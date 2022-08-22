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Українські військові посилили вогневий контроль і відкорегували пропускну спроможність Каховського мосту, - ОК "Південь"

гес,міст,каховська

Українські військові посилили вогневий контроль Каховського мосту. Таким чином російським окупантам буде значно важче ним користуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"У рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту", - зазначили наші воїни.

Таким чином, російським окупантам стане набагато важче користуватися мостом.

Також читайте: ЗСУ знову поцілили у відновлений окупантами Каховський міст

Автор: 

Каховка (125) міст (1247) ЗСУ (7717)


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Топ коментарі
+9
Наши славные ВСУ загнали дикую лапотную орду в мешок, выход из которого наши контролируют. И для репоедов осталось только 2 варианта : сдаться или превратиться в кучку дохлой вонючей падали.
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22.08.2022 07:23 Відповісти
+8
И в нарабсее главкрыса загнана в угол... Уже началось мочилово между кремлядскими кланами(дугина).
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22.08.2022 07:27 Відповісти
+7
А тепер спостерігать 24/7 за мостами - або через супутники або за допомогою дронів І чекать - коли кацапам захочеться їсти Й як тільки "рипнуться" через міст - крить осколочними так щоб "апетит пропав"!
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22.08.2022 07:32 Відповісти
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Це добре ,треба їм там зробити Андріївський міст з Каховського. Бо не куй шастать.
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22.08.2022 07:15 Відповісти
типо, антоновский?
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22.08.2022 07:23 Відповісти
Вона Андрія кохає до нестями.
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22.08.2022 08:26 Відповісти
Наши славные ВСУ загнали дикую лапотную орду в мешок, выход из которого наши контролируют. И для репоедов осталось только 2 варианта : сдаться или превратиться в кучку дохлой вонючей падали.
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22.08.2022 07:23 Відповісти
И в нарабсее главкрыса загнана в угол... Уже началось мочилово между кремлядскими кланами(дугина).
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22.08.2022 07:27 Відповісти
А тепер спостерігать 24/7 за мостами - або через супутники або за допомогою дронів І чекать - коли кацапам захочеться їсти Й як тільки "рипнуться" через міст - крить осколочними так щоб "апетит пропав"!
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22.08.2022 07:32 Відповісти
Від'ємна пропускна спроможність!

переклад на кацапську: Отрицательная пропускная способность!
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22.08.2022 07:32 Відповісти
Тим не менше кацапи наступають на Миколаїв.
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22.08.2022 07:38 Відповісти
патамушта назад дороги нет. редкий орк доплывет до середины речки под прицелом украинцев.
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22.08.2022 08:05 Відповісти
Відчайдушна спроба відігнати Хаймарси подалі від Антонівського мосту.
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22.08.2022 08:36 Відповісти
"Відкорегували", "набагато важче" - це як розуміти? Вже б пояснили, а не напускали туману.
Кто на ком стоял?
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22.08.2022 08:27 Відповісти
Це все чергова локшина, або пропускаєте ворога, або ні. Міст стоїть, значить орки ним користуються.
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22.08.2022 09:10 Відповісти
теж не розумію, ну роз'***** вже конкретно так, щоб там посипалось все на одній ділянці. Єдине пояснення чому так не роблять - тому що з'явиться питання "Так що, вони тепер точно в мішку, коли наступаємо?"
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22.08.2022 14:48 Відповісти
 
 