Щомісяця виявляють понад 100 колаборантів, Нацполіція розслідує вже майже 1200 проваджень
Поліціянти щомісяця відкривають понад 100 проваджень за фактами колабораціонізму.
Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, від початку війни Нацполіція почала майже 1200 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму. Вже 199 особам повідомлено про підозру, серед них найбільша кількість – цивільні.
Наразі у середньому за місяць реєструється 160 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму. Серед тих справ, що вже направлено до суду, найбільше колаборантів виявлено у Житомирській області – 33, Сумській – 15 та Київській – 10.
Топ коментарі
+8 Ольга Грибанова
показати весь коментар21.08.2022 17:49 Відповісти Посилання
+6 stels400
показати весь коментар21.08.2022 17:49 Відповісти Посилання
+5 kseniya lyesovalova
показати весь коментар21.08.2022 17:52 Відповісти Посилання
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На їх вибір.
Нахріна з ними воландатися?!!
Це в них підробляє міністром блохер манастирский?
А про то, що передають до суду справи такої якості, що дозволяє хуманим суддям давати тим колаборантам умовно 2 рокі - про то вони соромливо промовчали.