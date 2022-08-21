Лідери Британії, Німеччини, США і Франції підтримали візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Лідери Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів і Франції в неділю провели спільний телефонний дзвінок, у якому обговорили ситуацію з ядерною безпекою в Україні на тлі обстрілів району Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Під час спільного дзвінка прем’єр-міністр (Борис Джонсон), президент Байден, президент Макрон і канцлер Шольц підкреслили свою непохитну відданість підтримці України на тлі вторгнення Росії", – йдеться в поширеній заяві Даунінг-стрит.

Зазначається, що глави чотирьох держав наголосили на важливості забезпечення безпеки ядерних об’єктів і привітали останні обговорення з метою уможливити місію Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС.

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