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Новини
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Deutsche Welle поскаржилася Кулебі на речника МЗС Ніколенка: просить не порівнювати їх з Russia Today

deutsche,welle

Німецька служба іномовлення Deutsche Welle заявила, що твердження речника українського МЗС Олега Ніколенка про підігрування її російської редакції пропаганді Кремля не відповідають дійсності, й закликала Дмитра Кулебу розібратися із ситуацією.

Про це йдеться в коментарі DW, наданому "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив речник генерального директорату мовник Крістоф Юмпельт у заяві, DW "звернулося до міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з вимогою розібратися із ситуацією щодо приватного допису Олега Ніколенка у Facebook".

"Ми рішуче заперечуємо безпідставні звинувачення. Наше висвітлення агресивної війни проти України підлягає суворим професійним критеріям, доречним у цій серйозній ситуації. Ми також рішуче відкидаємо звинувачення у маніпуляції фактами й нібито поширення пропаганди", – йдеться в коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС закликало Deutsche Welle відреагувати на маніпуляції російської редакції

Представник DW наголосив, що порівняння німецького мовника з RT, "що пан Ніколенко вочевидь робить для залякування DW через його незалежну і об’єктивну роботу, не можна толерувати".

"Коли працівник пресслужби Міністерства закордонних справ розпочинає кампанію, спрямовану на дискредитацію будь-якого ЗМІ, перекручуючи факти про його реальну роботу з якою б то не було метою, ми очікуємо, що будуть вжиті заходи", – зазначається в коментарі DW.

Нагадаємо, що Олег Ніколенко є речником усього МЗС України, а не "працівником пресслужби", і його заяви висловлюють офіційну позицію міністерства. Крім того, в коментарі DW не згадується, що закиди в роспропаганді стосувалися лише російської редакції мовника.

Кілька днів тому Міністерство закордонних справ України закликало Deutsche Welle звернути увагу на маніпуляції, які його поширює російська редакція.

У МЗС навели низку прикладів із матеріалами російської DW, в яких містилися такі тези, як "визнати Україну терористичною державою", "один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС", "заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна", "Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун" і фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою президентського подружжя.

Автор: 

Німеччина (7511) МЗС (4202) ЗМІ (1369) Кулеба Дмитро (3604) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+18
Правда очі коле...
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21.08.2022 19:27 Відповісти
+16
Радше треба позбавитися російськомовної редакції.
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21.08.2022 19:32 Відповісти
+15
Не робіть як раша тудей, й ніхто не називатиме вас раша тудей
А робите як раша тудей - тоді не скиглите, що вас із ними порівнюють
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21.08.2022 19:33 Відповісти
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Правда очі коле...
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21.08.2022 19:27 Відповісти
Цей речник поц від дєрьмака, перед цим обсирав останніми словами Спарц. Вкотре обсирає дипломатичні відносини. Слово "поц" доречне.
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21.08.2022 20:28 Відповісти
знову ображена ліверна ковбаса ?
совпадєніє ?

нє думаю !
немає на вас Посла Мельника !
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21.08.2022 20:31 Відповісти
Треба керівництву DW краще підбирати кадри для російськомовної редакції. І тоді й ображатися не треба буде.
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21.08.2022 19:30 Відповісти
Радше треба позбавитися російськомовної редакції.
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21.08.2022 19:32 Відповісти
тобто руZZкіх нємцев з Казахстану
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21.08.2022 20:33 Відповісти
Ну ладно Украину слили в 2014-ом,но зачем бундесвер уничтожили?Весь ЕС с голой задницей остался.
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21.08.2022 19:32 Відповісти
nadumala@dumajusobi

Часи клоунів. Не воїнів, не науковців, не хліборобів. Клоунів.
Хайп, тупориле кривляння, відосики з ги-ги всякими або з хник-хник сопливими. Своїми словами чуваки два слова не зв'яжуть або пургу таку несуть псевдоінтелектуальну.
І це не про вік, якщо хтось про конфлікт поколінь скаже.
Війна мала статись, бо клоуни прагнуть ще популярності. Бо медійність - то тренд. Світовий.
***** так любить свою популярність.
Білоруський жалюгідний ********* клоун - теж.
В нас - і пояснювати нема чого.
Нічого більше не вміють.
Не зважайте.
Рефлексія.
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21.08.2022 20:14 Відповісти
+ 100!

для того щоб був Бундесвер потрібні не танки, а пруський генерал-аристократ із родословною від рицарського ордену та вимуштрований німецький солдат
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21.08.2022 20:35 Відповісти
Dobryi Den@dobryiden78

Бляха, дуже сильна пісня.
В кліпі стадо йде повз білборди.
Раджу читати, що на них написано.
https://www.youtube.com/watch?v=B1nWvUFp1N4&t=2s&ab_channel=%D0%A2%D0%9D%D0%9C%D0%9A
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21.08.2022 22:39 Відповісти
Не робіть як раша тудей, й ніхто не називатиме вас раша тудей
А робите як раша тудей - тоді не скиглите, що вас із ними порівнюють
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21.08.2022 19:33 Відповісти
"У МЗС навели низку прикладів із матеріалами російської DW..."
После этого вся DW может идти по известному адресу:

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21.08.2022 19:36 Відповісти
А чогож це вас не порівнювати, коли ви п*здец як схожі, а?
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21.08.2022 19:38 Відповісти
Обидели мышку, написали в горку!
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21.08.2022 19:59 Відповісти
В норку!
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21.08.2022 20:31 Відповісти
Хотя в "горку", как в камуфляж - тогда, пожалуйста!!!)
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21.08.2022 20:34 Відповісти
Продажні шлюхи дойче веллє!!!
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21.08.2022 20:26 Відповісти
Там не одне ДВ, там ще євроньюз і рейтерс прорашистські відосики знімало в окупованому Севастополі і не тільки!
МЗС не здаватися! Мочить їх фактами! Бо вони не журналісти, вони журнашлюхи путлєра! Ти подиви, як тільки що відразу за правами журналістів криються ********! Нахєр в рашу на роботу тоді і на пмж!
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21.08.2022 21:19 Відповісти
Та в них і англомовна редакція не краща… ще в березні була стаття що азовці екстремісти, ультранаціоналісти і нацисти🙄
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21.08.2022 21:29 Відповісти
Ну так іди і подумай, бичій юх. (с)
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21.08.2022 21:34 Відповісти
Підскочив щур з помийної ями до чоловіка та й каже: "Не називай мене пацюком! Це мене дуже ображає!! І не порівнюй з іншими брудними щурами! 😳Так ти ж і є брудна пацючара🐀 - каже йому чоловік! Але ж я теж ссавець(млєкопітающій па-рюзгє) - як і ти, каже йому пацючара.. То чому ж ти "ссавець" сидиш у помийній ямі і харчуєшся різними помийними покидьками та розводиш навколо себе такий нестерпний сморід - відповів йому чоловік?? Та щур вже нічого не чув, він пірнув собі назад у помиї - бо побачив там жирнючий шматок гнилого недоїдку зі столу одного плішивого *****... " От така вам казка на ніч😉
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21.08.2022 23:27 Відповісти
 
 