Протягом 21 серпня Сумщину з боку Росії обстрілювали з артилерії, мінометів та кулеметів. Наші воїни збили безпілотник. Втрат немає, - Живицький

Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький оприлюднив інформацію про кількість обстрілів області з боку Росії відбулося протягом 21 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Він зазначив: "Близько 17:00 ворожий БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади. Хотінська громада: об 11 ранку з території рф ворог відкрив вогонь з міномету, усього 12 прильотів за день. Били і з крупнокаліберного кулемету. Білопільська громада: о пів на першу був мінометний обстріл − 7 прильотів, а після обіду - ще 14. Також з пів на першу ворог вів обстріл громади зі ствольної артилерії − 17 прильотів. В усіх випадках − попередньо без втрат та руйнувань".

Також Живицький зазначив, що " ввечері над Сумським районом збили ворожий безпілотник".

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