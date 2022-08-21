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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Опитування не фіксують, що українці готові йти на поступки заради закінчення війни з Росією, - Гарань

гарань

Відповідно до опитувань, українці не готові йти на поступки заради закінчення війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо сказав науковий директор Фонду Демократичні ініціативи Олексій Гарань.

"Мої побоювання полягають в тому, що чим довше триває ця війна на виснаження, чим більше буде Путін руйнувати наші міста, чим далі наші близькі та друзі перебуватимуть під обстрілами чи будуть мобілізовані, то люди будуть переживати втому і будуть казати, що готові поступитися чимось", - вважає він.

На думку соціолога, президент РФ Путін якраз на це розраховує.

"Залякати і Захід (там сім'я платитиме на 500 євро більше за газ взимку), і українців. Опитування поки що цього не фіксують. Людська природа передбачає, що в певний момент має з'явитися ця втома. Ми поки цього не бачимо - це своєрідний феномен. Можливо, це третій закон Ньютона - дія породжує протидію. Я побоюся кожного разу, коли бачу результати опитування, що українці скажуть: "Нам важко, треба погоджуватися на будь-що". Немає цього, принаймні поки що", - підсумував Гарань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка українцями вступу в НАТО залишається високою, - Гарань

Автор: 

Гарань Олексій (11) опитування (1986)


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Топ коментарі
+36
Не було його.
Це зрадники у владі, поступово намагаються потрібну думку впихнути у голови Українцям.... обережно так намагаються.
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21.08.2022 19:05 Відповісти
+32
Никаких уступок !!! Только УЛЬТИМАТУМ !!! Кровожадные свинособаки все сдохнут на нашей земле -- убьем всех до единого
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21.08.2022 19:03 Відповісти
+30
які поступки? Мова може йти тільки про терміни та суми відшкодувань.
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21.08.2022 19:03 Відповісти
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А наскільки зеленський українець ?
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21.08.2022 19:00 Відповісти
Никаких уступок !!! Только УЛЬТИМАТУМ !!! Кровожадные свинособаки все сдохнут на нашей земле -- убьем всех до единого
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21.08.2022 19:03 Відповісти
З дивану пишете?
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21.08.2022 20:48 Відповісти
На пів шишечки.
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21.08.2022 19:33 Відповісти
Ну призвище має українське - один з соратників Богдана Хмельницького мав таке призвище.
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21.08.2022 21:57 Відповісти
наша поступка закінчиться новою Бучею !
 досить повторювати помилки нашої історії !

якщо хтось ще й вірив в "добрих руZZкіх" , то остаточно протверезів після Бучі та Маріка -

це війна на виживання української нації !

.
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21.08.2022 22:33 Відповісти
які поступки? Мова може йти тільки про терміни та суми відшкодувань.
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21.08.2022 19:03 Відповісти
а когда опрос был?
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21.08.2022 19:03 Відповісти
Не було його.
Це зрадники у владі, поступово намагаються потрібну думку впихнути у голови Українцям.... обережно так намагаються.
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21.08.2022 19:05 Відповісти
Все люди понимают, что уступки это следующая война. Так было с Крымом, так с донецкой и Луганской областями. Чем больше уступок , тем шире открывает свою пасть путлер!
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21.08.2022 19:40 Відповісти
Надаль, далеко не всі. У нас ще велика кількість вати та колаборантів, а ще і ті, яким "какая разница". Так ЗЕвлада потроху і промиває мозок, готуючи підґрунтя для капітуляції
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21.08.2022 20:01 Відповісти
В том то и дело что опросов никто не проводил, потому что получил бы за такой вопрос в морду. Колаборанты просто вбрасывают такую инфу про опросы и наблюдают за реакцией пипла, готовы они уже сдаться или лучше еще не дразнить народ капитулятивными заявлениями.
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21.08.2022 19:21 Відповісти
Почали вже мразоти насиджування потрібної думки.... помалу.... але почали.
НІЯКИХ ПОСТУПОК рашистам Захисники не сприймуть й той хто спробує - пошкодує.
Поступків вже було достатньо з 14го року, й усі пам'ятають Золоте й розведення війск янєлохом!
Поступки = продовження війни, рашисти зараз втрачають сили й поступитися їм то надати їм шанс зібрати сили для нового наступу.
НІЯКИХ ПОСТУПОК РАШИСТАМ!
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21.08.2022 19:04 Відповісти
Ага, вже декілька разів були якісь таємничі "опитування" на цю тему, цікаво, кого взагалі опитували? Жодного разу на ці опитування не попадала ні я, ніхто з моєї сім'ї чи знайомих.
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21.08.2022 19:08 Відповісти
Вони втрачають, але й ми втрачаємо. Сьогодні була новина, що орки прорвались на південну околицю с. Благодатного - це на півдні, де у нас немов би контрнаступ.
Ні, не треба вішати на мене ярлик зрадника чи всепропальщика - я не сумніваюсь у нашій остаточній перемозі та у Параді Перемоги на вулицях звільненого Севастопрля (хоча, можливо, зараз доречнішим для цього став би Маріуполь). Але давайте нарешті визнаємо, що ворог сильний і безжальний, за ресурсами (людськими, технічними, енергетичними, фінансовими) десь у тричі сильніший - хай експерти мене поправлять. Але за нами спрпведливість, і цивілізований світ вже не обмежується стурбованістю.
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21.08.2022 19:17 Відповісти
По офіційній інформації в районі Благодатного тривають бої. Меньше треба слухати дристовічєй та інший непотріб зелений.
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21.08.2022 19:21 Відповісти
може, щось і втрачаємо, але не здаємося. час працює на нас. у рашистів все кінчається, а у нас набирається. хоча останнім часом щось хаймарси мало задіяні. може, снаряди вже на підході.
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21.08.2022 19:46 Відповісти
українці воюють за право жити
орки - за 100 чи 200 тисяч дерев'яних папірців

то хто кого переможе ?
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21.08.2022 22:36 Відповісти
ПНХ!
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21.08.2022 19:04 Відповісти
і не буде втоми, будемо воювати якщо потрібно і 10 років, але всіх москалів виженемо з нашої землі.
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21.08.2022 19:07 Відповісти
+ 100 !

будемо хоч на хлібі і воді сидіти, але переможемо !

.
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21.08.2022 22:37 Відповісти
"Нам важко, треба погоджуватися на будь-що". Немає цього, принаймні поки що", - підсумував Гарань. Що значить принаймні поки що? Про що ти, Тарань?
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21.08.2022 19:08 Відповісти
По собі міряє.
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21.08.2022 19:45 Відповісти
Далекобійні ракети потрібні,
а не оті опитування.Кацапи скучають без українських ракет.
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21.08.2022 19:13 Відповісти
все стали за военную победу. Основная работа в Украине стала Армия. И чем дальше, тем сильнее Украина хочет победить. Нужно наверное идти на Кремль ВСУ и установить флаг над Кремлем. Киеву переходят права владения над всей Россией.
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21.08.2022 19:14 Відповісти
Тобі потрібно володіння над мордором і 140 млн. безмозгих орків? Та хай вони горять ясним полум'ям
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21.08.2022 20:20 Відповісти
і воаштувати їм геноцид
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21.08.2022 20:58 Відповісти
вони самі себе переріжуть
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21.08.2022 22:38 Відповісти
я готов. когда расия готовилась к войне годами мы к дачному сезону. когда у них заводы по изготовлению оружия работают в 4 смены когда у них более 2000 тыщ истребителей. населения в х3 больше. не считая билорусь. ну и т.д
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21.08.2022 19:17 Відповісти
Ти готовий? Тоді їдь в раісю
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21.08.2022 19:20 Відповісти
В 4 зміни? Це 32 години на добу.
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21.08.2022 19:37 Відповісти
в раZZіє все 146%

так "работалі" в 4 смєни, що Т-62 повитягали

.
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21.08.2022 22:40 Відповісти
4 зміни? Багато переваг від бомбардування цих заводів.
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21.08.2022 19:49 Відповісти
Кто проводит такие опросы нужно ставить к стенке и расстреливать на месте. Представьте себе чтобы мамаша водила своего ребенка по улице и спрашивала каждого прохожего хочет ли он изнасиловать ее ребенка
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21.08.2022 19:18 Відповісти
Нашо взагалі подібні вкиди????
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21.08.2022 19:19 Відповісти
Какой соцопрос в период войны,что за идиотизм?
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21.08.2022 19:20 Відповісти
На поступки пуйлу давно готові йти неукраїнці, а якраз вони в більншості, їх вибрали українці, щоб ті їх гарно здали. Нарід і є нарід, він постійно піддається брехні московитів і постійно створює собі і дітям проблеми, думає в кабінці для голосування на виборах дупою, а як прийже то кричить на весь світ, що вбивають, що грабують, що сама найбагатша країна і саме більше пограбована. Самі дають ключі ворюзі від свого будинку, а потім шукають винних.
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21.08.2022 19:24 Відповісти
Навіщо такі опитування? В нас є Презедент, якщо він втомився виконувати свій головний обов'язок бути гарантом тереторіальної цілісноті та суверенітету він може залишити свою посаду.
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21.08.2022 19:25 Відповісти
Для капитуляции должно быть сформированно мнение. Ваше направление соц.опросов понятно.
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21.08.2022 19:27 Відповісти
А чи не перейнятись питанням: чи не хоче пітун забратися геть, покаятися та піти в монастир, перед ти пожертвувавши усі російські грошики Україні?
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21.08.2022 19:30 Відповісти
А навіщо такі опитування проводити ?
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21.08.2022 19:35 Відповісти
Не були, не готові і не будемо!
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21.08.2022 19:36 Відповісти
яка сумна новина для клована
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21.08.2022 19:41 Відповісти
Які поступки ворогу? США до дня незалежності України знову надають військову допомогу. Тож про які поступки може бути мова ? Зброя їде а дочекаємось жовтня там по справжньому запрацює лнд-ліз і Україна буду отримувати зброюв товариних маштабах. Тож за поступки забудьте
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21.08.2022 19:42 Відповісти
Да какой договор, какие уступки? Через 2-3 года русня поднаберет сил, сделает выводы о своем вторжении и опять попрет, возможно уже с новым пуйлом. Тогда уже они не остановятся во Львове, тогда они сожрут всю Европу, будет рашка от Лиссабона до Владивостока.
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21.08.2022 19:50 Відповісти
Таке враження, що він прагне аби було це "погоджуємось". Йому в очі - ні нема такого, а він - ой баюсь-баюсь що от-от
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21.08.2022 19:53 Відповісти
Коли на кремлі замайорить український прапор, тоді і буде закінчення війни, других варіантів неповинно бути.
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21.08.2022 20:03 Відповісти
Может еще с орками договор подписать???
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21.08.2022 20:14 Відповісти
ugu, - haimarsami po podpisantam.
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21.08.2022 20:47 Відповісти
Я побоюся кожного разу, коли бачу результати опитування, що українці скажуть: "Нам важко, треба погоджуватися на будь-що" .. Джерело:

Будь що означає в підсумку одне - смерть . Кацапня прийшла в Україну з одною метою - знищення народу України , вони ж відкрито про це говорять ( слова їхнього посла в Австрії цитувати вже не буду ) . То хто ж з притомних українців на це погодиться .? .
Так , зараз важко , буде ще важче , але ж альтернативи цьому - 0 ..!
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21.08.2022 20:17 Відповісти
Ні , будемо битися до останнього кацапа на нашій землі , так як , дійсно ,
Іншого виходу у нас немає !
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21.08.2022 20:41 Відповісти
Знову прощупують?) Може таким кілка в одне місце...)))
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21.08.2022 20:18 Відповісти
те кто готов уже убежали. и все больше в Европу
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21.08.2022 20:27 Відповісти
За такі опитування під час війни треба розстрілювати або принаймні садити рочків на 10
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21.08.2022 20:43 Відповісти
А ви Зелю опитували ?
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21.08.2022 20:55 Відповісти
Не думала, что Гарань окажется несколько глуповатым.
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21.08.2022 21:25 Відповісти
Гарань социолог і він знавець свого ремесла, тому й дивується, що українці ломають всю "нормальну" социологію

.
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21.08.2022 22:42 Відповісти
Побоювання
Людська природа

Ньютон

Поки що


Це точно "соціолог"?
Бо за його сцикливим ниттям -- панікер чи москальський агент.

У всіх без винятку громадян України 2 варіанти вибору:
1. Буча.
2. Перемога!

Тому, бити пику таким нитикам. І спокійно, невтомно, наполегливо працювати на ЗСУ --- хто, де, чим і як може.
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21.08.2022 21:40 Відповісти
З написаного лише побачив,що Гарань,дуже жалкує,що українці всупепеч,його сподіванням,небажають здатися,й подохнути!!! Й,це соціолог,соціологія?? Може Гараня розстріляти??
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21.08.2022 22:17 Відповісти
На щось поступитися це просто відкласти війну на майбутнє
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21.08.2022 22:21 Відповісти
Уже нашу Бидло- Массу готують . У нас її теж хватае .
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21.08.2022 22:44 Відповісти
Як би не казались,але ворог починає видихуватись по троху.Менше у низ зброі ,меншає ідіотів готових померати за ідеі кремля...Нам треба самім починати робити зброю та **********.Та ж сама Ольха М може бути вироблена зараз,та ракети Нептун.Треба робити під землею або в скальній породі патронний завод.Самім треба починати виробляти **********.Війнс може затягнутися ще на пів року.Переможимо сто відсотків! Слава Украіні!Смерть ворогам!
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21.08.2022 22:56 Відповісти
Українці ше на самому початку масштабного вторгнення кацападлів чітко сказали до яких пір будуть воювати : ДО ОСТАННЬОЇ ЗДОХЛОЇ СВИНОСОБАКИ НА СВОЇЙ СВЯЩЕННІЙ ЗЕМЛІ!!
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21.08.2022 23:33 Відповісти
Поступок не треба. Але перестаньте позорити ЗСУ призовом жінок.
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21.08.2022 23:36 Відповісти
И какой же полоумный может отдать свою землю на растерзание *****?
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21.08.2022 23:50 Відповісти
Ідіть на йух зі своїми опитуваннями. Є прості питання до влади. І не треба в цих умовах влаштовувати цирк з опитуваннями.
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22.08.2022 07:48 Відповісти
Лично я за то, чтобы отдать Расии Крым и ОРДЛО в обмен на вступление Украины в НАТО.
Боюсь, без НАТО покоя не будет.....
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22.08.2022 10:00 Відповісти
 
 