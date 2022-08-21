Окупанти знищили стелу "Україна єдина" і встановили бюст Леніну в Горностаївці

Російські загарбники в Горностаївці зруйнували стелу "Україна єдина".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Херсонська ОВА.

"У смт Горностаївка Каховського району окупанти зруйнували стелу "Україна єдина", що стояла у центрі селища. Замість неї встановили бюст Леніну", - ідеться у повідомленні.

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