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Місцева влада вже готується до візиту делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, - ОВА

заес

Місія МАГАТЕ може найближчим часом відвідати Запорізьку АЕС. Місцева влада вже готується до ймовірного візиту експертів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Запорізьку ОВА.

За словами голови ОВА Олександра Старуха, підготовка до візиту наглядової комісії вже йде, проте все буде залежати від безпекової ситуація на АЕС.

"Багато залежить від того, як та сторона буде дотримуватися принципів ядерної безпеки та принципів здорового глузду. Стабілізація ситуації на ЗАЕС здебільшого завдання міжнародної спільноти та організацій, які за це відповідають", - зазначив Старух.

Він також додав, що пошкоджена естакада на Запорізькій АЕС не є об’єктом інфраструктури блоків чи обладнання. Тому ситуація залишається складною, але контрольованою.

"Ситуація залишається складною. Вживаються всі можливі заходи, а наші оператори працюють в таких умовах", - сказав глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних перешкод для поїздки місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через територію України немає, - Зеленський

Автор: 

МАГАТЕ (753) Запорізька область (3780) Запорізька АЕС (1435) Старух Олександр (199)


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Що за "місцева влада"?
Окупанти вже не окупанти?
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21.08.2022 18:37 Відповісти
Может, ты для начала пройдешь по ссылке и посмотришь первоисточник? Там речь идет о загарбниках. Боты, вы уже насточертели со своей беспредметной критикой всех и вся.
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21.08.2022 22:34 Відповісти
Яка "та сторона"!?!
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21.08.2022 18:40 Відповісти
Колись я це вже чув...
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21.08.2022 18:43 Відповісти
"місцева влада", "та сторона"? Бл"ть, що це? Таких писак під час війни саджати потрібно, або до стінки ставити! Повинно буте "російські терористи", "захоплена терористами" і т.д.!
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21.08.2022 18:45 Відповісти
Всьо. Зрада! Місцева влада - это областная администрация. Не знал? И тебе советую: читай первоисточник, а не то, что дежурные девочки на сайте написали. Там речь идет о загарбниках. Тебя ЭТО слово, надеюсь, удовлетворяет?
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21.08.2022 22:38 Відповісти
місцева влада - це оккупанти?
та сторона - це террористи-шантажисти?
а як готуються? може техніку з машинногозалу викотить? чи тільки шкарпетки поперуть???
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21.08.2022 18:48 Відповісти
хай магате запитає напряму а шо там роблять кацапи на українські станціїї
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21.08.2022 18:51 Відповісти
 
 