Військові РФ вели штурм у районі Благодатного на Миколаївському напрямку, мають частковий успіх, - Генштаб ЗСУ
На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у ранковому зведенні станом на 6:00 22 серпня на своїй сторінці у фейсбуці інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Так, розпочалася сто вісімдесята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Катеринівки та Ободів Сумської області.
На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба.
На Слов’янському напрямку противник продовжив вогневий вплив біля Дібрівного, Мазанівки та Долини.
Намагався вести наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов.
На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають.
На Авдіївському напрямку ворог вів обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Опитного, Мар’їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. Намагався вести штурмові дії у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське, успіху не мав.
На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки.
На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля останнього та Ольгівського завдали авіаударів. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка – Времівка, успіху не мав, відійшов.
На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляна, Новоолександрівка та Партизанське.
Завдав авіаційних ударів поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки.
На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх.
Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.
Наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація продовжують успішні виконання вогневих завдань на визначених напрямках. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та мотивованого поповнення для підрозділів, які систематично зазнають втрат.
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Як повідомляють місцеві Telegram-канали вибухи прогриміли в Пролетарському районі Донецька. Від них прокинулося пів міста.
За словами місцевих мешканців, палає склад ***********.
Станом на 6 годину ранку снаряди ще детонували.👍🏼😕
https://www.youtube.com/watch?v=y8pFJjXf0nI&t=805s
- Наші зрадофіли : все, вони захоплять весь південь.
- Оркам виносять склади та командні пункти і все, що їм вдалось за місяць це вийти на південні околиці села Благодатне.
- Наші зрадофіли : все, тепер вони точно все захоплять.
Тьфу, б*я.
Суспільство перестає зважати на біду. Не бахкає у своїх містах, то все добре.
Всі мої знайомі у тилу дуже нервують. Я вже сивий став за півроку.
Спитайте солдат на передовій, вони не скажуть такого, щоб у тилу ніхто не відпочивав. Навпаки вони скажуть- ми за це воюємо.
Це, мені здається, істеричні деякі тиловики виправдовують відсутність своєї допомоги фронту, посиланням на інших і гаслами "всі на фронт", сидячи на дивані.
По друге, кафе і розважальні заклади, це економіка, сотні тисяч робочих місць. Де будуть брати гроші волонтери, і на зарплату військовим?
Треба і пити каву і стригтися у перукарні, економіка повинна працювати.
Хай організовують виробництво, робочі місця.
А ось з "контрнаступом" дійсно дуже погані новини.(
1. ISW пишет, что русские в ближайшее время не способны организовать сколько-нибудь значимого наступления.
2. Но при этом в новостях часто мелькает частичный успех русских в небольших населенных пунктах.
Я карты не изучаю, но как бы не оказалось, что все эти пункты, где у русских был частичный успех, по-факту приведут к "неожиданному" окружению крупного города.
відступ означає наступ,
непідготовка це і є підготовка,
І т.д. і т.п.
Людям заспокійливе подобається.
Арестович з Ждановим на вершині популярності, а громадяни наслухавшись отої бредятіни замість допомоги ЗСУ, йдуть куралесити по барам та пляжам,
поки гинуть кращі українці на передовій проти вікового ворога.
У нас же все добре начебто. Їм популярні блогери про це розповіли. Один з них навіть "совєтнік" самого офісу президента. Настільки популярний, що розраховує на політику у майбутньому.
Ну що з ціею країною не так?
Але коли пишуть про "частковий успіх", це щось на зразок йожика в туманє. Бо не зрозуміло, скільки км, або населених пунктів. Бо, мало не щодня нам повідомляють про частковий успіх окупантів.
Коротше,інфантили та поцреоти-мрійники,пора прокидатися.
P.S. Подоляцкіє шмати та ті хто напише про "зрадофільство" автоматично йдуть на йух.
Это тоже самое что и с Зеленским до начала войны. Он не то, что не предупредил людей (фиг с ним), он сознательно врал, что войны не будет (!).
Навіть оборону тримати без волнєній не можемо.
То нащо нам сцяли у вуха контрнаступом і невиносимими успіхами у серпні?
Це що?
Той самий фокус від телевізійників яким вони в 2019 привели до влади цих поганців які навіть не попередили що буде війна хоч знали і свій виводок вивезли?
Кожен незначний тактичний хід наших військ , як от - відхід лише з околиць якогось Богом забутого села , трактується зрадой.бами як наступ на Миколаїв . . Це пц. !!
Більшого маразму годі й уявити .
Крім 5 , можливо пройде ще й 10 місяців , поки почнуться потрібні тобі - успіхи . Невже ж не зрозуміло що наразі в нас немає чим вести наступ , немає необхідної кількості зброї .? Як ти хочеш наступати без зброї ? Пропонуєш закидати кацапів шапками .?
Наразі в нас немає іншого виходу крім як втримувати оборону , виснажуючи кацапню , знищуючи їхні тили , чекати на лендліз і накопичувати зброю для наступу . І слава Богу , і нашим ЗСУ , що кацапня наразі має лише - частковий успіх . Тобто - просувається зі швидкістю дохлої черепахи .
Який нах наступ на Миколаїв , коли їм треба місяць щоб захопити лише околицю Благодатного . !!?
Такий пріорітет? Так от - навіть так захоплено більше ніж звільнено, тобто все одно така собі втіха.
На жаль південь відкритий, як стіл. Це дало можливість рашці розгорнути армію.
Главное, чтобы в итоге места хватило