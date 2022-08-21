Перед вторгненням РФ Шольц сказав Путіну, що Україна не стане членом НАТО "найближчі 30 років"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю під час Дня відкритих дверей у саду своєї резиденції заявив, що під час розмови з російським президентом Володимиром Путіним до вторгнення запевнив його у віддаленій перспективі членства України в НАТО.

Відповідаючи на питання, чому члени НАТО нібито не врахували інтереси Росії у сфері безпеки до початку повномасштабного вторгнення в Україну, Шольц заявив: "НАТО ніколи не було загрозою Росії", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він додав, що під час переговорів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну запевнив Путіна, що вступ Києва до Альянсу "не станеться в найближчі 30 років".

Саме тому, вважає німецький канцлер, Путін не хоче приймати ліберальні та відкриті суспільства в Європі й мав "абсолютно абсурдні" ідеї – до прикладу, казав Шольцу, що Білорусь та Україна не повинні існувати як окремі держави.

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Нагадаємо, у грудні 2021 року Росія виставила ультиматум США і НАТО про відмову від розширення Альянсу й фактичного скасування його розширення після 1997 року.

Пізніше саме відмову виконати ці вимоги разом із нібито загрозою агресії з боку України Москва виставляла як причину початку повномасштабної агресії.