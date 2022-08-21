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Новини Війна
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Окупанти істотно збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, - Сили оборони Півдня про загрозу обстрілів у святкові дні

море,блокада,рф

Російські окупанти збільшують кількість носіїв ракет у Чорному морі, що може свідчити про підготовку до обстрілу українських міст у День Незалежності України.

Про це повідомиhttps://interfax.com.ua/ла керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо, що вони (окупанти. - Ред.) істотно збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Зокрема, з ракетами "Калібр" їх зараз 5, зокрема є підводні. Використання "Калібрів" цієї ночі може бути певним знаком того, що вони зараз готові їх використовувати, навіть незважаючи на велику вартість і не дуже велику кількість, яка ще залишилася", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону в неділю, відповідаючи на запитання  про можливе збільшення кількості обстрілів українських міст росіянами 23 і 24 серпня.

Вона закликала українців бути готовими до можливого збільшення кількості обстрілів, але при цьому не панікувати і не боятися, бути розумними і стійкими для того, щоб "зберегти себе і Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корабельне угруповання флоту РФ у Чорному морі збільшено до 15 одиниць, - ОК "Південь"

Автор: 

День Незалежності (701) корабель (1618) обстріл (29527) ракети (4093) Чорне море (1679)


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Топ коментарі
+7
Й на Белорашке натягли ракет.... щось такі готує син сатани - *****!
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21.08.2022 15:35 Відповісти
+7
США, ну чего тупим?! Ляха муха кто тупит? Избиратели клована-нелоха?
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21.08.2022 15:41 Відповісти
+5
Будемо сподіватись що все буде по іншому і шо саме ЗСУ зроблять їм таке свято фееричне !
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21.08.2022 17:18 Відповісти
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и чем нам туда достать!?? США, ну чего тупим?!
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21.08.2022 15:29 Відповісти
США, ну чего тупим?! Ляха муха кто тупит? Избиратели клована-нелоха?
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21.08.2022 15:41 Відповісти
кобзон був би кручє в рази
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21.08.2022 15:56 Відповісти
у нас до клована было оружие достать кацапов в морях? уничтожать подлодки?! мы тупили всегда, в отличие от США
А сейчас мы не тупим, а тупит США.
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21.08.2022 15:59 Відповісти
Окупанти істотно збільшили кількість

Такі вже вони істоти - що поробиш...
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21.08.2022 15:35 Відповісти
Й на Белорашке натягли ракет.... щось такі готує син сатани - *****!
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21.08.2022 15:35 Відповісти
Ми теж готуємось рахувати кількість пускових установок, кількість підвезених ракет, кількість запусків...
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21.08.2022 16:21 Відповісти
https://www.tiktok.com/@ukr.news.ua/video/7134191681405979910?_t=8V14iJOMmzG&_r=1
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21.08.2022 15:42 Відповісти
То что реально доставлено в Украину из США вам никто не скажет...
Жуйте в соцсетях Стингеры и Гимарсы...
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21.08.2022 15:56 Відповісти
Мені по-барабану, що й скільки там доставлено із США. Я бачу безкарну руйнацію українських міст кацапами і не бажання нашої влади та геніальних полководців із Генштабу змінити ситуацію.
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21.08.2022 16:16 Відповісти
Треба щось потопити, щоб трохи охолодити запал орків...
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21.08.2022 16:46 Відповісти
Ждем удара?
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21.08.2022 16:55 Відповісти
Будемо сподіватись що все буде по іншому і шо саме ЗСУ зроблять їм таке свято фееричне !
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21.08.2022 17:18 Відповісти
Кроме как горя мирным гражданам и разрушенные дома, фашисты этими ракетными обстрелами не принесут.
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21.08.2022 17:47 Відповісти
Звідкивони їх притарабанили?
Дарданели?
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21.08.2022 18:02 Відповісти
вопрос откуда они там ьеруться если море закрыто привозят на поезде??
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21.08.2022 18:28 Відповісти
Вот у меня тот же вопрос, откуда они приходят , телепортация что ли , . Турция била пяткой в грудь ,что пролив закрыт для всех
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21.08.2022 18:42 Відповісти
наверное с Каспия каналом, там Буяны были, еще давно по сирии пуляли.
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21.08.2022 19:14 Відповісти
Вихід один :терміново зменьшити кількість ракетоносіїв
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21.08.2022 22:32 Відповісти
Не понял..... Это Турция их пропустила?
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29.01.2023 01:53 Відповісти
 
 