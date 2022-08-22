Якщо в Маріуполі відбудеться судилище над нашими воїнами, то більше ніякої розмови з Росією не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із традиційним вечірнім звернення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками – над нашими воїнами, які в полоні в окупантів.

Хай там що собі думають окупанти, хай що планують, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, міжнародних правил заведуть у ці декорації... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала.

Україна не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і вони захищали свободу свого народу від загарбників", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повернеться, - Зеленський. ВIДЕО