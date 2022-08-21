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Окупанти знищили стелу "Україна єдина" і встановили бюст Леніну в Горностаївці

горностаївка

Російські загарбники в Горностаївці зруйнували стелу "Україна єдина".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Херсонська ОВА.

"У смт Горностаївка Каховського району окупанти зруйнували стелу "Україна єдина", що стояла у центрі селища. Замість неї встановили бюст Леніну", - ідеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині окупанти демонтували пам’ятники Героям Небесної сотні та До Дня незалежності, - ОВА. ФОТО

Автор: 

окупація (6762) пам’ятник (932) Херсонська область (5937)


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Топ коментарі
+13
їбануті назавжди
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21.08.2022 15:35 Відповісти
+12
У центрі Кам'янця-Подільського, через півроку нападу росії на нашу землю, на Хмельниччині прихильники проросійської "Української Православної Церкви Московського Патріархату"провели https://news.obozrevatel.com/ukr/society/na-hmelnichchini-vlashtuvali-hresnu-hodu-rosijskoi-tserkvi-z-trikolorom-u-rukah-foto.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription так звану "хресну ходу".

Серед іншої символіки учасники акції несли російський триколор.

Ми можемо перемогти на полі боя, ми можемо виявити та віддати під суд агентів ФСБ, але поки на території України діятиме Московська церква, наша перемога над "рускім міром" ніколи не буде повною.

https://t.me/Sharpreview/16449
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21.08.2022 15:36 Відповісти
+9
Нема спокою звіздонутим Просто цікаво,на якій помийниці вони члєніна знайшли...
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21.08.2022 15:36 Відповісти
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їбануті назавжди
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21.08.2022 15:35 Відповісти
А я перестав дивуватися. Тільки не росіяни можуть поєднувати сімю Самодержців Російських Романових із їхнім убивцею Лєніним. Патріарх Усєя Русі освячує злочини своїх духовних ворогів СКістів..Маланська за своїм походженням і суттю владна верхівка Росії ставить всі духовні цінності з ніг на голову
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21.08.2022 16:41 Відповісти
Нема спокою звіздонутим Просто цікаво,на якій помийниці вони члєніна знайшли...
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21.08.2022 15:36 Відповісти
Його окупанти з якути зліпили
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21.08.2022 15:41 Відповісти
в смислі з гівна?
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21.08.2022 17:08 Відповісти
Гімна і білих пов'язок
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21.08.2022 17:14 Відповісти
У центрі Кам'янця-Подільського, через півроку нападу росії на нашу землю, на Хмельниччині прихильники проросійської "Української Православної Церкви Московського Патріархату"провели https://news.obozrevatel.com/ukr/society/na-hmelnichchini-vlashtuvali-hresnu-hodu-rosijskoi-tserkvi-z-trikolorom-u-rukah-foto.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription так звану "хресну ходу".

Серед іншої символіки учасники акції несли російський триколор.

Ми можемо перемогти на полі боя, ми можемо виявити та віддати під суд агентів ФСБ, але поки на території України діятиме Московська церква, наша перемога над "рускім міром" ніколи не буде повною.

https://t.me/Sharpreview/16449
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21.08.2022 15:36 Відповісти
ну й дохрена їх там, не очікувано!!!.. Церква МП - зло, підлість, брехня!
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21.08.2022 16:07 Відповісти
шо кам'янчани промовчали? Чекають руССкого міра?
Треба щоб москалі їх бомбанули, бажано по храмах!..
УПЦ МП - диверсійні підрозділи рашенфашистів
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21.08.2022 16:21 Відповісти
Ми самі це все дозволяємо в першу чергу люди.Нищити цих тварюк потрібно і гнати під дупу в рашку
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21.08.2022 17:17 Відповісти
Ленін же придумав Україну, а йому пам'ятник? Ай-яй-яй
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21.08.2022 15:36 Відповісти
якась криза у мізках... за сто років трупу жодного нового ідола?... нинішній путлерюгенд хоча б відає, що то був за лисий?...
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21.08.2022 15:36 Відповісти
Недопрацювали пропагандони! Треба було встановити скульптурні зображення членів ( укр.-прутнів) всіх комуняцьких вождів. Було б куди насаджувати колаборантів після деокупації.
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21.08.2022 15:40 Відповісти
На черенок лопаты тоже будет действенно. Хотя я бы просто застрелил уродов.
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21.08.2022 15:46 Відповісти
Выкинте наконец-то членина из мавзолея, ипанутая рашистская орда...
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21.08.2022 15:44 Відповісти
А що таке.. Українці більше двадцяти років обирали в парламент чЛеніноборців. От наврочили !
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21.08.2022 15:45 Відповісти
Все ж таки, не "членіноборців", а "членінолюбів".
А взагалі цей пам'ятник ще один доказ того, що вони не "рускіий мір" із собою несуть, а "советский мір".
"ленини", червоні прапори, герои НКВД, всі інші радянські пам'ятники, що відновлюються...
"рускій мір" це вже збанкрутіла ідея, вони дістали з підвалу смердючий нафталіном і трупною отрутою мір советский.
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21.08.2022 15:54 Відповісти
Червоний щит понімецьки це РОТЕСШІЛЬД
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31.08.2022 22:25 Відповісти
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21.08.2022 15:48 Відповісти
Таганрогське вар'єте, пилять..... 😂
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21.08.2022 16:02 Відповісти
Щось дуже впевнено почувають себе окупанти, точно їм хтось гарантії надав...
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21.08.2022 15:58 Відповісти
Ясный перец...чЛенин Сралин наше все советское быдло... Шариковых сдохшее в 1991 году 22 августа...
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21.08.2022 16:00 Відповісти
С праздником мавзолейные Мудак И
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21.08.2022 16:01 Відповісти
"На горе стоит верблюд
под горою вишня
Сралин чЛенина ибют
как же это вышло
эх раз, еще раз
Ёська Сралин бедарс
эх раз, еще раз
чЛенин тоже в анус раз"
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21.08.2022 16:12 Відповісти
хороший стих , правильный...
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21.08.2022 16:25 Відповісти
Ти помилився. В курені в Разліві в 1917 чЛєніна в дупу якраз пердолив його партйгеноссе Зіновєв. А потім Льова Троцький. Це сімейна традиція у чЛєніна була. Він змалку пізнав кайф пєрдольожа в дупу. Коли Брєжнєв читав листи Зіновєва до коханця Вови з чЛєнінового архіву то сміявся, А Суслов загримів із серцевим нападом в лікарню
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31.08.2022 22:31 Відповісти
***** казало, що нічєго нє будєм навязивать сілой, знову збрехало.

Довелось видалити коментар, бо клята т-9 виправила слово помочитись на помолитись. Тому повторюсь:
Ми незабаром теж поставимо пам'ятник ***** на червоному цвинтарі у центрі мАскви у формі чліна, щоб кожний громадянин світу міг попісяти на останнього расєйського диктатора.
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21.08.2022 16:18 Відповісти
Лишнехромосомные , кроме членина ,больше в голове нет ничего .
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21.08.2022 16:23 Відповісти
І їх ще хтось називає людьми ?
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21.08.2022 16:26 Відповісти
Скрізь своїх ідолів розставляють з кривавими капищами.
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21.08.2022 16:26 Відповісти
Стесняюсь спросить - а какого размера бюст у Ленина?
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21.08.2022 16:52 Відповісти
400 метров в высоту в вышиванке и с салом((на коне с дубиной а сзади пристоился зиновьев а -и шалаш сверху
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21.08.2022 18:32 Відповісти
Не знаю . але точно відомо що він у нього був з тієї сторони звідки ноги ростуть
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31.08.2022 22:33 Відповісти
"Да какая разница какую назву будет иметь улица или какой памятник там будет стоять, главное дороги заасфальтированы", так сказав недавно Найвєлічайшій лідер українських вівців 73%. Так воно і робиться, бо це вислів не українця.
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21.08.2022 17:31 Відповісти
По салическим законам и кутюмам Людовика святого я как мессир граф де пумпадур повеливаю ленина потом снять хакопать и поджечь..а еще магдебурское право надо полистать...ах ватные плебеи трепещите пред вашим сюзереном...
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21.08.2022 18:31 Відповісти
Нічого страшного!
Ми їм потім у мавзолеї в Чмоскві, замість леніна унітази поставим!
Хай ходять дивляться...
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21.08.2022 19:43 Відповісти
не підходить близько до тієї зарази, лєнін це заразний сифіліс. лікується молотом передасту по голові. - 7 ударів.
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21.08.2022 20:28 Відповісти
Ну в їхньому розумінні ленін засновник України.То що вони хотіли цим сказати?Що визнають територію України визначену за часів срср?А якщо серйозно то я впевнена що молоде покоління російських загарбників поняття не мають хто такий ленін.І взагалі коли вже ці фанати леніна перейменують санкт петербург у ленінград.
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21.08.2022 22:24 Відповісти
Хто в них духовний лідер? вонюча мумія леніна? танунах...
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26.08.2022 12:21 Відповісти
 
 