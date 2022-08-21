Якщо НАТО не захистить сербів у Косові, це зробимо ми, - президент Сербії Вучич
Президент Сербії Александар Вучич у телевізійному зверненні в неділю розкритикував дії миротворців НАТО в Косові, заявивши, що його держава готова сама захистити сербське населення в частково визнаній країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
"Нвм нікуди йти, ми загнані в кут. Ми захистимо наших людей від переслідувань і погромів, якщо НАТО не хоче цього робити", – заявив Вучич, закликавши сили Альянсу "робити свою роботу".
Сербський президент додав, що потрібно зупинити прибуття в північну частину Косова (де живуть серби) косовсько-албанських "угруповань", не навівши жодних доказів.
Також Вучич укотре повторив, що Косово нібито хоче "остаточно прибрати сербський народ" зі своєї території, а лідери частково визнаної держави "лише зацікавлені в усуненні будь-якого сліду сербської держави в Косово".
Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та обстріляли поліцейських. Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами.
Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів. При цьому Вучич заявляв, що сподівається на продовження мирного діалогу.
Місія НАТО KFOR повідомляла, що готова втрутитися в ситуацію.
В ніч на 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня. Після цього косовські серби розібрали барикади
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Косово никто не аннексировал, Албания свои войска на территорию сербского Косова не вводила, "референдумы" там не проводила, Косово не аннексировала.
в 1991 году границы при распаде сесесера были подтвержены, в 1994 году границы паРашей были подтверждены, в 2003 году, в самом начале года пуйло приперлось в Киев подписать договор о границах, где границы Украины и паРашии еще раз были подтверждены.
договоры, подписанные с паРашей, как давным давно известно, не стоят и бумаги, на которой они написаны.
много стран в Европе не признали независимость Косово- Испания, Кипр, Румыния, Кипр и т.д.
сербам нужно не хренью страдать, не пыжиться с вЯликадержавием до усёру, щеки глупо не раздувать, а быстрее вступать в ЕС, Косово туда же и всем будет счастье. Европа регионов, так сказать, границы значения не особо имеют.
сербы выгребают от того, что устроили войну, напав в 90-х на каждую! из бывших республик СФРЮ. еще одни сраные старшие братья.
пуйлу желаю повторить судьбу Милошевича, но помучительней и подольше желательней...
решение внешнеполитических вопросов делегируются народом правительству, так как большая часть народа в этих вопросах полные профаны. пример - идиотский референдум в Нидерландах по поводу подписания ЕС ассоциации с Украиной.
раз никаких протестов по поводу признания Косово не было, значит большинству пофиг, оно не возражает.
мечталось что братушки захватят Украину , потом с братушками венграми , накачаем Сербию через Венгрию оружием и пойдём освобождать Косово ?
не сбылось что бы Балканы были в огне , как и не сбудутся менты братушок захватит Украину , не вучич ?
выборы хорошо задокументированы.
в Косово також одна з найбiльших американських баз у Европi...
кацапо-орда намагається створити максимальну кiлькiсть проблем у Европi, щоб вiдволiкти увагу вiд своїх злочинiв в Українi.
Миротворча місія НАТО в Косово створена через Сербію, і тепер Сербія погрожує, що якщо НАТО когось не захистить, то вона зробить саме те, від чого НАТО захищає?
Як воно в їхніх головах вкладається?
яких треба «захистити» на іншій території
а ну,дай відповідь!!
© Марко Черемшина "Село за війни"