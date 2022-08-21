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Новини Війна
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Старух закликав людей з окупованих територій Запорізької області евакуюватися: З наближенням осені ситуація буде погіршуватися

евакуація

На окупованих територіях Запорізької області не всюди є газопостачання, тож опалювальний сезон може й не розпочатися.

Про це розповів очільник ЗОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, загарбники продовжують займатися ядерним тероризмом, внаслідок обстрілів території ЗАЕС пошкоджена одна з перехідних естакад, якою персонал прямує із спецкорпусів до енергоблоків.

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"На атомній станції кожен об'єкт є важливим. Вихід навіть маленької деталі ускладнює функціонування всієї станції. На щастя, пошкоджена естакада не є об’єктом інфраструктури блоків чи обладнання, що було б набагато небезпечніше. Ситуація залишається складною. Вживаються всі можливі заходи, а наші оператори працюють в таких умовах", - повідомив Старух.

Евакуація населення з тимчасово окупованих територій триває, однак повільними темпами через штучні черги на блокпостах, які формують окупанти. За добу на вільну територію виїхало 1036 осіб, серед них 324 дитини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ворожих обстрілів на Запоріжжі тисячі споживачів залишаються без світла у 73 населених пунктах, без газу - у понад 260, - ОВА

"Черги великі, значна кількість людей прагне потрапити на підконтрольну територію. На заваді швидкому пропуску евакуаційних колон стоять окупанти. У такій ситуації цього тижня у черзі загинула жінка. До того ж, через несприятливі погодні умови ускладнився проїзд. Будь-які спроби обласної влади покращити стан дороги, укріпити її та підсипати зриваються через обстріли з боку тимчасово окупованих територій. У чергах продовжують очікувати тисячі машин, тих, кого пропускають лише мала частина від можливої пропускної спроможності", - наголосив він.

За словами Старуха, з наближенням осені ситуація буде погіршуватися, тож людям необхідно виїздити швидше. Крім того, у Василівському та Мелітопольському районі немає газу, тому залишається "під питанням" початок опалювального сезону.

окупація (6762) Запорізька область (3780) Запорізька АЕС (1435) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+3
Так ти по гугл картах порівнюєш....москалик, поді..
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21.08.2022 15:46 Відповісти
+3
А як тебе від кацапа відрізнити ?
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21.08.2022 15:56 Відповісти
+2
ти точно за Зе голосував
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21.08.2022 15:43 Відповісти
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21.08.2022 15:39 Відповісти
До вас
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21.08.2022 15:41 Відповісти
ти точно за Зе голосував
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21.08.2022 15:43 Відповісти
я б тебе послала аналогічно, але ти і так вже туди заглибився ))
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21.08.2022 15:47 Відповісти
а Ви - це хто? колаборанти, чи бажаючі вступити до лав війська окупантів?
ВСУ - не безсмертні, тому й відступають.
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21.08.2022 15:44 Відповісти
хто здав вас?
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21.08.2022 15:50 Відповісти
Шашличники
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21.08.2022 15:53 Відповісти
В некогда цветущем районе запорожской области в куйбывшеский район пришёл в полный упадок с 2014 года. Возьмите карты гугл и сравните, какое было село тогда ,а какое сейчас стало и заметьте, там кацапов не было.
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21.08.2022 15:45 Відповісти
Так ти по гугл картах порівнюєш....москалик, поді..
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21.08.2022 15:46 Відповісти
Про карты гугл, это для таких ,как ты , написано было.
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21.08.2022 15:51 Відповісти
А як тебе від кацапа відрізнити ?
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21.08.2022 15:56 Відповісти
Какая эвакуация,Зеля говорил о контрнаступе!?блдь!
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21.08.2022 20:04 Відповісти
 
 