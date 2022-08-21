У прикордонних громадах Київщини ввели заборону на продаж алкоголю. ДОКУМЕНТ

У прикордонних громадах Київської області, що межують з Білоруссю з неділі, 21 серпня, ввели заборону на продаж алкоголю. Мова йде про Іванківську та Поліську громади Вишгородського району.

Про це повідомив депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Наказ Вишгородської районної військової адміністрації "Про заборону продажу алкогольних напоїв в торговельних мережах (магазинах) та закладах громадського харчування на території Іванківської та Поліської територіальних громад Вишгородського району", - розповів він.

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За словами депутата, заборона почала діяти з 00:00 годин 21 серпня і до особливого розпорядження.