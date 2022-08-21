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Новини
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Чехи переказують на підтримку України по 1968 крон як згадку про радянську окупацію

чехія

Громадяни Чехії переказують на допомогу Україні суми у 1968 крон, нагадуючи таким чином про вторгнення військ СРСР на територію Чехословаччини в 1968 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство України в Чехії на сторінці в соцмережі.

"Цими днями на благодійний рахунок посольства на підтримку української армії надходять десятки платежів від чеських друзів на суму "1968". Дякуємо дуже!", - ідеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що сьогодні в Празі відбудеться благодійний концерт під назвою NeverMore 68, який проведе паралель між окупацією Чехословаччини в серпні 1968 року та російським вторгненням в Україну в 2022 році. Головною зіркою вечора буде український рок-гурт Brunettes Shoot Blondes, члени якого вступили до лав Тероборони

Також читайте: Не хочемо, щоб нашою сусідкою стала Росія: прем’єри Словаччини і Чехії закликали допомагати Україні

Автор: 

благодійність (584) гроші (976) Чехія (1658)


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Топ коментарі
+18
Чехам-черговий респект...
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21.08.2022 17:00 Відповісти
+18
Щиро дякуємо, Чехіє.
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21.08.2022 17:01 Відповісти
+16

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21.08.2022 17:06 Відповісти
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Чехам-черговий респект...
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21.08.2022 17:00 Відповісти
Щиро дякуємо, Чехіє.
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21.08.2022 17:01 Відповісти
Díky přátelé
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21.08.2022 17:03 Відповісти
Чому чехи та словаки пом'ятають, а мадьяри ні?.
Мабуть європейці більш людяні .
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21.08.2022 17:04 Відповісти
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21.08.2022 17:32 Відповісти
У мад"яр пам"ять "інша" - вони віками "протистояли" усім своїм сусідам і ніколи не вважали їх такими ж людьми, як і вони Як тільки вони хоч-десь починали домінувать - відразу починали агресивну примусову мадяризацію "немадяр"(Достатньо згадать 1848 рік - угорську революцію Вони ж заходилися творить під цим "соусом" "Велику Угорщину" Та так, що всі немадярські народи підтримали австрійську армію Провідниками російського експедиційного корпусу були добровольці - русини та словаки А "гайдуки" Балкан (болгари, валахи, хорвати, словенці та серби) різали мадярські загони як тільки могли) Єдина "немадярська" національна меншина що більш-менш змогла вчинять спротив "омадярюванню" - єврейська І то вона втрималася лише завдяки іншому, ніж у мадяр, віросповіданню Всі інші національні меншини в довоєнній Угорщині були повністю натуралізовані і фактично "розчинилися" в мадярській нації Навіть після ІІ світової війни "прес" "мадяризації" зберігся - хоч і в ослабленому вигляді
Не просто так "нелюбов" до мадяр проходить "червоною ниткою" у багатьох творах письменників народів, що були їх сусідами Достатньо згадать ті ж "Походеньки бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека
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21.08.2022 18:43 Відповісти
Це тільки початок усвідомлення необхідності проведення Міжнародного трибуналу над фашистсько-комуністичним-імперіалістичним режимом. Цього не зробили після війни і не зробили після розвалу совка. І, як наслідки, тепер фашисти називають себе антифашистами...
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21.08.2022 17:06 Відповісти

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21.08.2022 17:06 Відповісти
І я там служив , на території Словакії (тоді була Чехословакія) окупантом
ДМБ 82 - Рожнява - старший артмайстер .
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21.08.2022 20:45 Відповісти
Nas ednae spilniy vorog !
Smert' rosiys'kim okupantam !
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21.08.2022 17:45 Відповісти
До слез
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21.08.2022 20:05 Відповісти
 
 