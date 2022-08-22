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До Дня державного прапора в Києві поміняють головний стяг України, - КМДА

прапор

Зранку 22 серпня столичні комунальники на кілька годин приспустять головний державний прапор України. Він встановлений на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба КМДА.

"Місто, як і раніше, дбає про те, аби утримувати полотно головного державного прапора та флагшток у належному стані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що полотно прапора замінять згідно з планом регламентних робіт. Очікується, що опівдні 22 серпня стяг буде піднято.

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Автор: 

КМДА (2382) Київ (19791) прапор (487)


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Сейчас порохоботы начнут верещать, что это - зрада!
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22.08.2022 02:34 Відповісти
Краiна олiгархiчна кожен крок це корупцiя - треба дивитись cкiльки це коштуе i кому йдуть гроши.
Кучма з Медвидчуком теж трошки так заробляв.
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22.08.2022 07:52 Відповісти
дурна прикмета в такий час навить тимчасово приспускати стяг....
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22.08.2022 10:15 Відповісти
ага зелений піднімуть
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22.08.2022 11:58 Відповісти
 
 