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Лідери Британії, Німеччини, США і Франції підтримали візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

магате

Лідери Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів і Франції в неділю провели спільний телефонний дзвінок, у якому обговорили ситуацію з ядерною безпекою в Україні на тлі обстрілів району Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Під час спільного дзвінка прем’єр-міністр (Борис Джонсон), президент Байден, президент Макрон і канцлер Шольц підкреслили свою непохитну відданість підтримці України на тлі вторгнення Росії", – йдеться в поширеній заяві Даунінг-стрит.

Зазначається, що глави чотирьох держав наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних об’єктів і привітали останні обговорення з метою уможливити місію Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС може розпочатися відновлення безпеки на станції, - Зеленський

Автор: 

МАГАТЕ (753) Запорізька АЕС (1435)


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21.08.2022 21:25 Відповісти
Российские военные, которые находились на территории Запорожской атомной станции, госпитализированы с симптомами лучевой болезни.
А для военных был закон без " авторучки" в помещение не входить.
"Авторучка"-- индивидуальный счётчик накопитель полученной дозы.
Эвакуация была 31 июля , значить где-то есть утечка и никакой комиссии
не пустят.
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21.08.2022 23:31 Відповісти
Значить рашисти витік зробили спеціально і не треба вже нікого вмовляти (Маґате марне) щоб відвідали ЗАЕС.
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22.08.2022 07:18 Відповісти
Главное, чтобы этот визит не закончился очередной отмазкой европейцев, типа они выразили озабоченность.
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22.08.2022 07:27 Відповісти
 
 