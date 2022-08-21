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Новини Війна
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Ворог вів наступ на Слов’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках, але відійшов, отримавши жорстку відсіч, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Війська РФ здійснюють невдалі спроби наступу на кількох напрямках, завдають авіаударів та б’ють з артилерії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у вечірньому зведенні станом на 18.00 21 серпня на своїй сторінці у фейсбуці інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Слава Україні! Триває сто сімдесят дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Противник здійснив обстріли із ствольної артилерії районів населених пунктів Мурав’ї та Залізний Міст Чернігівської області і Будки та Іскрисківщина Сумської області.

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За наявною інформацією ворог, закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Прудянка, Нове, Руськи Тишки, Перемога, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Краснопілля, Червоного і Долини. Ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів.

Провів розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов.

Намагався вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка, зазнав втрат та відступив.

На Краматорському напрямку противник продовжив обстріли неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку задіяв різнокаліберну артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини і Кодеми та авіацію - біля Зайцевого, Бахмута і Соледара.

Ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив.

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На Авдіївському напрямку ворог використав ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка та Піски.

Завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Водяного і Красногорівки. Невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак - Опитне, відійшов.

Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка. З втратами відступив.

На напрямку Лозівський – Піски підрозділи противника мають частковий успіх.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював території в районах Павлівки, Великої Новосілки, Пречистівки та Вугледара. Задіяв авіацію для удару поблизу Новомихайлівки. Здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Луганське – Побєда.

На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Гуляйполя, Оріхова, Бурлацького та Новополя. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Червоне та Новосілка.

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На Південнобузькому напрямку противник застосовував наявні засоби вогневого ураження для обстрілів військових та цивільних обʼєктів по лінії зіткнення. Завдав авіаударів біля Ольгиного, Новогригорівки, Таврійського та Лозового.

Наступальними діями намагався просунутися у напрямку Олександрівка - Таврійське, успіху не мав, відійшов. На напрямку Васильки – Благодатне має частковий успіх.

Корабельне угруповання противника в готовності до застосування високоточної зброї утримує п’ять носіїв крилатих ракет морського базування. Просимо бути поміркованими та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Віримо у ЗСУ! Разом переможемо! Слава Україні!", - ідеться у зведенні.

Автор: 

Генштаб ЗС (6873)


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Топ коментарі
+10
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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21.08.2022 18:54 Відповісти
+8
На напрямку Лозівський - Піски підрозділи противника мають частковий успіх... На напрямку Васильки - Благодатне має частковий успіх. Джерело:
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21.08.2022 18:56 Відповісти
+5
Тіки на героїзмі і тримаємося. Сподіваюсь амери нарешті зрозуміють, що Україна має перемогти і нададуть все що нам необхідно
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21.08.2022 18:55 Відповісти
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Навіть нема у кацапів часткового успіху? Прогрес.....
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21.08.2022 18:54 Відповісти
На напрямку Лозівський - Піски підрозділи противника мають частковий успіх... На напрямку Васильки - Благодатне має частковий успіх. Джерело:
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21.08.2022 18:56 Відповісти
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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21.08.2022 18:54 Відповісти
Тіки на героїзмі і тримаємося. Сподіваюсь амери нарешті зрозуміють, що Україна має перемогти і нададуть все що нам необхідно
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21.08.2022 18:55 Відповісти
знову появився "частковий успіх". З Пісків ЗСУ відступають?
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21.08.2022 18:58 Відповісти
Скорее их выдавливают .Преимущество в артиллерии и снарядах у противника к сожалению сохраняется .Но там вроде как не в самых Песках у противника частичный успех а по направлению Лозовое -Пески ибо такого нп как Лозовское нету на карте только Лозовое откуда если смотреть карту Deep State стрелкой указано направление атаки на Пески .Сами Пески полностью захватить противник видимо не может и пытается обойти и окружить
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21.08.2022 19:07 Відповісти
Може до військомоту вам пройти?
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21.08.2022 19:09 Відповісти
Был уже два раза
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21.08.2022 19:21 Відповісти
🤣🤣🤣
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21.08.2022 19:27 Відповісти
Дивитись всім:

https://www.youtube.com/watch?v=JmUpm2Ly8xY БІЙ ЗА ПІСКИ Хто контролює село під Донецьком?| "Невигадані історії" від Ольги Калиновської на 5-му
Початок о 19:00
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21.08.2022 19:00 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.08.2022 19:02 Відповісти
На напрямку Лозівський - Піски підрозділи противника мають частковий успіх. - це вже не через день а кожен день
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21.08.2022 19:06 Відповісти
Опять термин "Частичный успех"......нет такого.
успех-неудача
истина-ложь
один-ноль
а у составителя сводки полтора землекопа.
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21.08.2022 21:50 Відповісти
Поки рашисти озброювалися "до зубів " політики України х#р зна чим займались а зрадники притупляли увагу розповідями про "братскій народ" й т.п.
Тепер рашисти мають ракети а Україна не має чим відповісти нормально по носіях ракет у морі.
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21.08.2022 22:56 Відповісти
Чому влада не створю центри підготовки для новачків. Хіба це не було доцільно і правильно? Адже половина IT того калаша в руках не тримала. Було б набагато эфективнівше та й люди почувалися б більш впевнено підготувавшись ще до того як їм прийде повістка з воєнкомату!
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21.08.2022 23:09 Відповісти
 
 