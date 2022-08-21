У Новій Каховці російські окупанти викрали двох директорок ліцеїв, - мер Коваленко
У Новій Каховці Херсонської області представники так званої "влади" викрали директорок ліцеїв 3 і 2 Новокаховської міської ради Ірину Дубас та Оксану Якубову.
Про це Суспільному розповів Новокаховський міський голова Володимир Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Є така Лілія Гришагіна, яка співпрацює з окупаційною владою та прийняла від них один з ліцеїв. На скільки мені відомо, вона пред'явила претензії Ірині Дубас та Оксані Якубовій, наче вони не всю матеріальну базу передали. За її інформацією, коли вона звернулася до відповідних структур, їх заарештували", — говорить Володимир Коваленко.
За його словами, Лілія Гришагіна раніше очолювала Таврійську школу №7.
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Катерина #493190
показати весь коментар21.08.2022 21:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Володимир Д
показати весь коментар22.08.2022 07:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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