Чехи переказують на підтримку України по 1968 крон як згадку про радянську окупацію

Громадяни Чехії переказують на допомогу Україні суми у 1968 крон, нагадуючи таким чином про вторгнення військ СРСР на територію Чехословаччини в 1968 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство України в Чехії на сторінці в соцмережі.

"Цими днями на благодійний рахунок посольства на підтримку української армії надходять десятки платежів від чеських друзів на суму "1968". Дякуємо дуже!", - ідеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що сьогодні в Празі відбудеться благодійний концерт під назвою NeverMore 68, який проведе паралель між окупацією Чехословаччини в серпні 1968 року та російським вторгненням в Україну в 2022 році. Головною зіркою вечора буде український рок-гурт Brunettes Shoot Blondes, члени якого вступили до лав Тероборони

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