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У прикордонних громадах Київщини ввели заборону на продаж алкоголю. ДОКУМЕНТ

алкоголь

У прикордонних громадах Київської області, що межують з Білоруссю з неділі, 21 серпня, ввели заборону на продаж алкоголю. Мова йде про Іванківську та Поліську громади Вишгородського району.

Про це повідомив депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Наказ Вишгородської районної військової адміністрації "Про заборону продажу алкогольних напоїв в торговельних мережах (магазинах) та закладах громадського харчування на території Іванківської та Поліської територіальних громад Вишгородського району", - розповів він.

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За словами депутата, заборона почала діяти з 00:00 годин 21 серпня і до особливого розпорядження.

У прикордонних громадах Київщини ввели заборону на продаж алкоголю 01

Автор: 

алкоголь (1253) кордон (4838) заборона (1466) Київська область (4132)


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Топ коментарі
+5
Знову не попередажають, щоб "паніку не сіяти?"
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21.08.2022 23:39 Відповісти
+3
Та вже ось пів року як...
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21.08.2022 23:40 Відповісти
+3
та поскорее бы,быстрее пойдут быстрее мы этих клоунов белорусских утилизируем))))и так уже полгода ждем эти потешные бульбашные войска
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22.08.2022 00:13 Відповісти
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21.08.2022 23:46 Відповісти
щось готується
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21.08.2022 23:38 Відповісти
Та вже ось пів року як...
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21.08.2022 23:40 Відповісти
дякую, помітив)
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21.08.2022 23:41 Відповісти
Знову не попередажають, щоб "паніку не сіяти?"
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21.08.2022 23:39 Відповісти
Мабуть, таки попруть з білорусі. Важкий буде тиждень.
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22.08.2022 00:09 Відповісти
та поскорее бы,быстрее пойдут быстрее мы этих клоунов белорусских утилизируем))))и так уже полгода ждем эти потешные бульбашные войска
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22.08.2022 00:13 Відповісти
Це геноцид кацапів... Як же вони там будуть без алкоголю?
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22.08.2022 00:47 Відповісти
Краще б бухали, а заборонили ФСБшну церкву.
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22.08.2022 00:50 Відповісти
Саме цікаве, що за час війни я не бачила жодного п'яного чоловіка або жінку. Може люди дійсно вже не так бухають, як раніше бухали.
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22.08.2022 01:03 Відповісти

Певно, Ви не туди дивилися. Очевидно, сказане стосується Ваших родичів та знайомих (ближніх та дальніх). А от маргінали, з котрими Вам, вочевидь, не було інтересу та потреби спілкуватися, якими були, такими і лишаються.
У нашому під'їзді на 3-му поверсі "наливайка". Відколи війна, кількість "сизих носів", що туди навідуються, навіть зросла за рахунок пєрєсілєнцев.
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22.08.2022 03:36 Відповісти
 
 