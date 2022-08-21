Старух закликав людей з окупованих територій Запорізької області евакуюватися: З наближенням осені ситуація буде погіршуватися
На окупованих територіях Запорізької області не всюди є газопостачання, тож опалювальний сезон може й не розпочатися.
Про це розповів очільник ЗОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, загарбники продовжують займатися ядерним тероризмом, внаслідок обстрілів території ЗАЕС пошкоджена одна з перехідних естакад, якою персонал прямує із спецкорпусів до енергоблоків.
"На атомній станції кожен об'єкт є важливим. Вихід навіть маленької деталі ускладнює функціонування всієї станції. На щастя, пошкоджена естакада не є об’єктом інфраструктури блоків чи обладнання, що було б набагато небезпечніше. Ситуація залишається складною. Вживаються всі можливі заходи, а наші оператори працюють в таких умовах", - повідомив Старух.
Евакуація населення з тимчасово окупованих територій триває, однак повільними темпами через штучні черги на блокпостах, які формують окупанти. За добу на вільну територію виїхало 1036 осіб, серед них 324 дитини.
"Черги великі, значна кількість людей прагне потрапити на підконтрольну територію. На заваді швидкому пропуску евакуаційних колон стоять окупанти. У такій ситуації цього тижня у черзі загинула жінка. До того ж, через несприятливі погодні умови ускладнився проїзд. Будь-які спроби обласної влади покращити стан дороги, укріпити її та підсипати зриваються через обстріли з боку тимчасово окупованих територій. У чергах продовжують очікувати тисячі машин, тих, кого пропускають лише мала частина від можливої пропускної спроможності", - наголосив він.
За словами Старуха, з наближенням осені ситуація буде погіршуватися, тож людям необхідно виїздити швидше. Крім того, у Василівському та Мелітопольському районі немає газу, тому залишається "під питанням" початок опалювального сезону.
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