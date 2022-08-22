Якщо в Маріуполі відбудеться судилище над нашими воїнами, то більше ніякої розмови з Росією не буде, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із традиційним вечірнім звернення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про йдеться у фейсбуці Зеленського.
"Зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками – над нашими воїнами, які в полоні в окупантів.
Хай там що собі думають окупанти, хай що планують, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, міжнародних правил заведуть у ці декорації... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала.
Україна не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і вони захищали свободу свого народу від загарбників", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
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Пусті слова, все що обіцяє зелене не варте й гнилого листка з дерева.
2. Раз так сказав, значить точно відбудеться, вже давно все домовлено з орками
Влади національної не буде років 30 як мінімум... А знаючи що дітвора "переобувається" в Тік-Ток... То геноцид буде до кінця...
Українці вороги негоям, тому саме Беня виставив солдатика Зе страпоном...
"попередника" виставив А+Ф.
Ті що дивляться СМИ - не можуть помнити як НКВД голодомор устроїло...
алеж...
Олігархи зло на над всією Землею.
В Україні національної волі та вільності знижуються 300 років. Зараз стадо окуповане, 73% тому доказ. Чому вбили Сашку Білого? Чому один із 3-х ораторів майдану не отримав від "революції гідності" ніяких дивідендів, а тільки олигархи та їх холуї?..
По оркам: 300 років селекції свою справу зробили. Ми їх виростили (читайте літописи а не ізторію), а вдіяти з їх окупацією нічого не змогли... Чім відрізняється Джугашвіллі від Бені?
Післямова: капс то від неприйняття чи/та нерозуміння сутності дійсності.
А по закінченню війни:
1. Ми довгі роки воюємо тільки з однією метою звільнити 100% території. Мирний договір. А потім швидкий вступ до НАТО, мало ймовірно. Але як на мене це самий реалістичніший план.
2. Ядерна зброя для стримування . І ми викидаємо мокш з усієї території. І готуємось до нової війни (хочеш миру готуйся...).
3. Кровава революція на московії. І час на підготовку до нової війни. До того моменту +- від 10 до 40 років, поки до влади на мокшандії не прийде новий диктор і не нападе на нас.
4. Нескінченна війна. З червоними лініями, та купи мертвих людей і тупого мокшанського стада.
5. Переговори для підготовки всіх до нової хвилі ескалації.
6. Прилетять НЛО в голубому гвинтокрилі і всіх помирять.
Зеленский, сейчас война и не на часи, но ты пробиваешь дно, ****щная гнида!!! Какого х*ра пленные кацапы шастают по Лавре, когда с нашим сделали такое в Оленивке и Марике??? какого онуфрий еще живой после сегодняшнего?!
P. S. Мав би гідність Зе - пішов би у відставку.
А в цей час, цю хвилину ГИНЕ чийсь син, батько, чоловік, брат, сестра, мати, дружина, дочка...
Зрозуміло, що не з зє-банатської кодли, й не "шлюхи урода", не "батальйон Монако", навіть не міністерські "мажори", що привольно живуть й кайфують навіть під час війни ...
Але ми вистоїмо.
Й до цих ... ... ... ... ... ... ... ... ... буде одне питання, на яке вони не зможуть відповісти...
"Ч О М У?"
Як з терористом можна розмовляти?
Правильні слова, якби ще і дії були такими!
А балачки про контрнаступ і розмови - фуфлова лапша для лохів з "мудрого наріду"
Артист, поменяй или тех, кто тебе пишет речи или вообще заткнись.
Они сложили оружие... Ты их вытащил ?