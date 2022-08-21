Експерти з питань оборони з правлячих у Німеччині партій закликали уряд збільшити постачання озброєнь Україні

Експерти з питань оборони з керівних у ФРН партій "Союз 90Зелені", СДПН та ВДП закликали уряд Німеччини збільшити постачання озброєнь Україні, навіть якщо це тимчасово може послабити боєздатність бундесверу.

У спільній статті для видання Der Spiegel, оприлюдненій 21 серпня, соціал-демократ Крістіан Клінк, "зелена" Зара Нанні та вільний демократ Александер Мюллер розкритикували нинішню позицію Берліна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Експерти переконані в помилковості переконання, що підтримка потенціалу бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні.

Автори статті зазначають, що досі уряд пояснював порівняно невеликі обсяги військової допомоги Україні дефіцитом військової техніки у німецькій армії. "Це не що інше, як сконструйований конфлікт цілей, оскільки безпеку та стабільність Європи наразі захищають в Україні", - зазначили вони. На їхню думку, Німеччина вже багато робить для допомоги Україні, але як найекономічніша країна могла б робити ще більше. "Потрібне постійне постачання Україні систем озброєнь замість того, щоб періодично реагувати на конкретні виклики", - пояснили автори статті.

Троє депутатів бундестагу вважають, що для цього потрібні скоординовані дії з міжнародними партнерами та оборонною промисловістю. "Це дозволить допустити тимчасове зниження рівня пріоритетності бундесверу - наприклад, постачати до німецької армії вже використану техніку, яку потрібно буде замінити за першої можливості, а це своєю чергою може бути досягнуто шляхом підвищення ефективності оборонної промисловості ФРН", - вважають автори статті.

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