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Сили ППО за тиждень збили над Дніпропетровщиною п’ять ворожих ракет, - Вілкул

ракета,крилата

Протягом минулого тижня українські військові збили п’ять ворожих ракет у небі над Дніпропетровською областю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Активно працювали наші підрозділи протиповітряної оборони. Ви знаєте, я публічно про роботу ППО не говорю, тому що нам потрібна реальна безпека, а не надлишкова інформація. Але на цьому тижні наші хлопці збили п’ять ракет. Пишаємося нашими захисниками неба!", - написав він.

Вілкул додав, що спроба окупантів покращити тактичне положення штурмовими діями в районі Зеленого Гаю (недалеко від Давидова Броду Херсонської області) завершилась для ворога значними втратами та відступом.

Також українськими ракетно-артилерійськими підрозділами в Сухому Ставку (Херсонська область) знищено ворожий пункт постачання боєприпасів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти скерували 4 ракети "Калібр" на Дніпропетровщину, ППО всі збила, - Резніченко (оновлено)

Автор: 

Вілкул Олександр (329) крилаті ракети (1082) ППО (3329) Повітряні сили (2811) Дніпропетровська область (3936)


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ВСУ Сила! Поход орды на Украину - новое https://m.youtube.com/watch?v=uqJzDXQpJck
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22.08.2022 01:22 Відповісти
А яким боком вілкул до ППО?
Чи хто прокукурікав той і герой!
Як вже задрали ці піарасти!!!
То кім в миколаєві, а не Марченко, то філатов відстояв Дніпро, а не бійці на позиціях за сотні кілометрів від Дніпра...
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22.08.2022 09:10 Відповісти
Вилкул - Цареву: "Пошел нах#й, предатель, вместе со своими хозяевами!"

https://images.cnscdn.com/images/5/8/b/0/58b0a6c64ecf049f0bd9d7c1f742e5bb/original.jpg

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул ответил бывшему нардепу Олегу Цареву на призыв к сотрудничеству с оккупантами
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22.08.2022 10:58 Відповісти
Влада ліпить з вілкула героя \ з ватника \ колаборанта\ з опзжд \ з метою посадити його в крісло мера Дніпра. тому почала зачистки. позбавивши громадянства Корбана. який є соратником і правою рукою Філатова. В інформаційному просторі гуляють чутки. що ТрО Дніпра називають " Приватною Армією " Корбана. тому бригаду ТрО розпорошили по всіх ділянках фронту. адже влада боїться добробатів. ну. а місто Дніпро - це " кістка у горлі " для зеленої влади. а тут з"явилася дуже налагоджена територіальна оборона міста. яка підпорядкована не тільки ЗСУ. а й безпосередньо мері Філатову. тобто місцевій владі. Хоча порушень тут немає. адже Тро має подвійне підпорядкування. просто незалежний і прямолінійний Філатов абсолютно не влаштовує центральну владу. але його рейтинг господарника не дає можливості владі на виборах прилаштувати сюди когось із 95 кварталу. Поки що...
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22.08.2022 11:23 Відповісти
 
 