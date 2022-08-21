Перед вторгненням РФ Шольц сказав Путіну, що Україна не стане членом НАТО "найближчі 30 років"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю під час Дня відкритих дверей у саду своєї резиденції заявив, що під час розмови з російським президентом Володимиром Путіним до вторгнення запевнив його у віддаленій перспективі членства України в НАТО.
Відповідаючи на питання, чому члени НАТО нібито не врахували інтереси Росії у сфері безпеки до початку повномасштабного вторгнення в Україну, Шольц заявив: "НАТО ніколи не було загрозою Росії", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Він додав, що під час переговорів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну запевнив Путіна, що вступ Києва до Альянсу "не станеться в найближчі 30 років".
Саме тому, вважає німецький канцлер, Путін не хоче приймати ліберальні та відкриті суспільства в Європі й мав "абсолютно абсурдні" ідеї – до прикладу, казав Шольцу, що Білорусь та Україна не повинні існувати як окремі держави.
Нагадаємо, у грудні 2021 року Росія виставила ультиматум США і НАТО про відмову від розширення Альянсу й фактичного скасування його розширення після 1997 року.
Пізніше саме відмову виконати ці вимоги разом із нібито загрозою агресії з боку України Москва виставляла як причину початку повномасштабної агресії.
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"я німецьку забув би
тільки тому
що нею розмовляє
хєр шольц"
Самому не смішно?
Я вже про Шольца не кажу...хто взагалі з західних политиків високого рівня мог таке сказати?
Членство - это шашечки, всегда можно дорисовать.
очень ободряюще))
дураки не поняли, что не "членство в нато" дело
Фрау штазі зробила усе, щоб нас на брали у НАТО, цей хєр штазі продовжує робити теж саме. Нам дійсно треба ще років тридцять, поки не повиздихають усі путіністи.
С*ка ты шольц. Сдохнешь скоро, а Украина была, есть и будет. И в НАТО в том числе, и быстрее чем ты пообещал