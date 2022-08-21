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Новини Війна
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На Херсонщині окупанти фактично провалили підготовку до "референдуму", дату переносять вчетверте, - Хлань

херсонщина,херсонська

Псевдореферендум на Півдні окупаційна влада вкотре відкладає.

Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

Російські окупанти вже вчетверте перенесли дату так званого "референдуму" на захоплених територіях Херсонщини. Спочатку його анонсували на квітень. Потім перенесли на початок травня, згодом – на кінець. У червні називали дату – 11 вересня, однак тепер й про 11 вересня окупанти не говорять.

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За його словами, окупанти фактично провалили підготовку до "референдуму". Завдяки партизанам та знищенню ворожих складів, опорних та командних пунктів, обстрілів мостів через Дніпро українськими захисниками в окупантів "тотальна паніка". Попередньо, новою датою "референдуму" має стати так зване голосування в один день із Донецькою областю.

окупація (6762) референдум (628) Херсон (3462) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5937)


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Топ коментарі
+1
Так орки взяли Благодатне трьома танками та одним бмп! Який контрнаступ, коли орки трьома танками беруть стратегічний вузол, з якого відкривається пряма дорога на Миколаїв?
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21.08.2022 17:16 Відповісти
+1
А в Снігурівці половина місцевих шалав вагітні від орків. Вже вся Миколаївська область про це знає.
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21.08.2022 17:19 Відповісти
+1
Тобто вони не були згвалтовані, а саме добровільно?
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21.08.2022 17:33 Відповісти
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Тут карта очень не точная. Ну пока что они вернули маленький кусочек из того что было давным давно. Но факт в том, что они пошли вперед
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21.08.2022 17:14 Відповісти
По факту під орками значно більше наших земель, чим на цій карті. Deep state показує максимально наближене до правди
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21.08.2022 17:17 Відповісти
Так і є
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21.08.2022 17:29 Відповісти
Так орки взяли Благодатне трьома танками та одним бмп! Який контрнаступ, коли орки трьома танками беруть стратегічний вузол, з якого відкривається пряма дорога на Миколаїв?
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21.08.2022 17:16 Відповісти
и шо ти морозіш, ти карту смотрел или повторюєш чужі слова, яка пряма дорога??? железка? так там ще засілля, квітневе.....пройти треба, трасса з снігурівки??? так там теж ще партизанське і ставкі.... відчині гугл землю, замість того шоб зраду сіяти, а мог би и зі зброєю в руках допомогти ЗСУ , а не чушь нести....
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21.08.2022 19:17 Відповісти
Сіль їм на хер а не Херсон
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21.08.2022 17:07 Відповісти
А в Снігурівці половина місцевих шалав вагітні від орків. Вже вся Миколаївська область про це знає.
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21.08.2022 17:19 Відповісти
Тобто вони не були згвалтовані, а саме добровільно?
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21.08.2022 17:33 Відповісти
Як людина, яка народилася в Миколаївській області і все життя тут проживши, знаючи місцевих шалав, то ще питання хто кого там гвалтував, чесно.
Про інші області не можу нічого сказати.
В райцентрах роботи немає, всі бідні і тільки пару багатих агрономів на один район, які все зкупили в свій час. А тут орки з ЗП 4к доларів, то звичайно вони на них кидаються
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21.08.2022 17:40 Відповісти
 
 