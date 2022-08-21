Україна майже на 70% виконала зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС і чекає ясності щодо наступних кроків, - Стефанішина
Україна майже на 70% виконала свої зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС і усвідомлює необхідність виконання всіх юридичних процедур для членства в Євросоюзі. Водночас українська влада хоче до кінця року отримати від лідерів ЄС політичну ясність щодо наступних кроків на цьому шляху.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час відкриття комунікаційної кампанії "Разом ми Європа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нам потрібно розуміти, наскільки тривалим і складним буде наш шлях до членства в Європейському союзі, і не лише у переговорному сенсі. Нам дійсно треба буде виконати необхідні складові для приєднання до ЄС. У нас для цього є енергія і бажання. Єдине, чого нам не вистачає, - політичної ясності щодо наступних кроків", - сказала Стефанішина.
У цьому контексті вона нагадала слова Президента, що процес євроінтеграції лишається основним мотиватором для нашого суспільства, який об'єднує більш як 90% українців. Це також надає енергії і нашим Збройним силам, які зараз на передньому краї боротьби з російською агресією за європейське майбутнє України.
За її словами, бажання такої політичної ясності з боку України - "це не політичний тиск, а забезпечення людям подальшого сенсу політичної діяльності".
"Я дуже сподіваюся, що ми не почуємо нічого негативного від лідерів ЄС, а будемо отримувати лише допомогу і роз'яснення щодо наших подальших кроків, щодо розбудови нових можливостей і виховання нового покоління держслужбовців, які будуть нас далі вести цим шляхом", - зауважила Стефанішина.
Нагадаємо, глави держав та урядів Європейського союзу 23 червня ухвалили рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що попри розв’язану Росією війну Україна продовжить втілювати законодавство, норми та правила Європейського союзу, а Кабінет Міністрів розробить відповідну дорожню карту для виконання вимог вступу до ЄС.
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зелені курви закривають телеканали без будь яких підстав, бо їм так подобається.
позбавляють громадянства людей, які кажуть не те, що їм подобається
Намагаються знов пропхати закон, щоби заборонити військовим висловлювати свої думки.
цього мало???
Це лише перше, що відразу спадає на думку.
Фактично ці майже можуть бути і 40%, може бути і 50%, а може і 20. Тому це фраза ніачєм. Поки татаров, дєрьмак та інше лайно у владі - про ЄС можна не думати.
@Pani_Svitlana1
· 6 год
Стилізовний триколор позавчора на Хмельниччині. Думаєте неможливо? Подивіться на фото. Це «крьостний ход» російської церкви в центрі Кам'янця-Подільського і його учасники несуть якусь палицю зі стрічками в кольорах українського прапора і рашистського триколора поруч!
це не делегування влади..це розпорошення відповідальності, щоб цінців не знайти..капець штат утриманців роздули..а потім волають про дири у бюджеті..
ті апарати тпеба вже на 70 відсотків скоротити
Що?))
Хоча я противник вступу в ЄС.
НАТО - завжи був "ЗА"
Залишились дрібниці:
- прибрати лайно у владі;
- 73 дупоголовим подарувати хоч курячій мозок!