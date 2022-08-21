Поліція закликає українців 23-25 серпня бути обережними й обов’язково ховатися в укриття під час сигналів тривоги
Українцям 23-25 серпня варто особливо суворо дотримуватись правил при повітряній тривозі, зокрема обов’язково йти в укриття.
На цьому наголосив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Перш за все, при плануванні своїх маршрутів, переміщення, в обов'язковому порядку, заздалегідь дізнайтеся, де є місця укриття, щоб у разі сигналу повітряної тривоги ви могли дуже швидко і оперативно туди дістатися. Відповідно, сам сигнал тривоги треба виконувати безумовно та безальтернативно, щоб максимально убезпечити себе", - вказав він.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар21.08.2022 15:41 Відповісти Посилання
+7 Ksenia VB
показати весь коментар21.08.2022 15:54 Відповісти Посилання
+6 wislen Lem
показати весь коментар21.08.2022 15:29 Відповісти Посилання
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І щороку на День Незалежності після перемоги.
От тоді вже можна демонструвати битий цапський металолом.
Мене інше у твоєму дописі збентежило..чого ж ти себе так не поважаєш, поголов'я, ой бідося..
А якщо серйозно, то вчи українську..поголів'я вилупкове
а на початку лютого так боялись посіяти паніку....
чому?