Окупанти знищили стелу "Україна єдина" і встановили бюст Леніну в Горностаївці
Російські загарбники в Горностаївці зруйнували стелу "Україна єдина".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Херсонська ОВА.
"У смт Горностаївка Каховського району окупанти зруйнували стелу "Україна єдина", що стояла у центрі селища. Замість неї встановили бюст Леніну", - ідеться у повідомленні.
Топ коментарі
+13 три - пятнадцать
показати весь коментар21.08.2022 15:35 Відповісти Посилання
+12 olele
показати весь коментар21.08.2022 15:36 Відповісти Посилання
+9 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар21.08.2022 15:36 Відповісти Посилання
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Серед іншої символіки учасники акції несли російський триколор.
Ми можемо перемогти на полі боя, ми можемо виявити та віддати під суд агентів ФСБ, але поки на території України діятиме Московська церква, наша перемога над "рускім міром" ніколи не буде повною.
https://t.me/Sharpreview/16449
Треба щоб москалі їх бомбанули, бажано по храмах!..
УПЦ МП - диверсійні підрозділи рашенфашистів
А взагалі цей пам'ятник ще один доказ того, що вони не "рускіий мір" із собою несуть, а "советский мір".
"ленини", червоні прапори, герои НКВД, всі інші радянські пам'ятники, що відновлюються...
"рускій мір" це вже збанкрутіла ідея, вони дістали з підвалу смердючий нафталіном і трупною отрутою мір советский.
под горою вишня
Сралин чЛенина ибют
как же это вышло
эх раз, еще раз
Ёська Сралин бедарс
эх раз, еще раз
чЛенин тоже в анус раз"
Довелось видалити коментар, бо клята т-9 виправила слово помочитись на помолитись. Тому повторюсь:
Ми незабаром теж поставимо пам'ятник ***** на червоному цвинтарі у центрі мАскви у формі чліна, щоб кожний громадянин світу міг попісяти на останнього расєйського диктатора.
Ми їм потім у мавзолеї в Чмоскві, замість леніна унітази поставим!
Хай ходять дивляться...