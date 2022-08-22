Росіяни вночі завдали ракетного удару по Харкову з боку Бєлгорода, - Терехов
Росіяни з боку Бєлгорода обстріляли ракетами Харків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.
"Знову ракетний удар і знову по Київському району. Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 2:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю. Була невелика пожежа, інформації про постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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Ну не дістанеться вам , кляті орки , Украіна , тільки здохнете тут ви всі