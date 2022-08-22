До Дня державного прапора в Києві поміняють головний стяг України, - КМДА
Зранку 22 серпня столичні комунальники на кілька годин приспустять головний державний прапор України. Він встановлений на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМДА.
"Місто, як і раніше, дбає про те, аби утримувати полотно головного державного прапора та флагшток у належному стані", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що полотно прапора замінять згідно з планом регламентних робіт. Очікується, що опівдні 22 серпня стяг буде піднято.
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Кучма з Медвидчуком теж трошки так заробляв.