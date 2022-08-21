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Новини
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Якщо НАТО не захистить сербів у Косові, це зробимо ми, - президент Сербії Вучич

вучич

Президент Сербії Александар Вучич у телевізійному зверненні в неділю розкритикував дії миротворців НАТО в Косові, заявивши, що його держава готова сама захистити сербське населення в частково визнаній країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

"Нвм нікуди йти, ми загнані в кут. Ми захистимо наших людей від переслідувань і погромів, якщо НАТО не хоче цього робити", – заявив Вучич, закликавши сили Альянсу "робити свою роботу".

Сербський президент додав, що потрібно зупинити прибуття в північну частину Косова (де живуть серби) косовсько-албанських "угруповань", не навівши жодних доказів.

Також Вучич укотре повторив, що Косово нібито хоче "остаточно прибрати сербський народ" зі своєї території, а лідери частково визнаної держави "лише зацікавлені в усуненні будь-якого сліду сербської держави в Косово".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери Сербії і Косова не досягли угоди в ході переговорів, - Боррель

Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та обстріляли поліцейських. Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами.

Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів. При цьому Вучич заявляв, що сподівається на продовження мирного діалогу.

Місія НАТО KFOR повідомляла, що готова втрутитися в ситуацію.

В ніч на 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня. Після цього косовські серби розібрали барикади

Автор: 

Косово (93) Вучич Александр (100)


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Топ коментарі
+45
О, ще один "освабадітель"!
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21.08.2022 22:52 Відповісти
+41
Ще один захисник сваіх саатечественніков на території сусідньої країни
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21.08.2022 22:53 Відповісти
+33
***** мало НАТО ******* по Белграду,мало хорваты выписали ********, надо было у этих пидоров не только Косово забрать, ******** имперская ссаная
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21.08.2022 22:54 Відповісти
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О, ще один "освабадітель"!
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21.08.2022 22:52 Відповісти
Освободит. И на Ростов!
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21.08.2022 23:00 Відповісти
Ещё один кандидат на петлю в городе Гаага.
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22.08.2022 06:52 Відповісти
Ще один захисник сваіх саатечественніков на території сусідньої країни
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21.08.2022 22:53 Відповісти
сравнение с Крымом глупое.

Косово никто не аннексировал, Албания свои войска на территорию сербского Косова не вводила, "референдумы" там не проводила, Косово не аннексировала.
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21.08.2022 23:10 Відповісти
естественно, Крым- это Украина. с 19.02.1954 года.

в 1991 году границы при распаде сесесера были подтвержены, в 1994 году границы паРашей были подтверждены, в 2003 году, в самом начале года пуйло приперлось в Киев подписать договор о границах, где границы Украины и паРашии еще раз были подтверждены.

договоры, подписанные с паРашей, как давным давно известно, не стоят и бумаги, на которой они написаны.
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21.08.2022 23:16 Відповісти
Косово - автономный край Сербии, который заявил о своей независимости после геноцида, устроенного сербскими идиотами-недоимперцами, братушками недоимперцев-*********.
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21.08.2022 23:19 Відповісти
при этом Косово никто не аннексировал. никто из других стран Косово не оккупировал.
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21.08.2022 23:21 Відповісти
c позиции правительства Германии.
много стран в Европе не признали независимость Косово- Испания, Кипр, Румыния, Кипр и т.д.

сербам нужно не хренью страдать, не пыжиться с вЯликадержавием до усёру, щеки глупо не раздувать, а быстрее вступать в ЕС, Косово туда же и всем будет счастье. Европа регионов, так сказать, границы значения не особо имеют.

сербы выгребают от того, что устроили войну, напав в 90-х на каждую! из бывших республик СФРЮ. еще одни сраные старшие братья.

пуйлу желаю повторить судьбу Милошевича, но помучительней и подольше желательней...
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21.08.2022 23:45 Відповісти
воля народа выражается в нормальных странах прежде всего на выборах.

решение внешнеполитических вопросов делегируются народом правительству, так как большая часть народа в этих вопросах полные профаны. пример - идиотский референдум в Нидерландах по поводу подписания ЕС ассоциации с Украиной.
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22.08.2022 00:31 Відповісти
вы постите бред. такие вопросы должно решать правительство, которому немцы делегируют соответствующие полномочия, а не абстрактные немцы, большая часть которых нихрена не разбирается в этих вопросах. если немцам что-то не понравится, они имеют полное право выйти на митинги, пикеты и выразить свой протест против решений своего же правительства.
раз никаких протестов по поводу признания Косово не было, значит большинству пофиг, оно не возражает.
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22.08.2022 00:58 Відповісти
***** мало НАТО ******* по Белграду,мало хорваты выписали ********, надо было у этих пидоров не только Косово забрать, ******** имперская ссаная
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21.08.2022 22:54 Відповісти
історія Мілошевича нічому не вчить. Напевно треба на крюк за тупу морду підвісити щоб в конвульсіях кончивася заливаючи мочею та красною юшкою під собою, тоді до баранів дойде, що час гопників закінчився в 90-х
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21.08.2022 22:54 Відповісти
Чего еще ждать от балканской "московии".
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21.08.2022 22:54 Відповісти
Очередная "крыса" загнаная в угол
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21.08.2022 22:55 Відповісти
Сербы забыли как их раком поставили в начале 90-х, ну ничего, этим ***** напомнят и старший брательник язык в задницу засунет!!!!!!
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21.08.2022 22:56 Відповісти
Серський терористичний анклав на чолі з путінськими посіпаками давно пора ліквідувати!
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21.08.2022 22:57 Відповісти
Кумедна тваринка.)))
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21.08.2022 22:58 Відповісти
А так мечталось быть победителем , не вучич ?

мечталось что братушки захватят Украину , потом с братушками венграми , накачаем Сербию через Венгрию оружием и пойдём освобождать Косово ?

не сбылось что бы Балканы были в огне , как и не сбудутся менты братушок захватит Украину , не вучич ?
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21.08.2022 23:00 Відповісти
українці за московію воювати НІКОЛИ НЕ БУДУТЬ; за московію проти України воюють молороси холуєнки з т.з. длнр.
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21.08.2022 23:32 Відповісти
Ба які плани були. А піде на хй.
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21.08.2022 23:20 Відповісти
Шо? Опять? Русскоязных?
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21.08.2022 23:19 Відповісти
Српскjзчнх
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22.08.2022 00:05 Відповісти
Іщє одні *******, але тут НАТО вже вїбе
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21.08.2022 23:29 Відповісти
згодна, так вїбе, що будуть стояти на колінах з відірваними руками мізки по асфальту збирати
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21.08.2022 23:56 Відповісти
Гімно сербське, вєнігрєти ****** і козлособаки кацапські - працюють по одним методички. Ці три недокраїни треба ізолювати і залишити здихати з голоду мерзот, скільки вони горя принесли і ще принесуть.
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21.08.2022 23:31 Відповісти
дві віддані собачки пуйла, орбан та вучич, відкривають свої роти виключно по команді хазяїна.
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21.08.2022 23:35 Відповісти
видать,кремлядь крепко за яйца обоих придурков держит,чемоданы для них с баблом на

выборы хорошо задокументированы.
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21.08.2022 23:48 Відповісти
так серби в не НАТО які претензії ? чи він тупить
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21.08.2022 23:59 Відповісти
воно мае на увазi cербiв, що живуть в пiвнiчнiй частинi Косово.

в Косово також одна з найбiльших американських баз у Европi...
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22.08.2022 00:09 Відповісти
Кацапи руками сербів хочуть створити невеличкий шухер поруч з базою НАТО?
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22.08.2022 01:02 Відповісти
схоже на те.

кацапо-орда намагається створити максимальну кiлькiсть проблем у Европi, щоб вiдволiкти увагу вiд своїх злочинiв в Українi.
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22.08.2022 01:38 Відповісти
Сербія вважає Косово частиною Сербії. ЄС вважає Косово незалежною державою. Сербія домовляється вступити в ЄС. Це як "ви підриваєте нашу територіальну цілістність, ми вас ненавидемо, тож давайте прийміть нас до себе"?

Миротворча місія НАТО в Косово створена через Сербію, і тепер Сербія погрожує, що якщо НАТО когось не захистить, то вона зробить саме те, від чого НАТО захищає?

Як воно в їхніх головах вкладається?
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22.08.2022 00:08 Відповісти
воно має на увазi cербiв, що живуть в пiвнiчнiй частинi Косово, яким нiбито загрожують мiсцевi албанцi.
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22.08.2022 00:12 Відповісти
Подивитись на фізіономію цього вучича - якийсь смішний з нього асвабадітєль
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22.08.2022 00:21 Відповісти
кацапи про таких кажуть -губашльоп. )
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22.08.2022 00:32 Відповісти
то хай до себе додому забирає всіх тих бідних і нещасних,
яких треба «захистити» на іншій території
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22.08.2022 00:36 Відповісти
І шо? Ваші ставки, панове - отримають серби кизди зараз, чи трохи папізже?
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22.08.2022 01:01 Відповісти
Серби не пропускали українців через свою теріторію . Народ в чергах стояв по 6 годин, а серби заворачивали. Вот де МЗС потрібно цікавитись
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22.08.2022 01:33 Відповісти
Очередной губастый членосос ху*ла - чем-то похож на ******* балицкага.
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22.08.2022 02:10 Відповісти
У Воронєжі пяному сербу пику натовкли...
а ну,дай відповідь!!
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22.08.2022 02:29 Відповісти
Вучич- *уйлючич.
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22.08.2022 04:09 Відповісти
Ті, що при війську служили, нагадували:- В шістдесят шустім ми таке саме пацили. Сербови межи очи плюйте. То нехарь. Гадаш, шо ті цулує, а він тобі ніс відгризає.

© Марко Черемшина "Село за війни"
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22.08.2022 04:32 Відповісти
Глянув би цей лідор на себе в дзеркало. Він себе від отупіння не може захистити, а лізе ще своїх недокацапів в Косово захищати.
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22.08.2022 06:48 Відповісти
Прокацапские проститутки отвлекают внимание НАТО и пугают войной на несколько фронтов.
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22.08.2022 08:36 Відповісти
РуZZню xaй запросить допомогти. В них є досвід Вірменів, так що ці ******** допоможуть, ще і сербських дівчат понасилують, як іх "славні діди" робили в Німеччині в 1945....історія повторюється.
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22.08.2022 09:04 Відповісти
сербам не дає спокою химера вялікой сєрбіі?
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22.08.2022 09:24 Відповісти
Давно звіздюлей від НАТО не отримував?
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22.08.2022 10:17 Відповісти
 
 