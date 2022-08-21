Україна майже на 70% виконала зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС і чекає ясності щодо наступних кроків, - Стефанішина

Україна майже на 70% виконала свої зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС і усвідомлює необхідність виконання всіх юридичних процедур для членства в Євросоюзі. Водночас українська влада хоче до кінця року отримати від лідерів ЄС політичну ясність щодо наступних кроків на цьому шляху.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час відкриття комунікаційної кампанії "Разом ми Європа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібно розуміти, наскільки тривалим і складним буде наш шлях до членства в Європейському союзі, і не лише у переговорному сенсі. Нам дійсно треба буде виконати необхідні складові для приєднання до ЄС. У нас для цього є енергія і бажання. Єдине, чого нам не вистачає, - політичної ясності щодо наступних кроків", - сказала Стефанішина.

У цьому контексті вона нагадала слова Президента, що процес євроінтеграції лишається основним мотиватором для нашого суспільства, який об'єднує більш як 90% українців. Це також надає енергії і нашим Збройним силам, які зараз на передньому краї боротьби з російською агресією за європейське майбутнє України.

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За її словами, бажання такої політичної ясності з боку України - "це не політичний тиск, а забезпечення людям подальшого сенсу політичної діяльності".

"Я дуже сподіваюся, що ми не почуємо нічого негативного від лідерів ЄС, а будемо отримувати лише допомогу і роз'яснення щодо наших подальших кроків, щодо розбудови нових можливостей і виховання нового покоління держслужбовців, які будуть нас далі вести цим шляхом", - зауважила Стефанішина.

Нагадаємо, глави держав та урядів Європейського союзу 23 червня ухвалили рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що попри розв’язану Росією війну Україна продовжить втілювати законодавство, норми та правила Європейського союзу, а Кабінет Міністрів розробить відповідну дорожню карту для виконання вимог вступу до ЄС.

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