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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія частково закриє повітряний простір у трьох прикордонних з Україною областях, - Генштаб

небо

Російська Федерація закриє окремі ділянки повітряного простору у трьох областях с 22 до 25 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Україна в ООН: Ми просимо закрити небо над атомними станціями в нашій країні

Автор: 

Генштаб ЗС (6873) росія (66431) закрите небо (71)


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Топ коментарі
+53
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21.08.2022 21:12 Відповісти
+47
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21.08.2022 21:10 Відповісти
+39
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21.08.2022 21:14 Відповісти
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ракеты пускать собрались?
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21.08.2022 20:57 Відповісти
Так Бавовні з Сєлітрою байдуже...
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21.08.2022 20:58 Відповісти
- За что ему дали кличку Неуловимый Джо?
- Догнать никто не может.
- Такой быстрый?
- Нет, просто на}{уй никому не нужен...
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21.08.2022 20:58 Відповісти
Наче анекдот про кацапа.
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21.08.2022 21:06 Відповісти
Щось погане передчуття.
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21.08.2022 21:00 Відповісти
чого? бо кацапи небо закривють в себе?
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21.08.2022 21:02 Відповісти
путін нападе
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21.08.2022 21:03 Відповісти
а ещё не напал?
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21.08.2022 21:49 Відповісти
Щось тут не те. Від кацапів нічого хорошого не треба чекати.
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21.08.2022 21:04 Відповісти
Ми від них вже 600 років нічого хорошого не чекаємо.
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21.08.2022 21:09 Відповісти
Це я пам'ятаю.
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21.08.2022 21:14 Відповісти
У неділю, 21 серпня, ввечері бійці Збройних сил України знищили безпілотник окупантів у небі Сумської області.
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21.08.2022 22:30 Відповісти
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21.08.2022 21:12 Відповісти
Піздьож. Визивають омєрзєніє. Ніхто не боїться.
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21.08.2022 21:42 Відповісти
слово "боятся" дійсно не в тему скоріше - "шугаются", як касту недоторканих в Індії
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21.08.2022 23:03 Відповісти
Або як півнів у в'язниці - щоб не зашкваритись
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22.08.2022 00:05 Відповісти
Так они и так закрыты!!
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21.08.2022 21:01 Відповісти
А что там за последние пол года воздушное пространство было открыто? Вокруг Украины граждаские самолеты с 24 февраля не летают
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21.08.2022 21:02 Відповісти
Сцикливі мразі. Будуть бамбіть воронєж?
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21.08.2022 21:02 Відповісти
Кримбас, 8 лет, грузинское вино акаквіхатели никто не отменял.
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21.08.2022 21:10 Відповісти
У неділю, 21 серпня, ввечері бійці Збройних сил України знищили безпілотник окупантів у небі Сумської області.
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21.08.2022 22:33 Відповісти
Хай закривають. Ми відкриємо.
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21.08.2022 21:03 Відповісти
клоуни вони і так закриті ті областя на карті видно https://www.flightradar24.com/46.98,26.66/4
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21.08.2022 21:03 Відповісти
Очень надеюсь на сюрприз кацапам от ВСУ на 24 августа!
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21.08.2022 21:08 Відповісти
И сюрприз в виде техники от англо-саксов)))
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21.08.2022 22:36 Відповісти
Та они закрыты еще с 24 февраля.
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21.08.2022 21:09 Відповісти
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21.08.2022 21:10 Відповісти
Зараз зелені усіх відтінків вереск піднімуть що це піар!
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21.08.2022 21:50 Відповісти
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21.08.2022 21:14 Відповісти
😂
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21.08.2022 21:22 Відповісти
Там и так ничего не летает гражданское. Аэропорты закрыты, персонал работает 1 день в неделю.
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21.08.2022 21:28 Відповісти


"Там и так ничего не летает гражданское"

Літає, сілгосп авіація, МЧС.
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21.08.2022 21:48 Відповісти
Это не ГА, а спецавиация.
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22.08.2022 00:12 Відповісти


Згоден, зазначене мною не "ГА",
але ж літало, а зараз не буде.
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22.08.2022 19:39 Відповісти
Вони їх перекрили з лютого

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21.08.2022 21:50 Відповісти
І не 3, а цілих 12.
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21.08.2022 21:53 Відповісти
а вони ще раз хочуть . (пути умалишенных неведомы, даже им самим)
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21.08.2022 23:05 Відповісти
Кляті кацапи зробили з України якусь чорну діру, де зупинилось життя, розвиток та взагалі для нас закінчились усі подорожі.
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22.08.2022 00:15 Відповісти
і море і повітря перекривають,
москальські фашисти якусь херню хочуть зробити
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21.08.2022 21:52 Відповісти
Скоріше за все, буде масований обстріл "кинджалами" з півдня (з боку Каспійського моря) та "іскандерами" з прикордонних з Україною областей
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22.08.2022 07:51 Відповісти
Невже нарешті *********** Вороніж?

Ну скільки там аборигени можуть мучитися...
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21.08.2022 21:58 Відповісти
Нам бы закрыть воздух над Харьковом от прилетов рашистских ракет и снарядов, а кацапы там у себя пусть хоть раком станут - пофиг.
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21.08.2022 22:03 Відповісти
Мабуть сам пиня на стерхах на конє с саблєй в жопє взлєтіт і рухнєт в ад.
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21.08.2022 22:17 Відповісти
Ракетами шмалять намерены - ну или пугают.

Ну-ну.

В Московской области заодно закрыть не забудьте . . .
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21.08.2022 22:18 Відповісти
Чудово, безпілотна зона то надійний захист від хімтрейлів. Гарантія що не будемо хворіти хворобою 19-го року.
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21.08.2022 23:32 Відповісти
що це за така новина??? там ВСЕ ПЕРЕКРИТО ВЖЕ ПІВ РОКУ!!!
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22.08.2022 07:11 Відповісти
Для бавовни перешкод нема...літає де хоче...
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22.08.2022 07:42 Відповісти
 
 