Лідери Британії, Німеччини, США і Франції підтримали візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Лідери Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів і Франції в неділю провели спільний телефонний дзвінок, у якому обговорили ситуацію з ядерною безпекою в Україні на тлі обстрілів району Запорізької АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Під час спільного дзвінка прем’єр-міністр (Борис Джонсон), президент Байден, президент Макрон і канцлер Шольц підкреслили свою непохитну відданість підтримці України на тлі вторгнення Росії", – йдеться в поширеній заяві Даунінг-стрит.
Зазначається, що глави чотирьох держав наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних об’єктів і привітали останні обговорення з метою уможливити місію Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС.
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А для военных был закон без " авторучки" в помещение не входить.
"Авторучка"-- индивидуальный счётчик накопитель полученной дозы.
Эвакуация была 31 июля , значить где-то есть утечка и никакой комиссии
не пустят.