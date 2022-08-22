На південному напрямку ЗСУ знищили 20 росіян та ворожу техніку, авіація завдала ударів по опорному пункту окупантів, - ОК "Південь"
ЗСУ на півдні знищили дві російські пускові установки С-300, корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С" та самохідну гаубицю "Мста-С".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
Крім того, вороже військо зменшилося на 20 росіян.
Також були знищені радіолокаційна станція підсвітлення й наведення, мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М", 2 буксировані міномети 120-го калібру, 3 одиниці броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.
Наша авіація завдала двох ударів по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки.
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