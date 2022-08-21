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Росія частково закриє повітряний простір у трьох прикордонних з Україною областях, - Генштаб
Російська Федерація закриє окремі ділянки повітряного простору у трьох областях с 22 до 25 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+53 Перехватчик
показати весь коментар21.08.2022 21:12 Відповісти Посилання
+47 Перехватчик
показати весь коментар21.08.2022 21:10 Відповісти Посилання
+39 саша паламарчук
показати весь коментар21.08.2022 21:14 Відповісти Посилання
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- Догнать никто не может.
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"Там и так ничего не летает гражданское"
Літає, сілгосп авіація, МЧС.
Згоден, зазначене мною не "ГА",
але ж літало, а зараз не буде.
москальські фашисти якусь херню хочуть зробити
Ну скільки там аборигени можуть мучитися...
Ну-ну.
В Московской области заодно закрыть не забудьте . . .