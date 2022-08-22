Напередодні 24 лютого військове керівництво Білорусі запевняло, що атаки на Україну з їхньої території не буде, - Данілов

Військове керівництво Білорусі напередодні 24 лютого запевняло, що атаки на Україну з їхньої території не буде.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель", про це розповів секретар РНБО України Олексій Данілов.

"За кілька днів до повномасштабного вторгнення було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони Білорусі. Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого (загрози з Білорусі) не буде. Наступного дня очільник нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм колегою також із цієї теми, і той його теж запевнив на 100%, що наступу не буде", - йдеться в повідомленні.

При цьому Данілов додав, що військово-політичне керівництво України не розраховувало на такий масштабний удар: "Ми очікували, що може бути донецький, луганський напрямок. Як варіант – харківський, але такої агресії ми не очікували".

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