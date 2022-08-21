У Нижньогородській області Росії з липня не можуть сформувати танковий батальйон, грошова допомога не мотивує росіян йти на війну, - ГУР

У Росії не можуть сформувати батальйони - немає охочих воювати.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, у Нижньогородській області РФ фактично зірвано формування танкового батальйону, набір до якого триває з початку липня. З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби в армії підписали лише близько 30 осіб.

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Керівництво області обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тисяч російських рублів сім’ям "добровольців-контрактників", у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, така мотивація не викликала збільшення кількості охочих відправитись на війну.

Також зазначається, що у РФ створили нову мобілізаційну систему, що передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету. В зону особливої уваги "рекрутерів" потрапляють, в першу чергу, представники "малих народів" та найбідніше населення.

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