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Новини Війна Російська агресія
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У Нижньогородській області Росії з липня не можуть сформувати танковий батальйон, грошова допомога не мотивує росіян йти на війну, - ГУР

рф,армія,мобілізація,примува

У Росії не можуть сформувати батальйони - немає охочих воювати.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, у Нижньогородській області РФ фактично зірвано формування танкового батальйону, набір до якого триває з початку липня. З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби в армії підписали лише близько 30 осіб.

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Керівництво області обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тисяч російських рублів сім’ям "добровольців-контрактників", у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, така мотивація не викликала збільшення кількості охочих відправитись на війну.

Також зазначається, що у РФ створили нову мобілізаційну систему, що передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету. В зону особливої уваги "рекрутерів" потрапляють, в першу чергу, представники "малих народів" та найбідніше населення.

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армія рф (18036) розвідка (3894) мобілізація (3141) втрати (4479)


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Топ коментарі
+8
Нова страва української національної кухні : «Матрьошка по-путінськи» (згорілий танк з екіпажем всередині) Готується на «грилі» з застосуванням «Джавеліна» , «Стугни» , чи «Н ЛАВ»
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21.08.2022 15:53 Відповісти
+2
Нам би цих шо є вибити
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21.08.2022 16:01 Відповісти
+1
У Росії не можуть сформувати батальйони - немає охочих воювати

Ну и зря, росиянчеги!
Прикиньте: лежите вы в гробу такой весь из себя, прям как огурчик - зеленый и в прыщах!
Завлекательно же ж?
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21.08.2022 15:54 Відповісти
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Нова страва української національної кухні : «Матрьошка по-путінськи» (згорілий танк з екіпажем всередині) Готується на «грилі» з застосуванням «Джавеліна» , «Стугни» , чи «Н ЛАВ»
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21.08.2022 15:53 Відповісти
У Росії не можуть сформувати батальйони - немає охочих воювати

Ну и зря, росиянчеги!
Прикиньте: лежите вы в гробу такой весь из себя, прям как огурчик - зеленый и в прыщах!
Завлекательно же ж?
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21.08.2022 15:54 Відповісти
Нам би цих шо є вибити
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21.08.2022 16:01 Відповісти
Пригадалася пісня про джавелін
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21.08.2022 16:02 Відповісти
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21.08.2022 16:08 Відповісти
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21.08.2022 16:09 Відповісти
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21.08.2022 16:11 Відповісти
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21.08.2022 16:12 Відповісти
Добрать можно в Москве или Питере. Там 30млн граждан любой национальности и вероисповидания , а так же уволенних из мест
весьма отдалённых.
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21.08.2022 16:32 Відповісти
Хай в танках в омивачі вітрового стікла ллють стєкломой. Дох..я буде желающих.
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21.08.2022 16:39 Відповісти
 
 