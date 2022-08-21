Росія частково закриє повітряний простір у трьох прикордонних з Україною областях, - Генштаб

Російська Федерація закриє окремі ділянки повітряного простору у трьох областях с 22 до 25 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Україна в ООН: Ми просимо закрити небо над атомними станціями в нашій країні