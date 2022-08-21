Німеччина й надалі постачатиме Україні "те, що їй потрібно для оборони", - Шольц

Федеративна Республіка Німеччина продовжуватиме постачати Україні "те, що їй потрібно для оборони".

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у промові з нагоди Дня відкритих дверей федерального уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Говорячи про заплановані постачання радіолокаційної станції контрбатарейної боротьби COBRA і систем протиповітряної оборони IRIS-T, глава німецького уряду запевнив, що вони "невдовзі будуть" в Україні. Але йдеться і про те, щоб "не допустити ескалації війни", наголосив Шольц.

Нагадаємо, днями уряд Німеччини оприлюднив обсяги військової допомоги Україні. Зокрема, на цьому тижні надано ще три зенітні самохідні установки Gepard, 11 БТРів М113 з озброєнням та тисячу сухпайків.

На черзі: 20 ракетних установок калібру 70 мм з 2000 ракетами та лазерним підсвічуванням цілі; 1592 артилерійські боєприпаси калібру 155 мм; 255 артилерійських боєприпасів Vulcano калібру 155 мм; 60 200 патронів калібру 40 мм; 6 навантажувачів; 40 електронних пристроїв для захисту від дронів; 12 броньованих евакуаційних машин; 30 кулеметів MG3 для бронемашин підтримки Bergepanzer.

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