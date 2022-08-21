На Херсонщині окупанти фактично провалили підготовку до "референдуму", дату переносять вчетверте, - Хлань

Псевдореферендум на Півдні окупаційна влада вкотре відкладає.

Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

Російські окупанти вже вчетверте перенесли дату так званого "референдуму" на захоплених територіях Херсонщини. Спочатку його анонсували на квітень. Потім перенесли на початок травня, згодом – на кінець. У червні називали дату – 11 вересня, однак тепер й про 11 вересня окупанти не говорять.

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За його словами, окупанти фактично провалили підготовку до "референдуму". Завдяки партизанам та знищенню ворожих складів, опорних та командних пунктів, обстрілів мостів через Дніпро українськими захисниками в окупантів "тотальна паніка". Попередньо, новою датою "референдуму" має стати так зване голосування в один день із Донецькою областю.