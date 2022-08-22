УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8327 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 484 9

Росіяни вночі завдали ракетного удару по Харкову з боку Бєлгорода, - Терехов

ракета

Росіяни з боку Бєлгорода обстріляли ракетами Харків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.

"Знову ракетний удар і знову по Київському району. Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 2:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю. Була невелика пожежа, інформації про постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Київський район Харкова, - Терехов

Автор: 

обстріл (29527) Харків (5740) Терехов Ігор (314)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапські виродки не від хорошого життя так звіріють.😠
Ну не дістанеться вам , кляті орки , Украіна , тільки здохнете тут ви всі
показати весь коментар
22.08.2022 06:53 Відповісти
ответочку треба надіслати
показати весь коментар
22.08.2022 07:05 Відповісти
Та роздовбайте вже цей московський завод "Авангард", на якому роблять ті кляті ракети с300 і с400!
показати весь коментар
22.08.2022 07:34 Відповісти
Виродки москальські!
показати весь коментар
22.08.2022 07:47 Відповісти
Не удивляет нисколько, удивляет только почему нет ответки? До каких пор все это терпеть Харькову? За такие вопросы забанить могут! Ну а что, молчать?
показати весь коментар
22.08.2022 08:09 Відповісти
Новина - вогонь! А хіба не звідти вже півроку рашисти пуляють по Харкову? Ще й відповіді на обстріли нема
показати весь коментар
22.08.2022 08:24 Відповісти
Когда уже наконец мы прочитаем обратную новость, что ВСУ нанесли удар по Бл@дьгороду?!
показати весь коментар
22.08.2022 11:37 Відповісти
А коли вже буде "атвєточка"?!! Чи д'єрмак не дозволяє? То може пора його за крейсером відправити!!!
показати весь коментар
10.09.2022 18:42 Відповісти
 
 