Чехи переказують на підтримку України по 1968 крон як згадку про радянську окупацію
Громадяни Чехії переказують на допомогу Україні суми у 1968 крон, нагадуючи таким чином про вторгнення військ СРСР на територію Чехословаччини в 1968 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство України в Чехії на сторінці в соцмережі.
"Цими днями на благодійний рахунок посольства на підтримку української армії надходять десятки платежів від чеських друзів на суму "1968". Дякуємо дуже!", - ідеться у повідомленні.
У посольстві зазначили, що сьогодні в Празі відбудеться благодійний концерт під назвою NeverMore 68, який проведе паралель між окупацією Чехословаччини в серпні 1968 року та російським вторгненням в Україну в 2022 році. Головною зіркою вечора буде український рок-гурт Brunettes Shoot Blondes, члени якого вступили до лав Тероборони
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Мабуть європейці більш людяні .
Не просто так "нелюбов" до мадяр проходить "червоною ниткою" у багатьох творах письменників народів, що були їх сусідами Достатньо згадать ті ж "Походеньки бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека
ДМБ 82 - Рожнява - старший артмайстер .
Smert' rosiys'kim okupantam !