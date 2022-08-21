У прикордонних громадах Київщини ввели заборону на продаж алкоголю. ДОКУМЕНТ
У прикордонних громадах Київської області, що межують з Білоруссю з неділі, 21 серпня, ввели заборону на продаж алкоголю. Мова йде про Іванківську та Поліську громади Вишгородського району.
Про це повідомив депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Наказ Вишгородської районної військової адміністрації "Про заборону продажу алкогольних напоїв в торговельних мережах (магазинах) та закладах громадського харчування на території Іванківської та Поліської територіальних громад Вишгородського району", - розповів він.
За словами депутата, заборона почала діяти з 00:00 годин 21 серпня і до особливого розпорядження.
Топ коментарі
+5 Gugo_de_Paien
показати весь коментар21.08.2022 23:39 Відповісти Посилання
+3 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар21.08.2022 23:40 Відповісти Посилання
+3 KosAn30 JT26
показати весь коментар22.08.2022 00:13 Відповісти Посилання
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Певно, Ви не туди дивилися. Очевидно, сказане стосується Ваших родичів та знайомих (ближніх та дальніх). А от маргінали, з котрими Вам, вочевидь, не було інтересу та потреби спілкуватися, якими були, такими і лишаються.
У нашому під'їзді на 3-му поверсі "наливайка". Відколи війна, кількість "сизих носів", що туди навідуються, навіть зросла за рахунок пєрєсілєнцев.