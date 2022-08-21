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Новини Війна
22 016 116

Перед вторгненням РФ Шольц сказав Путіну, що Україна не стане членом НАТО "найближчі 30 років"

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю під час Дня відкритих дверей у саду своєї резиденції заявив, що під час розмови з російським президентом Володимиром Путіним до вторгнення запевнив його у віддаленій перспективі членства України в НАТО.

Відповідаючи на питання, чому члени НАТО нібито не врахували інтереси Росії у сфері безпеки до початку повномасштабного вторгнення в Україну, Шольц заявив: "НАТО ніколи не було загрозою Росії", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він додав, що під час переговорів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну запевнив Путіна, що вступ Києва до Альянсу "не станеться в найближчі 30 років".

Саме тому, вважає німецький канцлер, Путін не хоче приймати ліберальні та відкриті суспільства в Європі й мав "абсолютно абсурдні" ідеї – до прикладу, казав Шольцу, що Білорусь та Україна не повинні існувати як окремі держави.

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Нагадаємо, у грудні 2021 року Росія виставила ультиматум США і НАТО про відмову від розширення Альянсу й фактичного скасування його розширення після 1997 року.

Пізніше саме відмову виконати ці вимоги разом із нібито загрозою агресії з боку України Москва виставляла як причину початку повномасштабної агресії.

Автор: 

НАТО (6636) путін володимир (24222) членство в НАТО (1757) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+75
Угроза НАТО изначально была только предлогом, Путину нужна империя, он болен СССР.
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21.08.2022 17:27 Відповісти
+54
Підар
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21.08.2022 17:26 Відповісти
+47
Почему ***** решилость напасть на Украину? Потому что Европа и США целый год убеждали ***** что не возьмут Украину в НАТО и не будут помогать Украине оружием. Тут ***** уже не сдержался, такой лакомый и беззащитный кусок схватить
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21.08.2022 17:28 Відповісти
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теж не розумію що не так зі словами Шольца,німці прекрасно бачили як ставляться в самій Україні до НАТО,плюс окупований Крим,тож він і прикинув,що якщо ніфіга не зміниться то Україну в НАТО приймуть ну дууууже не скоро
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21.08.2022 23:56 Відповісти
Сподіваюсь, воно вдохне в один день з (уйлом. Ну добре, як бонус, можна своєю смертю.
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21.08.2022 19:39 Відповісти
перефразуючи маяковського:

"я німецьку забув би
тільки тому
що нею розмовляє
хєр шольц"
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21.08.2022 20:09 Відповісти
Він додав, що під час переговорів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну запевнив Путіна, що вступ Києва до Альянсу "не станеться в найближчі 30 років" ,що і стало причиною повномасштабної рашистської бойні в Україні.Якщо би прорашистський німецький холуй в той час запевний рашистського вбивцю в тому, що у випадку вторгнення на територію України вона тут же буде прийнята в НАТО і рашисту прийдеться вести війну із НАТО,то 100% ніякої війни б не було в Україні.Фріци є рашистські васали і фінансові спонсори куйла.
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21.08.2022 20:18 Відповісти
що у випадку вторгнення на територію України вона тут же буде прийнята в НАТО і рашисту прийдеться вести війну із НАТО

Самому не смішно?
Я вже про Шольца не кажу...хто взагалі з західних политиків високого рівня мог таке сказати?
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21.08.2022 21:35 Відповісти
Украине нужны стандарты НАТО, алгоритмы НАТО и вооружение НАТО.
Членство - это шашечки, всегда можно дорисовать.
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21.08.2022 21:46 Відповісти
думаю макрон тоже подобное говорил))
очень ободряюще))

дураки не поняли, что не "членство в нато" дело
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21.08.2022 22:20 Відповісти
Ой дурак... они так и не понимаю, что происходит. Люди в полном неадеквате...
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21.08.2022 22:36 Відповісти
Посмотрите на это ***** ****** с тонкими губками...
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21.08.2022 23:43 Відповісти
этот туповатый немец проговорился- Германия и вправду решает за весь ЕС кому,когда и где быть...Не "треснет лицо" у Германии от такого самовольства? Не правы ли восточные члены ЕС,что Германия пытается сварганить из ЕС Четвёртый Рейх,правда федеративный,не на национальной основе,но с центром в Берлине ???...Нужно "задвигать" немцев "на их полочку",завязывая региональные союзы и бизнес с соседями (Польша,Прибалтика,Молдова..) .а потом уж сливаться с ЕС уже на правах не бедного родственника и не на оценку Германии...
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21.08.2022 23:54 Відповісти
Німеччина та Хранція поводяться як олігархат у ЄС.

Фрау штазі зробила усе, щоб нас на брали у НАТО, цей хєр штазі продовжує робити теж саме. Нам дійсно треба ще років тридцять, поки не повиздихають усі путіністи.
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22.08.2022 00:25 Відповісти
а почему он не сказал тоже самое про швецию с финляндией? Путин там тоже был против.
С*ка ты шольц. Сдохнешь скоро, а Украина была, есть и будет. И в НАТО в том числе, и быстрее чем ты пообещал
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22.08.2022 00:30 Відповісти
После провала в Украине пуйлу нужен будет какой-то компенсатор и им станет белорашка.Вот там действительно русня сможет организовать блиц-криг в Минск за 3 дня.
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22.08.2022 03:58 Відповісти
Та кацапы там и за один день управятся
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22.08.2022 04:33 Відповісти
Це і так відомо. Теж мені новина. Вступ в НАТО, ніяк не залежить від якихось стандартизацій. Це можна влаштувати в 1 день. Бюрократи смердючі!
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22.08.2022 08:37 Відповісти
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