Уряд Австрії вважає санкції проти Росії дієвими та необхідними: "Ми хочемо заснованого на правилах порядку, а не закону джунглів"

Федеральний уряд Австрії вважає санкції ЄС, вжиті проти Росії через її агресію в Україні, дієвими та необхідними.

Про це заявили в австрійському МЗС на тлі дискусії щодо доцільності антиросійських санкцій, що розгорнулася в країні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо заснованого на правилах світового порядку, а не закону джунглів, де сильніший може просто отримати те, що хоче. Ми не можемо і не допустимо того, щоб у XXI столітті були спроби з допомогою танків та ракет змінити реалії на місцях та посунути кордони. Путін очікує, що ми, як плюралістичні відкриті демократії, дозволимо розколоти себе, і що ми не матимемо волі показати йому червоні лінії. Найбільша сила ЄС – це єдність, яку ми повинні підтримувати", – заявили в МЗС.

При цьому у зовнішньополітичному відомстві Австрії зазначили, що санкції є "гнучким інструментом" і можуть бути скориговані в будь-який час, а тому відповідні рішення Ради ЄС щодо економічних санкцій також переглядають кожні пів року.

Водночас у міністерстві підтвердили дієвість вжитих санкцій проти Росії.

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"Санкції діють – щодня трохи більше. Цього року російська економіка скоротиться щонайменше на 6%, інші прогнози говорять навіть про 10%. Натомість для Євросоюзу Єврокомісія очікує зростання близько 2,7%", - повідомили в МЗС Австрії.

Заява зовнішньополітичного відомства щодо санкцій ЄС проти Росії була зроблена на тлі того, як у п'ятницю очільник федеральної землі Верхня Австрія Томас Штельцер поставив під сумнів антиросійські санкції. В інтерв’ю австрійським ЗМІ цей політик від правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) заявив, що хоча санкції ЄС проти РФі є загалом правильними, однак вони не є чимось непорушним.

Штельцер вказав на те, що восени австрійські домогосподарства та бізнес очікують великих енергетичних проблем через санкції, тож доти, "як соціальний баланс почне похитуватися", потрібно "подумати про те, чи будуть продовжені ті чи інші діючі санкції".

Крім того, очільник ÖVP у федеральній землі Тіроль Антон Маттле також заявив, що він відкритий до того, щоб здійснити "перевірку точності санкцій".

На цьому тлі в опозиційній "Австрійській партії свободи" (FPÖ), яка поширює правопопулістські та проросійські погляди, вкотре висловилися проти триваючих санкцій ЄС проти Росії. Очільник FPÖ Герберт Кікль заявив, що санкції "не мають жодного впливу на війну" і "лише спричиняють інфляцію" та "завдають шкоди" австрійській економіці. З огляду на це він закликав до проведення в республіці всенародного опитування з приводу санкцій ЄС проти РФ.

На підтримку продовження санкцій Євросоюзу проти Росії через її напад на Україну висловилися в опозиційній ліберальній партії NEOS. Там заявили, що австрійським політикам не потрібно вестися на кремлівську пропаганду, вносячи розкол в європейську єдність, натомість треба зберегти тиск на Путіна.

Посол України в Австрії Василь Химинець розкритикував заклики з боку окремих австрійських політиків до перегляду санкцій. У коментарях австрійських ЗМІ він наголосив, що наразі "не час" говорити про пом’якшення санкцій проти Росії, а "люди, які так думають, ставлять під сумнів моральні цінності Європи".

Посол наголосив, що скасування санкцій лише заохотить Росію до подальших актів агресії та звірств. Тому потрібна чітка політична позиція, підтримана всіма країнами - членами ЄС, яка зможе поставити на місце Путіна, що націлився на всю Європу.