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Новини Війна
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Щомісяця виявляють понад 100 колаборантів, Нацполіція розслідує вже майже 1200 проваджень

нпу,поліція,нацполіція

Поліціянти щомісяця відкривають понад 100 проваджень за фактами колабораціонізму.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, від початку війни Нацполіція почала майже 1200 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму. Вже 199 особам повідомлено про підозру, серед них найбільша кількість – цивільні.

Наразі у середньому за місяць реєструється 160 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму. Серед тих справ, що вже направлено до суду, найбільше колаборантів виявлено у Житомирській області – 33, Сумській – 15 та Київській – 10.

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армія рф (18036) окупація (6762) Нацполіція (15320) колабораціонізм (1178) підозра (800)


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Топ коментарі
+8
Вот нахрена это делать? Нужно просто рвать паспорта и лишать гражданства.
Нравится Оркостан - едь и выращивай "берйозки"
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21.08.2022 17:49 Відповісти
+6
По законам воєнного часу всіх на прогулянку на мінні поля.Немає сенсу судити це лайно цивільним судом тим паче відправляти за грати.Це ворог !А значить його треба знищувати
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21.08.2022 17:49 Відповісти
+5
Не могу понять , почему за коллаборационизм не лишать гражданства Украины ?
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21.08.2022 17:52 Відповісти
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По законам воєнного часу всіх на прогулянку на мінні поля.Немає сенсу судити це лайно цивільним судом тим паче відправляти за грати.Це ворог !А значить його треба знищувати
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21.08.2022 17:49 Відповісти
Не можна.Хто ж тоді державою буде керувати?
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21.08.2022 17:53 Відповісти
Вот нахрена это делать? Нужно просто рвать паспорта и лишать гражданства.
Нравится Оркостан - едь и выращивай "берйозки"
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21.08.2022 17:49 Відповісти
У них ще й їзраїльські паспорта є.
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21.08.2022 21:02 Відповісти
и это только в одном городе или области. Такая хорошая страна приютила у себя и вскормила столько негодяев.
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21.08.2022 17:49 Відповісти
Такого колаборантського лайна в Україні ще нажаль дуже дуже дуже....багато...
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21.08.2022 17:52 Відповісти
Не могу понять , почему за коллаборационизм не лишать гражданства Украины ?
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21.08.2022 17:52 Відповісти
Наша страна сейчас ведет тяжалейшую борьбу с агрессором, однако есть группа людей, к которым я не питаю никаких симпатий. Парламент наделил нас правом железной рукой пресекать любую активность какой-либо «пятой колоны» в Британии и мы будем пользоваться этим правом без тени сомнения,до тех пор, пока не будем убеждены, и даже более чем убеждены в том, что это зло среди нас успешно уничтожено. (У.Черчилль 4.06.1940г.

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21.08.2022 17:54 Відповісти
і це ще ж оп-у та таку ж раду в оборот не брали. там цього добра як гною!
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21.08.2022 17:56 Відповісти
***** вішайте їх
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21.08.2022 17:57 Відповісти
Just wow! I thought that the martial law would designate them as a archenemy, who must be destroyed with the ultimate prejudice. Otherwise, there's no end to the betrayed positions and coordinates reported to ruzzia.
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21.08.2022 17:57 Відповісти
Колаборантів треба позбавляти українського громадянства! Тоді буде порядок! Крапка!!!
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21.08.2022 17:59 Відповісти
Треба краще працювати бо цього дерма в Україні дуже багато особливо на востоке та півдні
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21.08.2022 18:02 Відповісти
Або 10 років з конфіскацією, або Штрафний Батальон!
На їх вибір.
Нахріна з ними воландатися?!!
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21.08.2022 18:13 Відповісти
В нас в Україні 73% колаборантів!
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21.08.2022 18:16 Відповісти
Это тебе соловьев рассказал кацапский тролль?
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21.08.2022 18:31 Відповісти
Не надо обзываться. Принять эту правду, какой бы горькой она ни казалась. И думать о будущем, шановна пані Світлано.
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21.08.2022 19:36 Відповісти
маловато буде
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21.08.2022 18:32 Відповісти
А що співработники ОП не колаборанти ?
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21.08.2022 21:01 Відповісти
Ай маладця!

Це в них підробляє міністром блохер манастирский?

А про то, що передають до суду справи такої якості, що дозволяє хуманим суддям давати тим колаборантам умовно 2 рокі - про то вони соромливо промовчали.
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21.08.2022 21:05 Відповісти
 
 