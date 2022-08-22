Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Ворог намагався наступати на двох напрямках, але зазнав втрат, - Синєгубов

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, вчора близько 21:00 із РСЗВ був обстріляний Київський район Харкова, пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав 35-річний чоловік.

"Крім того, близько 3:00 ночі з м. Бєлгород ворог завдав 2 ракетних ударів по Київському району. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо без втрат. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - зазначає Синєгубов.

Також повідомляється, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Лозівського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області.

Читайте також: Росіяни вночі завдали ракетного удару по Харкову з боку Бєлгорода, - Терехов

В Лозівському районі через обстріли горіла трава та лісосмуги.

В смт Золочів Богодухівського району поранення отримала 83-річна жінка.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог використовує проти наших захисників ствольну та реактивну артилерію, танки. Росіяни намагалися йти в наступ у напрямках Довгеньке - Дібрівне, Бражківка - Нова Дмитрівка, але під вогнем наших захисників відступили з втратами", - резюмує очільник регіону.