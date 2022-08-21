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Україна майже на 70% виконала зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС і чекає ясності щодо наступних кроків, - Стефанішина

єс,євросоюз

Україна майже на 70% виконала свої зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС і усвідомлює необхідність виконання всіх юридичних процедур для членства в Євросоюзі. Водночас українська влада хоче до кінця року отримати від лідерів ЄС політичну ясність щодо наступних кроків на цьому шляху.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час відкриття комунікаційної кампанії "Разом ми Європа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібно розуміти, наскільки тривалим і складним буде наш шлях до членства в Європейському союзі, і не лише у переговорному сенсі. Нам дійсно треба буде виконати необхідні складові для приєднання до ЄС. У нас для цього є енергія і бажання. Єдине, чого нам не вистачає, - політичної ясності щодо наступних кроків", - сказала Стефанішина.

У цьому контексті вона нагадала слова Президента, що процес євроінтеграції лишається основним мотиватором для нашого суспільства, який об'єднує більш як 90% українців. Це також надає енергії і нашим Збройним силам, які зараз на передньому краї боротьби з російською агресією за європейське майбутнє України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна планує виконати всі рекомендацій Єврокомісії до кінця року, - ОП

За її словами, бажання такої політичної ясності з боку України - "це не політичний тиск, а забезпечення людям подальшого сенсу політичної діяльності".

"Я дуже сподіваюся, що ми не почуємо нічого негативного від лідерів ЄС, а будемо отримувати лише допомогу і роз'яснення щодо наших подальших кроків, щодо розбудови нових можливостей і виховання нового покоління держслужбовців, які будуть нас далі вести цим шляхом", - зауважила Стефанішина.

Нагадаємо, глави держав та урядів Європейського союзу 23 червня ухвалили рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що попри розв’язану Росією війну Україна продовжить втілювати законодавство, норми та правила Європейського союзу, а Кабінет Міністрів розробить відповідну дорожню карту для виконання вимог вступу до ЄС.

Також читайте: Законопроєкти для реалізації семи вимог, які отримала Україна від Єврокомісії, найближчим часом будуть розглянуті Радою, - Стефанчук

Автор: 

членство в ЄС (1316) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (366)


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Топ коментарі
+24
Наступний крок: заарештувати Єрмака, Татарова і решту корупціонерів і зрадників.
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21.08.2022 16:27 Відповісти
+20
Ви спочатку на 100 відсотків виконайте... Чекають вони мля
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21.08.2022 16:29 Відповісти
+16
"майже на 70%"

Фактично ці майже можуть бути і 40%, може бути і 50%, а може і 20. Тому це фраза ніачєм. Поки татаров, дєрьмак та інше лайно у владі - про ЄС можна не думати.
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21.08.2022 16:34 Відповісти
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Наступний крок: заарештувати Єрмака, Татарова і решту корупціонерів і зрадників.
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21.08.2022 16:27 Відповісти
це буде перевиконання плану
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21.08.2022 16:38 Відповісти
Ви спочатку на 100 відсотків виконайте... Чекають вони мля
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21.08.2022 16:29 Відповісти
ждун, бл...
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21.08.2022 16:30 Відповісти
А чого не 100 % ?
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21.08.2022 16:30 Відповісти
Що зі свободою слова???
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21.08.2022 16:31 Відповісти
ти про шлюхстера? то те кацапське лайно і свобода слова речі несумісні.
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21.08.2022 16:39 Відповісти
Він про закриття партіотичних каналі. 5, Прямого та Еспресо.
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21.08.2022 16:58 Відповісти
чого???
зелені курви закривають телеканали без будь яких підстав, бо їм так подобається.
позбавляють громадянства людей, які кажуть не те, що їм подобається
Намагаються знов пропхати закон, щоби заборонити військовим висловлювати свої думки.
цього мало???
Це лише перше, що відразу спадає на думку.
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21.08.2022 20:55 Відповісти
70 ? ассоцація з ЄС наче була підписана щє дохєра років назад, шо робила влада? майже *****
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21.08.2022 16:32 Відповісти
"майже на 70%"

Фактично ці майже можуть бути і 40%, може бути і 50%, а може і 20. Тому це фраза ніачєм. Поки татаров, дєрьмак та інше лайно у владі - про ЄС можна не думати.
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21.08.2022 16:34 Відповісти
альтернатив нема
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21.08.2022 16:36 Відповісти
⚔️Пані Світлана⚔️
@Pani_Svitlana1
· 6 год
Стилізовний триколор позавчора на Хмельниччині. Думаєте неможливо? Подивіться на фото. Це «крьостний ход» російської церкви в центрі Кам'янця-Подільського і його учасники несуть якусь палицю зі стрічками в кольорах українського прапора і рашистського триколора поруч!
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21.08.2022 16:36 Відповісти
Скільки народу іде за російським прапором.
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21.08.2022 16:42 Відповісти
То не народ, то- отара.
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21.08.2022 16:59 Відповісти
А до якої церкви ходить мер Кам'янця-Подільського? Поліції могли наказати не реагувати, навіть якщо хода несе розп'ятих мальчиків у трусіках
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21.08.2022 16:44 Відповісти
вы что там ох..ли ? позорники
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21.08.2022 17:06 Відповісти
непотрібно дивуватися Хмельниччина це оплот московської секти на заході країни по кількості "приходів" і навіть з початком війни мало що змінилося,нажаль..
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21.08.2022 18:26 Відповісти
То армяшки нет по кликухе новинский там. Тот бы бабела подкинул жменьку, стена бы шла от забора до забора. Это и есть цена нашей сущности на сегодня. Хорошо что ,боже царя храни не завыли!
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21.08.2022 19:15 Відповісти
от тому не гасять по чернівеччині -там всі касабскі попи
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21.08.2022 16:45 Відповісти
от хто вона така...якась віце-прем'єр з хз яких питань..ото як радників у нащого вовочки 100500 шт..так і якихось віциків з хз яких питань..

це не делегування влади..це розпорошення відповідальності, щоб цінців не знайти..капець штат утриманців роздули..а потім волають про дири у бюджеті..

ті апарати тпеба вже на 70 відсотків скоротити
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21.08.2022 16:45 Відповісти
ну в ЄС такі краївки як Ердоган душу продасть..Мадьяри шоб їм було добре..Макарон з сексом по тєлєфону ..Шольц аби шо не сталось....Гутьєреш з памперсами бігає над тою шоблою
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21.08.2022 16:46 Відповісти
Фу ***
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21.08.2022 16:46 Відповісти
Вони вважають що в Україні всі тільки дивляться телевізор та читають всі ці продажні змі, помиляєтесь, всіх тих хто зрадив цю країну знайдуть та покарають
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21.08.2022 16:52 Відповісти
Тобто до кінця 2022 року тре виконати умови з кандидатства до ЄС, а вони ще не виконали зобов'язання з асоціації від 2014, і "чекають" на "політичну ясність" щодо членства? Вона родичка Безуглої чи що?
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21.08.2022 16:53 Відповісти
Україна майже на 70% виконала свої зобов'язання за Угодою про асоціацію з ЄС . що це за "зелене бла бла бла ,котре заховане у слові "майже"?
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21.08.2022 16:54 Відповісти
Єдине, чого нам не вистачає, - політичної ясності щодо наступних кроків . Та ще , щоб люди прийшовши у лікарню , не сунули лікарю 200 гривень у кишеню .
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21.08.2022 17:00 Відповісти
Зелень как всегда врет,это их главное достоинство,а Стефанишина из их болота.
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21.08.2022 16:56 Відповісти
ТБ КАНАЛИ з-ПІД Єрмака забрали? ТРИ канали повернули в цифровий простір? ГНИДОТИНУ ОПУ навколо Єрмака вигребли - окрім Демченко там щеїх куча. СВОБОДУ СЛОВА на ЄРМАКОМАРАФОНІ забезпечуєте присутністю Бутусова, Портнікова, Соклової й багатьох інших експертів -журналістів ...
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21.08.2022 17:06 Відповісти
Люди державного рівня говорять таке марення. Хоча би в ЄС про це не пізнали.
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21.08.2022 17:14 Відповісти
"це не політичний тиск, а забезпечення людям подальшого сенсу політичної діяльності". Джерело:

Що?))
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21.08.2022 17:17 Відповісти
Завтра вы запоете что уже 72,55% на выполнили, а послезавтра 73,2437% .... Вы *** все сделайте а потом себе звезды на жопу вешать будете, отчитались они... Ваши отчеты только для самопиара, типа посмотрите какие мы ******** от сколько сделали уже!!!
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21.08.2022 17:28 Відповісти
Але ж не на 100%...чому???
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21.08.2022 17:41 Відповісти
ПРИКЛАД - заява Спартц у твітері про діїі Єрмака по затриманню переправки зброї на передову... Вона нещоданво була у Києві, їй запропонували зустріч з Єрмаком ... ДЕ КОМЕНТАРІ НА МАРАФОНІ ЄРМАКІВЩИНИ ?
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21.08.2022 17:46 Відповісти
Я також чекаю...дуже.
Хоча я противник вступу в ЄС.
НАТО - завжи був "ЗА"
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21.08.2022 17:56 Відповісти
Ясності? Виконайте все завдання на 100% і буде вам *ясность*....
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21.08.2022 18:23 Відповісти
Вмикають потвори зелені дурака,якої вам **** ясності не хватає,що розкрадати гуманітарку не можна?Так,це навіть циганському коню відомо,а вам ні?
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21.08.2022 18:43 Відповісти
"Україна майже на 70% виконала свої зобов'язання за Угодою про асоціацію"
Залишились дрібниці:
- прибрати лайно у владі;
- 73 дупоголовим подарувати хоч курячій мозок!
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21.08.2022 18:59 Відповісти
У наивности не может быть предела
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21.08.2022 19:33 Відповісти
Тупа влада не розуміе, що 70% це не 100%.
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21.08.2022 20:19 Відповісти
"Политическую ясность" в ЕС дают Германия и Франция.Вот теперь,когда внутри этих стран к власти всё больше предъявляют претензий и рейтинги Шольца и макрона резко идут вниз,нужно всеми силами надавливать на встречные шаги ЕС к Украине.не ждать их решения ,а подталкивать их к правильному решению
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22.08.2022 00:00 Відповісти
 
 