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Новини Війна
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У Новій Каховці російські окупанти викрали двох директорок ліцеїв, - мер Коваленко

викрадення

У Новій Каховці Херсонської області представники так званої "влади" викрали директорок ліцеїв 3 і 2 Новокаховської міської ради Ірину Дубас та Оксану Якубову.

Про це Суспільному розповів Новокаховський міський голова Володимир Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Є така Лілія Гришагіна, яка співпрацює з окупаційною владою та прийняла від них один з ліцеїв. На скільки мені відомо, вона пред'явила претензії Ірині Дубас та Оксані Якубовій, наче вони не всю матеріальну базу передали. За її інформацією, коли вона звернулася до відповідних структур, їх заарештували", — говорить Володимир Коваленко.

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За його словами, Лілія Гришагіна раніше очолювала Таврійську школу №7.

Автор: 

армія рф (18036) Нова Каховка (181) окупація (6762) викрадення (823)


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Розстріляти ту гришагіну нахрен!!! Ніяких слідств і судів!!!
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21.08.2022 21:13 Відповісти
Іпані кацапські курви і піда@аси. Воюють з беззбройними вчителями.
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22.08.2022 07:53 Відповісти
 
 