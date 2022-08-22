373 дитини загинуло в Україні через агресію РФ, понад 723 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Більш ніж 1096 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 22 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 373. Зросла кількість поранених - понад 723.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Зазначається, що ціцифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій – 41", - йдеться в повідомленні.



Так, 21 серпня окупанти здійснили обстріл касетними боєприпасами території м. Зеленодольськ Дніпропетровської області. Зазнав поранення 9-річний хлопчик.



21 серпня внаслідок обстрілу ворогом м. Баштанка Миколаївської області поранено півторарічного малюка.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Також читайте: В Україні створять мартиролог жертв війни з РФ