Якщо НАТО не захистить сербів у Косові, це зробимо ми, - президент Сербії Вучич

Президент Сербії Александар Вучич у телевізійному зверненні в неділю розкритикував дії миротворців НАТО в Косові, заявивши, що його держава готова сама захистити сербське населення в частково визнаній країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

"Нвм нікуди йти, ми загнані в кут. Ми захистимо наших людей від переслідувань і погромів, якщо НАТО не хоче цього робити", – заявив Вучич, закликавши сили Альянсу "робити свою роботу".

Сербський президент додав, що потрібно зупинити прибуття в північну частину Косова (де живуть серби) косовсько-албанських "угруповань", не навівши жодних доказів.

Також Вучич укотре повторив, що Косово нібито хоче "остаточно прибрати сербський народ" зі своєї території, а лідери частково визнаної держави "лише зацікавлені в усуненні будь-якого сліду сербської держави в Косово".

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Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та обстріляли поліцейських. Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами.

Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів. При цьому Вучич заявляв, що сподівається на продовження мирного діалогу.

Місія НАТО KFOR повідомляла, що готова втрутитися в ситуацію.

В ніч на 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня. Після цього косовські серби розібрали барикади