Старух закликав людей з окупованих територій Запорізької області евакуюватися: З наближенням осені ситуація буде погіршуватися

На окупованих територіях Запорізької області не всюди є газопостачання, тож опалювальний сезон може й не розпочатися.

Про це розповів очільник ЗОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, загарбники продовжують займатися ядерним тероризмом, внаслідок обстрілів території ЗАЕС пошкоджена одна з перехідних естакад, якою персонал прямує із спецкорпусів до енергоблоків.

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"На атомній станції кожен об'єкт є важливим. Вихід навіть маленької деталі ускладнює функціонування всієї станції. На щастя, пошкоджена естакада не є об’єктом інфраструктури блоків чи обладнання, що було б набагато небезпечніше. Ситуація залишається складною. Вживаються всі можливі заходи, а наші оператори працюють в таких умовах", - повідомив Старух.

Евакуація населення з тимчасово окупованих територій триває, однак повільними темпами через штучні черги на блокпостах, які формують окупанти. За добу на вільну територію виїхало 1036 осіб, серед них 324 дитини.

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"Черги великі, значна кількість людей прагне потрапити на підконтрольну територію. На заваді швидкому пропуску евакуаційних колон стоять окупанти. У такій ситуації цього тижня у черзі загинула жінка. До того ж, через несприятливі погодні умови ускладнився проїзд. Будь-які спроби обласної влади покращити стан дороги, укріпити її та підсипати зриваються через обстріли з боку тимчасово окупованих територій. У чергах продовжують очікувати тисячі машин, тих, кого пропускають лише мала частина від можливої пропускної спроможності", - наголосив він.

За словами Старуха, з наближенням осені ситуація буде погіршуватися, тож людям необхідно виїздити швидше. Крім того, у Василівському та Мелітопольському районі немає газу, тому залишається "під питанням" початок опалювального сезону.