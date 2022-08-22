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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Військові РФ вели штурм у районі Благодатного на Миколаївському напрямку, мають частковий успіх, - Генштаб ЗСУ

рф

На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у ранковому зведенні станом на 6:00 22 серпня на своїй сторінці у фейсбуці інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Так, розпочалася сто вісімдесята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Катеринівки та Ободів Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба.

На Слов’янському напрямку противник продовжив вогневий вплив біля Дібрівного, Мазанівки та Долини.

Намагався вести наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов.

Читайте: Росія частково закриє повітряний простір у трьох прикордонних з Україною областях, - Генштаб

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог вів обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Опитного, Мар’їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. Намагався вести штурмові дії у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське, успіху не мав.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля останнього та Ольгівського завдали авіаударів. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка – Времівка, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляна, Новоолександрівка та Партизанське.

Завдав авіаційних ударів поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки.

На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх.

Також читайте: Війська РФ продовжують наступальні дії на Донецькому напрямку та зосереджують основні зусилля на Бахмутському, - зведення Генштабу

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація продовжують успішні виконання вогневих завдань на визначених напрямках. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та мотивованого поповнення для підрозділів, які систематично зазнають втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія переміщує засоби ППО на територію Білорусі, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (18036) Генштаб ЗС (6873)


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Топ коментарі
+58
от і звільнення півдня ... кацапи йдуть в наступ на Миколаїв . це проїбати можно швидко , а звільнити дуже важко .
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22.08.2022 07:46 Відповісти
+44
У понеділок, 22 серпня, близько 4 години ранку у тимчасово окупованому Донецьку почали лунати вибухи.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали вибухи прогриміли в Пролетарському районі Донецька. Від них прокинулося пів міста.

За словами місцевих мешканців, палає склад ***********.

Станом на 6 годину ранку снаряди ще детонували.👍🏼😕
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22.08.2022 07:38 Відповісти
+39
Що не день-;частковий успіх;....
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22.08.2022 07:47 Відповісти
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У понеділок, 22 серпня, близько 4 години ранку у тимчасово окупованому Донецьку почали лунати вибухи.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали вибухи прогриміли в Пролетарському районі Донецька. Від них прокинулося пів міста.

За словами місцевих мешканців, палає склад ***********.

Станом на 6 годину ранку снаряди ще детонували.👍🏼😕
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22.08.2022 07:38 Відповісти
Этанимы.
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22.08.2022 07:55 Відповісти
Докажем 😠
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22.08.2022 08:13 Відповісти
8 с 1\2 лет !!!
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22.08.2022 07:59 Відповісти
сами допросились "8 лет бамбили бамбас" наконец то и в Донецке
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22.08.2022 08:10 Відповісти
+повна депортація руснявьіх. Могили прадіда немає в Україні - домой, в *****!
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22.08.2022 08:18 Відповісти
Срок годності мабуть вже давно пройшов. От і бахкають пердаки в кацапів. Нічого дивного.
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22.08.2022 08:29 Відповісти
частковий успіх вже сводки 2 раза на день вранці і ввечері щодня
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22.08.2022 07:43 Відповісти
от і звільнення півдня ... кацапи йдуть в наступ на Миколаїв . це проїбати можно швидко , а звільнити дуже важко .
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22.08.2022 07:46 Відповісти
Що не день-;частковий успіх;....
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22.08.2022 07:47 Відповісти
"Нынешний период войны в Украине - ключевой. Все зависит от успеха украинской армии в битве за юг. Взятие Херсона вызовет обвальную реакцию внутри россии и повлечет за собой отстранение от власти президента рф владимира путина.В уголовных структурах - а именно таким и является военно-политическое руководство россии - существует правило: опущенный пахан уже не пахан И вряд ли он останется в живых. Освобождение Херсона станет шоковым событием для всего российского общества - того глубинного народа, который продолжает слушать скабееву и соловьева. Оно приведет к очень серьезным политическим изменениям в россии. Но я не строю иллюзий, что к власти придут замечательные либеральные люди. Придут такие же мерзавцы, но они вынуждены будут избавится от путина, как от полностью дискредитирующего лидера."
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22.08.2022 07:51 Відповісти
тільки хто його зробить той успіх ...
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22.08.2022 07:57 Відповісти
Явно не ви,а ЗСУ. Якщо маєте сумніви,то Стугна,Миколаїв і вперед.Хто вам режисер
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22.08.2022 08:41 Відповісти
Дурня цілковита. Успіх залежить не від одинокого бійця, а від вміння комундування. Краще борщ йдить варити, якщо вмієте.
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22.08.2022 10:08 Відповісти
стратег ..... давно з України удрапала ???
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22.08.2022 11:29 Відповісти
Старое дерьмо сменят на новое и дадут время новому дерьму войти во вкус диктатуры.
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22.08.2022 07:58 Відповісти
"Контрнаступ", який ми заслужили
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22.08.2022 08:01 Відповісти
частковий успіх ..метр за метром ...може зброї не вистачає у нас ? з окопа висунутись арта не дає ...З Пісками і Авдіївкою скоро буде логічной кінець якщо там не то що оборонятись а відступати буде важко
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22.08.2022 08:02 Відповісти
Піски вже під кацапами.
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22.08.2022 09:47 Відповісти
пруф?
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22.08.2022 09:53 Відповісти
Бутусов сказал
https://www.youtube.com/watch?v=y8pFJjXf0nI&t=805s
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22.08.2022 13:42 Відповісти
Я что-то не понял, кто наступает, они или мы?
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22.08.2022 08:08 Відповісти
Ти тупий, чи на ставці подоляка? Де хоч раз заява Залужного про контрнаступ була, навідмінну від ОПшної клоунади і мамкиних експертів яких крутять на сраних "марафонах"?
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22.08.2022 08:39 Відповісти
Взагалі то чекають тебе. Ось ти прийдеш в армію, і допоможеш не здати південь. Хоча стоп….ти ж злякався піти в армію.
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22.08.2022 09:00 Відповісти
Oleksii Lopasov 15******, твоi брати з секти "ниченепоняв" вже кобилу доiдають в овразi пiд Тамбовом...
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22.08.2022 09:27 Відповісти
В спам, Лариса, и не возвращайся)
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22.08.2022 09:56 Відповісти
- Орки збирають 25 тис війська на правому березі для наступу на Кривий Ріг/Миколаїв.
- Наші зрадофіли : все, вони захоплять весь південь.
- Оркам виносять склади та командні пункти і все, що їм вдалось за місяць це вийти на південні околиці села Благодатне.
- Наші зрадофіли : все, тепер вони точно все захоплять.
Тьфу, б*я.
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22.08.2022 08:11 Відповісти
Що тьфу? Яка різниця- через місяць чи через рік візьмуть Миколаїв/Харків, якщо такими темпами все-рівно візьмуть?
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22.08.2022 08:21 Відповісти
Не візьмуть. Є секртна зброя, витягнуть Вас із села на Закарпатті та відправлять зарядом до Хімарсу, щоб зраду на орків розпилити.
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22.08.2022 08:29 Відповісти
Вже побіг) - неймовірне бажання здохнути за системно корумповане суспільство з довоєнними зп в районі 400 дол.)
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22.08.2022 08:54 Відповісти
Від влади має бути чітка комунікація - на яких умовах можливий мир - а там суспільство має вирішувати, чи приймати подібні умови. Якщо в суспільства є бажання воювати за "кордони 91 року" - будь-ласка..
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22.08.2022 10:08 Відповісти
Если ты не заметил, склады и командные пункты им выносят уже больше месяца и шо? Они адаптировались и постоянно подвозят снаряды издалека. Преимущество в артиллерии сохраняется и они все равно продвигаются. Неважно, за сколько они захватят очередной посёлок: за день или за месяц. Не важно, насколько они интенсивно продвигаются: на километры или на сантиметры. Они продвигаются, даже перекинув часть сил с Донбасса на юг. Вариантов положительного исхода я пока не вижу.
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22.08.2022 08:22 Відповісти
На сході виносять склади давно і що? В мене там приятель. На "Градах", воює. Щас знову перевага у кацапів у вогні значна. Тому що орки адаптуватись, та постійно потоками підвозять собі ********** вантажівками. А нові їх склади за межею ураження. Тому кацапи і просуваються знову. Ти яркий приклад зомбованного Арестовичем.
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22.08.2022 08:31 Відповісти
У цей час українська подібна пропоганда шкідлива. Люди у тилу настільки розслабились, наче у нас війни не має. Все ж йде добре.
Суспільство перестає зважати на біду. Не бахкає у своїх містах, то все добре.
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22.08.2022 08:38 Відповісти
А як ви визначаєте, що розслабилися?
Всі мої знайомі у тилу дуже нервують. Я вже сивий став за півроку.
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22.08.2022 08:43 Відповісти
Да я бачив на прикладі той же Одеси. Людям пох. Бухі по ресторанам увечорі. Розважальна музика грає. Пляжі забиті. Ще й з поліцейськами сваряться, коли ті не дають їм у морі купатися. Не зважають навіть на те, що у новинах раз у раз комусь міна видриває голову на узбережжі. Повний хаос.
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22.08.2022 09:02 Відповісти
До чого тут хаос, люди звикають до обставин… якщо ви не там то тяжко зрозуміти. Чим в кафе небезпечніше чим офісі
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22.08.2022 09:29 Відповісти
І під час другої світової у тилу працювали музеї, театри і зоопарки
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22.08.2022 09:52 Відповісти
А що вони повинні журитися 24 на добу? Ніякі нерви не витримають.
Спитайте солдат на передовій, вони не скажуть такого, щоб у тилу ніхто не відпочивав. Навпаки вони скажуть- ми за це воюємо.
Це, мені здається, істеричні деякі тиловики виправдовують відсутність своєї допомоги фронту, посиланням на інших і гаслами "всі на фронт", сидячи на дивані.
По друге, кафе і розважальні заклади, це економіка, сотні тисяч робочих місць. Де будуть брати гроші волонтери, і на зарплату військовим?
Треба і пити каву і стригтися у перукарні, економіка повинна працювати.
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22.08.2022 10:03 Відповісти
перш за все потрібно виробляти зброю 24/7 що не відбувається,економіка не перейшла на військові рейки.
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22.08.2022 10:22 Відповісти
Виробляти де? У підприємтвах, які уже давно були або закриті або роз'їбашені кацапами? Військова промисловість може нормально працювати лише у найзахідніших областях, і то
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22.08.2022 10:38 Відповісти
Є печери великі і глибокі. Було б бажання.
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22.08.2022 17:19 Відповісти
А це вже питання до зеленої влади.
Хай організовують виробництво, робочі місця.
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22.08.2022 17:17 Відповісти
По закордонах на курорти вже трохи менше їздять, бо літаки не літають і візи не всім дають. І з роботою важче в рашці стало. Але до краху ще далеко.
А ось з "контрнаступом" дійсно дуже погані новини.(
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22.08.2022 08:39 Відповісти
Настораживают два момента.
1. ISW пишет, что русские в ближайшее время не способны организовать сколько-нибудь значимого наступления.
2. Но при этом в новостях часто мелькает частичный успех русских в небольших населенных пунктах.

Я карты не изучаю, но как бы не оказалось, что все эти пункты, где у русских был частичный успех, по-факту приведут к "неожиданному" окружению крупного города.
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22.08.2022 08:13 Відповісти
Все по аферистеовичу:
відступ означає наступ,
непідготовка це і є підготовка,
І т.д. і т.п.
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22.08.2022 08:13 Відповісти
А Арестович з Ждановим у стрімах скажуть у нас все добре. Це такий новий вид контрнаступу, коли ми залишаємо потрохи свої території.
Людям заспокійливе подобається.
Арестович з Ждановим на вершині популярності, а громадяни наслухавшись отої бредятіни замість допомоги ЗСУ, йдуть куралесити по барам та пляжам,
поки гинуть кращі українці на передовій проти вікового ворога.
У нас же все добре начебто. Їм популярні блогери про це розповіли. Один з них навіть "совєтнік" самого офісу президента. Настільки популярний, що розраховує на політику у майбутньому.
Ну що з ціею країною не так?
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22.08.2022 08:24 Відповісти
Коли написано "успіху не мав", або "відійшли, це зрозуміло.
Але коли пишуть про "частковий успіх", це щось на зразок йожика в туманє. Бо не зрозуміло, скільки км, або населених пунктів. Бо, мало не щодня нам повідомляють про частковий успіх окупантів.
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22.08.2022 08:34 Відповісти
Ось і контрнаступ на Херсон, вже обратно в сторону Ніколаєва рашисти села відвойовують
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22.08.2022 08:34 Відповісти
Чесно кажучи дивують тут в коментах всі великі розчарування від великих очікуваннь.Таке враження,що всі хто це пише ,наче в Україні ніколи і не жили всі ці роки.Панове Інфантили,який контрнаступ?!Яке звільнення Херсона,чи інших міст?!Ви з якоїсь альтернативної реальності,чи з іншого виміру?То Велика дяка ЗСУ та Залужному,що орда наступає такими темпами як зараз-повзе ,а не несеться Україною, наче саранча випалюючи все навколо.І у найближчому майбутньому,нічого не змінеться-ми будемо відступати.
Коротше,інфантили та поцреоти-мрійники,пора прокидатися.
P.S. Подоляцкіє шмати та ті хто напише про "зрадофільство" автоматично йдуть на йух.
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22.08.2022 09:17 Відповісти
Ну тогда нашей власти не стоило и поднимать тему контрнаступления.

Это тоже самое что и с Зеленским до начала войны. Он не то, что не предупредил людей (фиг с ним), он сознательно врал, что войны не будет (!).
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22.08.2022 10:02 Відповісти
Надмірна переможна бравура - основа інформаційної активності нинішньої зе-влади.
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22.08.2022 12:45 Відповісти
Відставити зрадо**бство! Благодатне Миколаївської області (там ще є зовсім поряд Благодатне Херсонської області) наші відбили два тижні тому. Село до цих пір під нами. Кацапи відвоювали там околицю. Іноді, краще залишити позиції, ніж покласти купу народу за ділянку степу. Хто не згоден - пишіть, організуємо поїздку в окопи, покажете як тримати позиції, щоб не було у кацапів часткового успіху. Ніяких загроз для Миколаєва чи подібної маячні, яку тут пишуть, немає. Сумарно за останні два місяці на цьому напрямку наш успіх більший, ніж у кацапів.
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22.08.2022 09:21 Відповісти
Мова про те що нам невистачає сил для контрнаступу.
Навіть оборону тримати без волнєній не можемо.
То нащо нам сцяли у вуха контрнаступом і невиносимими успіхами у серпні?
Це що?
Той самий фокус від телевізійників яким вони в 2019 привели до влади цих поганців які навіть не попередили що буде війна хоч знали і свій виводок вивезли?
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22.08.2022 10:35 Відповісти
Зрадой.б - нічим не відрізняється від кацапа .. Різниця лише в тому що кацап вбиває фізично , а зрадой.б пробує знищити - морально . Але ціль в них одна - змусити українців капітулювати . .
Кожен незначний тактичний хід наших військ , як от - відхід лише з околиць якогось Богом забутого села , трактується зрадой.бами як наступ на Миколаїв . . Це пц. !!
Більшого маразму годі й уявити .
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22.08.2022 10:45 Відповісти
питання у тому, що безперервне "заливання меду у вуха" тиловому населенню України про наші масштабні контрнаступальні плани, так наче ледь не на Крим вже наступаємо - це теж досить шкідлива діяльність
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22.08.2022 12:48 Відповісти
А шо вы хотела, Ермак и Подаляк , уже устали от войны . Ну на самом деле , ВП надо было объявлять ещё в 14 -м. и склады ещё были целы . И зелень бы не пришла .
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22.08.2022 09:28 Відповісти
Та ні,шановний.ВП треба було вводити у 91-му,проводити тотальну декомунізацію,знищувати в зародку майбутніх коломойських,ахметових,пінчуков,оберігати як зеницю ока весь промисловий,військовий та майновий фонд,що країна отримала в спадок від СРСР...
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22.08.2022 09:35 Відповісти
Мы судим о современной войне со старых представлений о ней, а она сейчас совершенно другая. Я так понимаю смысл современной войны состоит в том, чтобы уйти из онлайна (из под радаров и наблюдений с беспилотников) в офлайн и оттуда атаковать врага,что очень трудно сделать. Все знают формулу победы: удивить - победить. Так вот "удивить" врага, оснащенного всеми современными средствами слежения очень трудно. Понятно наши бойцы учатся побеждать даже в таких условиях и я думаю скоро они нас удивят.
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22.08.2022 09:42 Відповісти
Пипец вы кацапы тупые, раз в такую хрень верите))
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22.08.2022 12:10 Відповісти
знаменитый контрнаступ от зеленых...
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22.08.2022 09:58 Відповісти
Gojib удивят , удивят , как в Дебальцево
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22.08.2022 10:22 Відповісти
Ну і де ті хто так любить росказувати, що ЗСУ успішно звільняли Київську та Сумську області, тому будуть успішно звільняти Херсонську та Донецьку? Все 5 місяців минуло, а ніяких успіхів хоча б в 10 разів меньше немає. Тільки "часткові успіхи" рососіянської армії майже кожну неділю.
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22.08.2022 10:42 Відповісти
Треба ворушити мізками , а не слухати обдристовіча , тоді подібні питання не будуть лізти в голову . .
Крім 5 , можливо пройде ще й 10 місяців , поки почнуться потрібні тобі - успіхи . Невже ж не зрозуміло що наразі в нас немає чим вести наступ , немає необхідної кількості зброї .? Як ти хочеш наступати без зброї ? Пропонуєш закидати кацапів шапками .?
Наразі в нас немає іншого виходу крім як втримувати оборону , виснажуючи кацапню , знищуючи їхні тили , чекати на лендліз і накопичувати зброю для наступу . І слава Богу , і нашим ЗСУ , що кацапня наразі має лише - частковий успіх . Тобто - просувається зі швидкістю дохлої черепахи .
Який нах наступ на Миколаїв , коли їм треба місяць щоб захопити лише околицю Благодатного . !!?
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22.08.2022 11:05 Відповісти
У меня встречный вопрос. Где то наступление в Донецкой области, которое анонсировал кококошников и шмойгу несколько месяцев назад? Где продвижения в Харьковской, Запорожской области, про которые хло хрюкало? Где обещанные результаты второй фазы "спецоперации"?!
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22.08.2022 11:29 Відповісти
То вас більше хвилює скільки кацапи захопилитеріторій, а не скільки ЗСУ звільнили?
Такий пріорітет? Так от - навіть так захоплено більше ніж звільнено, тобто все одно така собі втіха.
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22.08.2022 12:48 Відповісти
В Київській, Сумській і Чернігівській області -ліс.' і мало доріг. Там їхні довгі колони відрізали і спалювали у лісових засідках.
На жаль південь відкритий, як стіл. Це дало можливість рашці розгорнути армію.
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22.08.2022 17:37 Відповісти
Так само як українські єкспєрди на телебаченні розповідали про міфічний "котел" і майбутній "жест доброй волі" у Херсоні, внаслідок руйнувань мостів, багато хто їм вірив і повторював ту ж саму мантру. Що то за "котел" такий, якщо ворог ще й успіхи в ньому має? Ото гівном покормили. Зовсім населення за ідіотів тримають.
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22.08.2022 10:49 Відповісти
за серпень, схоже, рашисти на херсонському напрямку просунулися значно більше, ніж ЗСУ за весь цей час
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22.08.2022 11:09 Відповісти
Де вони там просунулися, назви хоча б один населений пункт, дурню?
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22.08.2022 11:45 Відповісти
Благодатне)
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22.08.2022 17:41 Відповісти
Вопрос , если сейчас не має зброї, то откуда она появится через 5-10 месяцев
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22.08.2022 11:23 Відповісти
з тих самим складів звідки вона появляється в Ізраїля
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22.08.2022 11:59 Відповісти
на цей факт Марк Солонін звертав увагу ще десь у квітні....до слова,
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22.08.2022 11:58 Відповісти
Який успіх мають орки ? Частково на сто метрів просунулися- для війни це не успіх. Треба розуміти що фронт розтягнутий більш ніж тисячу км є і в нас слабкі місця і у ворога є слабкі місця . А котрнаступу ще не було він звісно буде тоді коли буде працювати ленд-ліз. І те що тут хтось каже що хаймарси не допомагають і орки там просуваються. Хаймарси допомагають тільки їх ще мало а орки просуваються кількістю вони не бережуть життя . Треба виматувати ворога накопичувати зброю а потім вже наступ і головне берегти свою армію і не робити того чого роблять орки (НИ ШАГУ НАЗАД ) це слова маршала Георгия Жукова . Україні таке не потрібно чим більше збереже захисників свої сили тоді значно підвищить свої шанси на успіхи.
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22.08.2022 16:39 Відповісти
Да это и ежу понятно, что нужно сберечь армию и накопить оружие.
Главное, чтобы в итоге места хватило
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23.08.2022 10:18 Відповісти
 
 