Сили ППО за тиждень збили над Дніпропетровщиною п’ять ворожих ракет, - Вілкул
Протягом минулого тижня українські військові збили п’ять ворожих ракет у небі над Дніпропетровською областю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Активно працювали наші підрозділи протиповітряної оборони. Ви знаєте, я публічно про роботу ППО не говорю, тому що нам потрібна реальна безпека, а не надлишкова інформація. Але на цьому тижні наші хлопці збили п’ять ракет. Пишаємося нашими захисниками неба!", - написав він.
Вілкул додав, що спроба окупантів покращити тактичне положення штурмовими діями в районі Зеленого Гаю (недалеко від Давидова Броду Херсонської області) завершилась для ворога значними втратами та відступом.
Також українськими ракетно-артилерійськими підрозділами в Сухому Ставку (Херсонська область) знищено ворожий пункт постачання боєприпасів.
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