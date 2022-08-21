Опитування не фіксують, що українці готові йти на поступки заради закінчення війни з Росією, - Гарань
Відповідно до опитувань, українці не готові йти на поступки заради закінчення війни з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо сказав науковий директор Фонду Демократичні ініціативи Олексій Гарань.
"Мої побоювання полягають в тому, що чим довше триває ця війна на виснаження, чим більше буде Путін руйнувати наші міста, чим далі наші близькі та друзі перебуватимуть під обстрілами чи будуть мобілізовані, то люди будуть переживати втому і будуть казати, що готові поступитися чимось", - вважає він.
На думку соціолога, президент РФ Путін якраз на це розраховує.
"Залякати і Захід (там сім'я платитиме на 500 євро більше за газ взимку), і українців. Опитування поки що цього не фіксують. Людська природа передбачає, що в певний момент має з'явитися ця втома. Ми поки цього не бачимо - це своєрідний феномен. Можливо, це третій закон Ньютона - дія породжує протидію. Я побоюся кожного разу, коли бачу результати опитування, що українці скажуть: "Нам важко, треба погоджуватися на будь-що". Немає цього, принаймні поки що", - підсумував Гарань.
Будь ласка, зачекайте...
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досить повторювати помилки нашої історії !
якщо хтось ще й вірив в "добрих руZZкіх" , то остаточно протверезів після Бучі та Маріка -
це війна на виживання української нації !
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Це зрадники у владі, поступово намагаються потрібну думку впихнути у голови Українцям.... обережно так намагаються.
НІЯКИХ ПОСТУПОК рашистам Захисники не сприймуть й той хто спробує - пошкодує.
Поступків вже було достатньо з 14го року, й усі пам'ятають Золоте й розведення війск янєлохом!
Поступки = продовження війни, рашисти зараз втрачають сили й поступитися їм то надати їм шанс зібрати сили для нового наступу.
НІЯКИХ ПОСТУПОК РАШИСТАМ!
Ні, не треба вішати на мене ярлик зрадника чи всепропальщика - я не сумніваюсь у нашій остаточній перемозі та у Параді Перемоги на вулицях звільненого Севастопрля (хоча, можливо, зараз доречнішим для цього став би Маріуполь). Але давайте нарешті визнаємо, що ворог сильний і безжальний, за ресурсами (людськими, технічними, енергетичними, фінансовими) десь у тричі сильніший - хай експерти мене поправлять. Але за нами спрпведливість, і цивілізований світ вже не обмежується стурбованістю.
орки - за 100 чи 200 тисяч дерев'яних папірців
то хто кого переможе ?
будемо хоч на хлібі і воді сидіти, але переможемо !
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а не оті опитування.Кацапи скучають без українських ракет.
так "работалі" в 4 смєни, що Т-62 повитягали
.
Будь що означає в підсумку одне - смерть . Кацапня прийшла в Україну з одною метою - знищення народу України , вони ж відкрито про це говорять ( слова їхнього посла в Австрії цитувати вже не буду ) . То хто ж з притомних українців на це погодиться .? .
Так , зараз важко , буде ще важче , але ж альтернативи цьому - 0 ..!
Іншого виходу у нас немає !
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Людська природа
Ньютон
Поки що
Це точно "соціолог"?
Бо за його сцикливим ниттям -- панікер чи москальський агент.
У всіх без винятку громадян України 2 варіанти вибору:
1. Буча.
2. Перемога!
Тому, бити пику таким нитикам. І спокійно, невтомно, наполегливо працювати на ЗСУ --- хто, де, чим і як може.
Боюсь, без НАТО покоя не будет.....