпечити себе", - вказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив план заходів до цьогорічного Дня Незалежності

Автор: 

День Незалежності (701) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+8
а ви помітили, що вже неділю перестраховуються і закликають берегти себе...
а на початку лютого так боялись посіяти паніку....
чому?
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21.08.2022 15:41 Відповісти
+7
тому що брехуни
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21.08.2022 15:54 Відповісти
+6
Краще би ЗСУ на свято зробили великуууу бавовну оркам. Оце би було свято.
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21.08.2022 15:29 Відповісти
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масовок не робіть. там як Голобородько любить концертів Сердючки і рожевих зайчиків. поїде він на рай до кобзона
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21.08.2022 15:27 Відповісти
Краще би ЗСУ на свято зробили великуууу бавовну оркам. Оце би було свято.
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21.08.2022 15:29 Відповісти
Вообще если серьёзно ,то НАХЕР все вот эти совковые парады с военной техникой должны кануть в лета. Ну что это за бред ,показывать на параде одно,а бить врага, нужно просить вооружение у запада. Показуха голимая для поголовья, а как кинулись, всё продано, всё уже украдено до них было.
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21.08.2022 15:34 Відповісти
Парад має бути одразу після перемоги.
І щороку на День Незалежності після перемоги.
От тоді вже можна демонструвати битий цапський металолом.
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21.08.2022 15:53 Відповісти
Ну нє в лєта а в лєту..
Мене інше у твоєму дописі збентежило..чого ж ти себе так не поважаєш, поголов'я, ой бідося..

А якщо серйозно, то вчи українську..поголів'я вилупкове
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21.08.2022 16:35 Відповісти
Навіщо одноразовому ботові вчити українську (чи будь-яку іншу) мову? Воно і своїм єзиком не дуже володіє.
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21.08.2022 19:06 Відповісти
Так в цьому році рашисти приїхали до нас на паради. В Києві, Львові, Одесі - парад спаленої рашистської техніки на головних вулицях.
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21.08.2022 16:36 Відповісти
а ви помітили, що вже неділю перестраховуються і закликають берегти себе...
а на початку лютого так боялись посіяти паніку....
чому?
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21.08.2022 15:41 Відповісти
тому що брехуни
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21.08.2022 15:54 Відповісти
папулісти і ..і пофігісти
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21.08.2022 16:04 Відповісти
тиждень не тиждень..мене от прям зараз тіпає від вибухів десь в районі танкового полігону Київ..заспокоює варіант - тренуються й нову зброю випробовують..варіант - розміновують, не нра(
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21.08.2022 16:39 Відповісти
Видали коментар
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21.08.2022 16:44 Відповісти
 
 