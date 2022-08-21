Німеччина й надалі постачатиме Україні "те, що їй потрібно для оборони", - Шольц
Федеративна Республіка Німеччина продовжуватиме постачати Україні "те, що їй потрібно для оборони".
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у промові з нагоди Дня відкритих дверей федерального уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Говорячи про заплановані постачання радіолокаційної станції контрбатарейної боротьби COBRA і систем протиповітряної оборони IRIS-T, глава німецького уряду запевнив, що вони "невдовзі будуть" в Україні. Але йдеться і про те, щоб "не допустити ескалації війни", наголосив Шольц.
Нагадаємо, днями уряд Німеччини оприлюднив обсяги військової допомоги Україні. Зокрема, на цьому тижні надано ще три зенітні самохідні установки Gepard, 11 БТРів М113 з озброєнням та тисячу сухпайків.
На черзі: 20 ракетних установок калібру 70 мм з 2000 ракетами та лазерним підсвічуванням цілі; 1592 артилерійські боєприпаси калібру 155 мм; 255 артилерійських боєприпасів Vulcano калібру 155 мм; 60 200 патронів калібру 40 мм; 6 навантажувачів; 40 електронних пристроїв для захисту від дронів; 12 броньованих евакуаційних машин; 30 кулеметів MG3 для бронемашин підтримки Bergepanzer.
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Гарний жарт.
А от іще один - у продовження теми. Нещодавно вийшла друком книга "Антологія німецького анекдоту". На двох сторінках.
Что называется, за руку его не ловили и винного действия за ним пока не числится, но имеется целая цепочка скандалов, которые стали возможными только по причине того, что отсутствовал положенный контроль ведомства, которым тогда руководил Шольц. Тем не менее, скандалы имели второе дно, которое отдает еще более неприятным душком, чем финансовые нарушения или преступления. Будь то скандал с финансовой группой «Вайркард» или не менее громкий скандал с «экологическим фондом» одной из северных земель, везде проступают московские интересы или откровенная работа путинских спецслужб.
Для нас же стали наиболее неприятными скандалы, связанные с торможением процесса поставок оружия, необходимого для борьбы с Мордором. Нет, Германия не стоит в стороне и поставляет нам оружие, но именно то, которое небходимо для изгнания оккупанта с нашей территории - нет и затормозил эти поставки, согласованные уже всеми инстанциями, лично Шольц. Недавно мы об этом писали подробно, а здесь подчеркнем только одну деталь.
Дело в том, что тактика поведения, именно по этому вопросу, очень ущербна с нескольких точек зрения. Главная из них состоит в том, что Германия является второй, по мощности страной, после США, которая участвует в коалиции поддержки Украины, известной как «Рамштайн». Понятно, что и ожидания от ее действий - соответствующие. Претендуя на статус лидера Европы, Германия должна демонстрировать сильную и однозначную позицию, но вместо нее, эту позицию демонстрирует Великобритания.
А кроме того, если у Шольца имеются какие-то мировоззренческие или другие соображения, по поводу своей позиции, он должен был их озвучить в самом начале, но он начал придумывать какие-то глупые причины, которые тут же были разоблачены, а его поймали на лжи. В общем, он имел возможность начать все с чистого листа, но утратил все своим выкручиванием и бестолковыми извиванием на публике. И в этот раз, на заднем фоне этого вопроса - снова маячит путинская федерация. Это как раз та ситуация, которую известный кремлевский пропагандист описывал так: «Совпадение? Не думаю!».
Такие совпадения можно было трактовать как угодно, если бы не два момента. Первый - тот самый Шредер, который до сих пор остается однопартийцем Шольца и в свое время, сидел в том же самом кресле канцлера. Ну а второй - Шольц был вторым лицом в коалиционном правительстве Меркель и безусловно, на нем лежит часть ответственности за позорные решения, которые она принимала. И как в предыдущих эпизодах, эти решения также обильно смердят «Шипром» и «Красной Москвой».
После дряблого решения по Шредеру стало ясно, что немецкий Политикум еще не созрел до того, чтобы привлекать к ответственности бывших или действующих канцлеров, но и тут дело не стоит на месте. Ведь раньше Меркельше даже вопросов некому было задавать. Собственно говоря, ее формы правления выродились в квази диктатуру и просто большое счастье, что она решила уйти на дембель не вперед ногами, а своим пешком, но звоночек для немцев был дан четкий. Дух Адика не выветрился до конца. Он где-то рядом.
В общем, все это выливается в рекордное падение рейтинга как самого Шольца, так и возглавляемой им партии СДПГ, которая тоже отличилась, не сумев дать надлежащую оценку записной путинской проститутке - Герхарду Шредеру. Вот как немецкая пресса (DW) описывает результаты опроса, проведенного сегодня:
«В Германии рейтинг канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) и правящей "светофорной" коалиции опустился до самого низкого уровня за все время с начала правления в декабре. Почти две трети немцев - 62 процента - неудовлетворены работой Шольца, довольны его результатами лишь 25 процентов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье, 21 августа, данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag. Рейтинг правящей коалиции также упал до рекордно низкого уровня. Работой федерального правительства сейчас недовольны 65 процентов опрошенных, одобряют ее лишь 27 процентов. В начале марта работу Шольца еще одобряли 46 процентов немцев, не одобряли - 39 процентов. Работу правящей коалиции тогда одобряли 44 процента».
Причем, это же не финиш, а падение продолжается. Причем, все сильные ходы, которые могли бы отыграть падение, откровенно завалены как самим Шольцем, так и его партией. Если при Меркель разговоры о лидерстве Германии в Европе воспринималось с каким-то горьким сарказмом, то сейчас таких разговоров просто не имеет смысла вести. Да, правительство Шольца что-то делает полезное, но исключительно из-под палки и не будь оно коалиционным, его рейтинг уже давно стал бы мусорным. Но похоже на то, что у Герра Шольца с обратной связью как-то не сложилось и он продолжает плыть примерно в ту же самую сторону.
Тем временем, опросы показали еще один интересный момент. «В случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас бы занял лишь третье место, набрав 18 процентов голосов. Первое место досталось бы "зеленому" министру экономики Роберту Хабеку (Robert Habeck) - 25 процентов, а второе - председателю Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу (Friedrich Merz) - 19 процентов».
Просто уточним, что вопрос этот был чисто спекулятивным и он должен был показать прямое отношение избирателей к имеющимся, виртуальным кандидатурам на пост канцлеров. Сейчас никто и никого не избирает и мы помним о том, что прямо в Германии избирается президент, исполняющий церемониальные функции и вообще никак не влияющий ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику страны. Канцлер избирается силами Бундестага, а вернее - голосами, которые может собрать правящая коалиция. Поэтому прямых выборов канцлера в Германии не может быть в принципе, поскольку это противоречит конституции.
Тем не менее, уже несложно тзаметить, что Шольц уже уступает в популярности, своему министру экономки, причем - не из своей партии. В свою очередь, партия зеленых, чьим министром и является Хабек, сейчас показывает самое головокружительное ралли в своей истории. Как раз эта партия активно подбирает голоса, которые стремительно теряет СДПГ.
В моменте, зеленые уже опережали СДПГ, но сейчас электоральная поддержка зафиксирован на уровне: ХДС/ХСС - 28%, СДПГ - 25% и зеленые - 21%. Но тут надо понимать, что партии, занявшие два первых места, все равно показывают относительно низкие, показатели, в то время как зеленые, волнами достигают все больше высот, а потом хоть и откатываются, но не намного и просто закрепляют свой новый, высокий уровень. Если тенденция сохранится, то они смогут оттеснить СДПГ на третье место и занять вторую позицию, после блока партий бывшего канцлера Меркель.
anti-colorados
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Некая Марина из Крыма любезно показала ВСУ расположение российского ПВО под Евпаторией. Пользовательница Instagram опубликовала снимок и подписала: "Евпатория под защитой".
https://t.me/FastFocus/29276
Позже пост был удален, но "интернет все запомнил", отметили в пресс-центре ВСУ.
Молодець, Шольц. Сильно сказано.
ТОБТО ЩЕ БІЛЬШЕ БРЕХЛИВИХ ПІДЛИХ ОБІЦЯНОК? Дякуємо, нехай ними годує когось іншого
И ни одной критики Шольцу, пока США не поставят хотя бы 0.5% своих САУ и танков. Хотя бы 2% от того, что у них на хранении и будет и дальше на хранении. Шольц поставил САУ, Байден же не дает по политическому решению за счет координации с Берндсом и Салливаном, но возможно шантажирует тем самым, требуя уволить Ермака, но вряд ли, просто именно нынешняя ситуация по вооружениям для них самая оптимальная в стратегическом смысле, жизнь жителей чужой страны за тысячи километров конечно на десятом месте.