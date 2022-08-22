Українські військові посилили вогневий контроль і відкорегували пропускну спроможність Каховського мосту, - ОК "Південь"
Українські військові посилили вогневий контроль Каховського мосту. Таким чином російським окупантам буде значно важче ним користуватися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"У рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту", - зазначили наші воїни.
Таким чином, російським окупантам стане набагато важче користуватися мостом.
Топ коментарі
+9 Alex Tiger
показати весь коментар22.08.2022 07:23 Відповісти Посилання
+8 alexandr shamov
показати весь коментар22.08.2022 07:27 Відповісти Посилання
+7 Яр Холодний
показати весь коментар22.08.2022 07:32 Відповісти Посилання
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переклад на кацапську: Отрицательная пропускная способность!
Кто на ком стоял?