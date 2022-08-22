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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Напередодні 24 лютого військове керівництво Білорусі запевняло, що атаки на Україну з їхньої території не буде, - Данілов

білорусь

Військове керівництво Білорусі напередодні 24 лютого запевняло, що атаки на Україну з їхньої території не буде.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель", про це розповів секретар РНБО України Олексій Данілов.

"За кілька днів до повномасштабного вторгнення було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони Білорусі. Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого (загрози з Білорусі) не буде. Наступного дня очільник нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм колегою також із цієї теми, і той його теж запевнив на 100%, що наступу не буде", - йдеться в повідомленні.

При цьому Данілов додав, що військово-політичне керівництво України не розраховувало на такий масштабний удар: "Ми очікували, що може бути донецький, луганський напрямок. Як варіант – харківський, але такої агресії ми не очікували".

Також читайте: Росія переміщує засоби ППО на територію Білорусі, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Білорусь (7987) Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+52
Як ви не очікували, коли американська розвідка надала детальний план наступу через Чорнобиль та Гостомель
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22.08.2022 09:19 Відповісти
+42
Данілов відмазки ліпить за вказівкою дєрьмака. Як можна було вірити на слово в такій ситуації та ще й не очікувати нападу з півночі, коли біля українського кордону з білорусією кацапи роїлися місяцями? Це треба бути чи дебілом,чи зрадником.
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22.08.2022 09:23 Відповісти
+38
А я вам сєчас пакажу, що рєзнікова розвели,як лоха.
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22.08.2022 09:18 Відповісти
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А я вам сєчас пакажу, що рєзнікова розвели,як лоха.
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22.08.2022 09:18 Відповісти
Не тільки Рєзнікова, але й самого Президента
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270915-porosenko-pro-vizit-lukasenka-ce-vizit-dobrogo-druga-ukraini.html Візит Президента Білорусі Олександра Лукашенка до Києва є візитом надійного партнера та доброго друга України.
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22.08.2022 09:24 Відповісти
Зелупу нема чого розводити-воно розведеним народилося.
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22.08.2022 09:33 Відповісти
Ви на синенькі буквачкі нажималі? Ну то й не треба
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22.08.2022 09:35 Відповісти
https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-zaiavyl-chto-on-lychno-peredal-lukashenko-ynformatsyiu-o-vahnerovtsakh-247993.html ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОН ЛИЧНО ПЕРЕДАЛ ЛУКАШЕНКО ИНФОРМАЦИЮ О "ВАГНЕРОВЦАХ".
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22.08.2022 09:44 Відповісти
Ну он же нє лох, штоб через ковото!
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22.08.2022 09:45 Відповісти
"Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого (загрози з Білорусі) не буде" - *** буду, зуб даю!
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22.08.2022 09:19 Відповісти
Данілов відмазки ліпить за вказівкою дєрьмака. Як можна було вірити на слово в такій ситуації та ще й не очікувати нападу з півночі, коли біля українського кордону з білорусією кацапи роїлися місяцями? Це треба бути чи дебілом,чи зрадником.
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22.08.2022 09:23 Відповісти
Єто просто учения.
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22.08.2022 09:27 Відповісти
А ким тоді є мудрий нарід, який обрав собі то всьо?
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22.08.2022 09:46 Відповісти
Ну відповідь очевидна ж - ЗЄ живий, здоровий і навіть не схуднув, а його виборці йдуть пачками у сиру землю або тікають з рідних домівок.
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22.08.2022 09:52 Відповісти
Напевне "вже немудрий нарід"! Принаймі та частина яка проголосувала за ''ЗЕ''
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22.08.2022 09:55 Відповісти
Як ви не очікували, коли американська розвідка надала детальний план наступу через Чорнобиль та Гостомель
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22.08.2022 09:19 Відповісти
А ЗЕлені все одно не очікували.

Бо для них союзником був Лука (прикладом узурпації влади для ЗЄ він лишається і зараз), а не США.
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22.08.2022 09:26 Відповісти
Це точно. Американцям не повірив, а білорусам повірив.
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22.08.2022 09:46 Відповісти
Они же никому не верили. Верили только Ермаку...
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22.08.2022 11:31 Відповісти
Ну ти зрівняв. Якась американська розвідка і Лукашеску. Зеля ж не лох, щоб американцям вірити, він проти сина Байдена кримінальну справу замутив, а от Лукашеску вагнерівців здав. Все логічно.
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22.08.2022 11:36 Відповісти
яке там керівництво, це опущені півники, котрі співають тільки під чужу дудку...
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22.08.2022 09:20 Відповісти
Феноменальная профнепригодность вместе с откровенным предательством, что вылилось в тысячи жертв и катастрофические разрушения. Губительные последствия результатов выборов 2019 года.
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22.08.2022 09:46 Відповісти
А був би "Сивочолий гетьман", ще б в лютому Минськ-з підмахнули...
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22.08.2022 12:23 Відповісти
Очнись зелупа падалЬяковська, Оман -3 уже підмахнули, в результаті знищено пів України,захоплено 20%територій, 10 мільйонів біженців , сотні тисяч вбито, покалічено та згвалтовано. І твій й@баний боневтік сам зізнався що проміняв життя тисяч українців - на стабільний курс долара. То про який мінськ ти пишеш тут мерзенна п'ятирубльовка?
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22.08.2022 13:32 Відповісти
Весь сегодняшний сброд во власти, даже ногтя "Сивочолого гетьмана" не стоит. А про "Минск" иди рассказывай своим братьям с отрицательным iq, чудо пернатое.
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22.08.2022 13:42 Відповісти
Треба уточнити. Атаки з території Білорусії, чи атаки ЗС Білорусії. В любому випадку, довіряй, але провіряй.
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22.08.2022 09:21 Відповісти
А яка різниця по наслідках?
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22.08.2022 09:52 Відповісти
"такої агресії ми не очікували"
весь світ очікував і попереджав,
а зенаволочь не очікувала!
Навіть допомагала неочікуваній агресії як могла
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22.08.2022 09:22 Відповісти
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22.08.2022 09:22 Відповісти
В білоруській губернії всі офіцери вже звільнились після нападу . Лишились лише підараси.
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22.08.2022 09:22 Відповісти
Во д"біл)) А Данілов хотів щоб вороги йому карту показали? Друзі пів року до 24 лютого безперервно попереджали що буде масшабний напад так само як і про те що Єрмак агент!
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22.08.2022 09:22 Відповісти
А ЗЕлені дебіли, які 3 роки надрочували на Луку, свято в це вірили.

Ну а як же ж? ЗЄ ж особисто злив Лукє вагнерівську операцію і розраховував на взаємність...
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22.08.2022 09:23 Відповісти
Я помню как Петька 5 лет надрачивал на Бульбофюрера и возил его в Киев свиданичали.
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22.08.2022 09:27 Відповісти
Ну тоді розскажи, при кому і з чиєї вини сталася Буча, Ірпінь, захват ЧАЕС саме завдяки наступу з Білорусі.
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22.08.2022 09:29 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270915-porosenko-pro-vizit-lukasenka-ce-vizit-dobrogo-druga-ukraini.html Він (Лукашенко) ЗАВЖДИ готовий нас підтримати - сказав Президент

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22.08.2022 09:32 Відповісти
При цьому Данілов додав, що військово-політичне керівництво України не розраховувало на такий масштабний удар: "Ми очікували, що може бути донецький, луганський напрямок. Як варіант - харківський, але такої агресії ми не очікували".

Та вы ж рассказывали, что уже с октября были в курсе всего. Брешете как-то вразнобой.
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22.08.2022 09:24 Відповісти
В октябре были известны возможные планы. Они в них просто не поверили.
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22.08.2022 09:35 Відповісти
Они их просто проигнорировали бо им так было выгодно.
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22.08.2022 09:38 Відповісти
Тобто вони розписалися в своєму ідиотизмі? Що це за дитячі ігри "вірю-не вірю"? Ім докази і факти розвідки Європи тицяли в рило, а вони - не вірю?
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22.08.2022 12:35 Відповісти
І що означає це повідомлення від секретаря РНБО? Що ми і далі не очікуємо нападу кацапів з території білорусі?
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22.08.2022 09:25 Відповісти
А як же ! Лукашенко не винен навіть в смерті Шеремета. Це все зробили наші доброволці з дітячим лікарем.
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22.08.2022 14:28 Відповісти
Оказывается,что подготовка к войне - это не только переодевание в форму,в еще и наличие способности думать,правда,Данілов?
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22.08.2022 09:25 Відповісти
Данилов признаётся что ЗЕ команда лохи ?

как можно верить Лукашенко?
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22.08.2022 09:26 Відповісти
Це вже всі знають, вже 20 разів про це говорили.
Потім наш прикордонник кинув послу білорашки "30 серебряників", коли той 24 чи 25 лютого звалював з України у свій бульбостан.
Згадувати про це у черговий, 21-й раз - це гнілі спроби зелених пояснити свої про@**** у підготовці до вторгнення.
Не бачу теми для обговорення...
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22.08.2022 09:27 Відповісти
Вибач, але в купі з брехнею про початок вторгнення, розмінуванням ЗЄвладою Чонгара та трирічним саботажем озброєння ЗСУ це тягне навіть не на злочинну бездіяльність, а на держзраду.
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22.08.2022 09:33 Відповісти
Добавте до Чонгару ще розформування бригади, яка мала прикривати Київ з півночі і Гостомель. Ваші суміви щодо зради ще не зникли ?
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22.08.2022 11:41 Відповісти
это иначе называется помимо того что вы таки лохи.
Кривляться и выставлять Джонсона истеричным дурачком, пол-года, а потом один весело мычит что "про*бали", второй - "А я мог потерять 7млрд"("я" это Беня?), теперь вот - им оказывается "слово давали". Ну дали и взяли взад - докажи что давали. Весело резвились и по словам Девочки-котлетки, три дня искали добровольцев, а они все спрятались. А финны негодуют бо премьер(есса, или премьерчиня) танцевала после работы(у финнов например бомбоубежищ - хватит шоб еще принять Днепро-как-то там область и еще место будет кроме самих финнов). А тут - "они не думали" и "им дали слово". Вот как - я в домике, мне дали слово(что куча орков там на белорашке просто картофан помогают садить и сажать, зимой)
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22.08.2022 09:30 Відповісти
А вы лохи и поверили? Вы хотели чтобы враг вас перед атакой предупредил? Что то не припомню в истории где враг предупреждает противника что будет нападать. мало того, некоторые до сих пор хотят переговоров с рашистами и думают что ***** хочет мира.
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22.08.2022 09:30 Відповісти
Російськи війска почали проходити Чонгар о 01.30, але влада це тримала в секреті до 05.00, коли бомбити почали.
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22.08.2022 14:32 Відповісти
Звідки Лукашенко міг знати, коли навіть солдати мордора дізнались прямо перед нападом. Бо трималось в жорсткому секреті.
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22.08.2022 09:31 Відповісти
Жалюгідні виправдання.Тут написали лише частину інтерв'ю Данілова.В повній версії є про те,що Захід не вірив в український народ,не збирався підтримувати нас,був впевнений в повному знищенні України."П'ять,шість днів для повного знищення керівництва країни,а потім концтабори,фільтраційні табори-і ви припините своє існування,як країна"-цитата Денісова.
Нехай навіть так,нехай всі ті "поважні"партнери не вірили в наш народ.АЛЕ,Данілов,ви з Зелею теж не вірили в Україну і українців.Ви мовчали,ви жили,мов не збиралися воювати.А це набагато гірше за зараду Білорусі і переляканих "лідерів"Заходу.
Ви зрадили народ,який ви так і не узнали.
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22.08.2022 09:33 Відповісти
Мало того, що вони не вірили в народ, вони заздалегідь покірно змирились з поразкою і, щоб зберегти свої дупи, очевидно вирішили стати корисними рашистам. Як наслідок розмінований Чонгар, розформована бригада оборони Києва з півночі і Гостомеля, не виділені кошти з бюджету на ЗСУ і т. д.
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22.08.2022 11:56 Відповісти
Ви дебіли ще взяли б чесне слово з *****, і хто після всього сумнівається що зеЛох і його команда з послідовниками не дебіли?
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22.08.2022 09:36 Відповісти
Все дуже просто.
Коли у владі дебілоїди, та ще й зелені, то вірять не розвідці, а бульбі і мокші.
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22.08.2022 09:37 Відповісти
Ну 7 мільярдів доларів, на які ЗЄ розміняв жертв Бучі, Ірпеня, Бородянки, Маріуполя, вони порахували досить вправно.
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22.08.2022 09:40 Відповісти
Бульбофюрер як той флюгер, куди вітер туди і він. Треба просто не звертати уваги на те, що віч чеше.
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22.08.2022 09:42 Відповісти
і зелені недоумки повірили
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22.08.2022 09:45 Відповісти
Байдену веры не было - пиндос. А вот своему. Бацьке, всегда пожалуйста.
П.С. Тогда вы лохи, дебилы, предатели. Выбирайте.
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22.08.2022 09:46 Відповісти
А вы такие, ну раз сам министр обороны РБ сказал, то точно не будет нападения, можно не готовиться...
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22.08.2022 09:49 Відповісти
Данілов це в суді потім розкаже, коли разом з ЗЄ, Єрмаком, Бакановим, Будановим, Арахамією та дрібними шахраями з СН буде відповідати за свої злочини.

А зараз і так все ясно.
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22.08.2022 09:49 Відповісти
Данілов про ціну зради України і її народу знає досить добре і зрада військово-політичного керівництва України була проплачена рашистом задовго до початку війни .Не вірили в напад .про який їм вказувало США, але вірили в брехню білоруських прорашистських холуїв про ненапад.
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22.08.2022 09:51 Відповісти
про ціну зради України

ЗЄ навіть ***** ціну зради назвав - 7 мільярдів доларів.

Не багато, але копійчина до копійчини - так в Омані разом з Патрушевськими та вкраденими з Привату в українців же ж грошами щось вже буде.
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22.08.2022 09:57 Відповісти
Цікаво, США не повірили, а білорусам зразу повірили.
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22.08.2022 09:51 Відповісти
Цими заявами вони самі підписують собі некомпетентність і невідповідність постам
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22.08.2022 09:52 Відповісти
Ну а наївні ідіоти звичайно вірили ...
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22.08.2022 09:52 Відповісти
Сабж так поверил, что вывез сыновей за границу. А теперь мелет дичь
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22.08.2022 09:55 Відповісти
Зелена мавпа, на днях авторитетно заявила, що знала за рік про плани кацапів.
Ще й звинуватила людей, що стояли в чергах до військоматів та штабів Теріторіальної Оборони, в боягузстві: мовляв, якби їх попередили, вони порозбігалися б!
А тепер, «ви казали що не нападете»!
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22.08.2022 09:55 Відповісти
детский сад..."честь офицера, даю слово", начиная с того что там нет ни совести ни чести и заканчивая тем что если лукашенку садят на кукан как хотят, то его министра и подавно. Что там этот чел решает? Ни-че-го. Сказочные дятлы.
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22.08.2022 09:58 Відповісти
А ті бомбочки що летять з бульбашії з 24 лютого це що "подарунки від Санти"?
Брехло картопляне!!!
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22.08.2022 09:58 Відповісти
індик теж думав
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22.08.2022 09:59 Відповісти
А може таки знали але боялися паніки серед народу, шашликами убаюкували?
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22.08.2022 10:00 Відповісти
Що треба мати в голові, щоб не вірити американцям та британцям, але вірити бульбашам?
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22.08.2022 10:06 Відповісти
Так и лавров (грустная лошадь) сказал, что они на Украину не нападали. Ему тоже можна верить.
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22.08.2022 10:07 Відповісти
А ти, дурнику, й повірив?
Це називається злочинно недбалим ставленням до службових обов'язків!
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22.08.2022 10:08 Відповісти
Тобто коли США вам говорили про напад ви не вірили, а от кацапам вірили як мамі рідній...
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22.08.2022 10:15 Відповісти
і навіщо та розвідка, ге?
по телефону поговорили і їх запевнили... агресор запевняв...
всьо харашо - ідіть квасьте шашлики...
як вже за"бав цей зелений Цирк
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22.08.2022 10:22 Відповісти
ГУР МО України показував в листопаді 2022 року план нападу на Україну з усіх боків. Тоді з нього сміялись: "путін нападьот ! путін нападьот !". Буданов про напад говорив з осені 2021 р.
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22.08.2022 10:34 Відповісти
Да всё уже ясно, вы своим братушкам кацапам и бульбашам на слово верили, и пофиг что американская разведка вам данные давала, ну да это же ваши торговые партнёры а бабло не пахнет. А теперь оправдываетесь вместе с нелохом, а вас сук судить надо за тысячи жертв
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22.08.2022 10:34 Відповісти
После таких заявлений, Данилов должен проявить политическую волю, о которой постоянно болтает! Зайти в ближайший сортир и там удавиться на радость народу !
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22.08.2022 10:37 Відповісти
Это феноменальный уровень просчета, который даже идиот не смог бы совершить. Исключительно предатель.

1. За несколько недель до войны Литва закрыла железку для Белараси по экспорту калия из порта Клайпеда. Это очень серьезный удар по экономике, так как ближайший другой порт под эту колею был в Усть-Луге под Санкт-Петербургом, который итак перегружен и новый терминал будет построен даже по их несбыточным планам через год как минимум.

Но за неделю до войны премьер-министр Головченко (ставленник Москвы) вдруг сообщает и сообщает открыто, что "Вопрос с транзитом калийных удобрений будет решен в течение месяца". Это заявление видели сотни тысяч людей и все подняли его на смех, ведь Литва жестко прикрыли свои терминалы, несмотря на большие убытки, а в России ничего и не строилось по сути. Посчитали их фантастическим бредом. Но для нас это был бы красный флажок о том, что именно здесь имелось в виду. А именно порты Одессы, Бердянска и Мариуполя с такой же шириной колеи до них.

2. Так называемое слово генерала и слово офицера. Огромное количество белорусов знает историю, когда 20 лет назад один человек взял заложников, которых затем отпустил под "слово офицера" от генерала милиции, что ему дадут беспрепятственно выехать в Россию, если он отпустит заложников. Это официально на камеры было сделано заявление, что даёт слово офицера. Преступника конечно же тут же задержали. Генерал (Наумов фамилия может быть) пояснил, что "слово офицера нужно держать перед порядочными гражданами (по его мнению порядочными). А перед всякой мразью слово держать нет необходимости". Это тоже общеизвестный факт. Более того, ставший нарицательным. Слово офицера уже последние 20 лет является прямым обманом. Это могли бы подтвердить тысячи беларусов в Украине, кто бежал от репрессий. Хоть одного бы пригласили в штаб для анализа информации, конечно изолируя все способы коммуникации после представления разведданных из США.
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22.08.2022 11:46 Відповісти
підвів лука дружбана з ОПпи, ну і хто лох?
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22.08.2022 11:51 Відповісти
Гнилым драникам веры нет.
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22.08.2022 12:01 Відповісти
усе оте "...мы не знали, мы не верили.. нам не показали ..- шмарклі.. соплі .. Короче -хєрня ,

За розмінування, за " прямі дороги " я б не винуватив зеленського напряму. Хтось же йому давав ( або не давав) на підпис пропозиції про ці зрадницькі дії

ХТО ?

А як усьому голова в Державі він повинен бути передбачливим... не з глупим гонором ставитись до поважних і вищої бранзи в своїй справі( розвідці) людей , котрі для спасіння твоєї Країни перетнули океан , а з подякою і проханням ПОРАДИ !

Та ні... звичка ставитись до людей зверхньо взяла верх .

В результаті - десятки тисяч смертей,

За них треба буде відповідати

Україна переможе !

Слава Героям !
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22.08.2022 12:53 Відповісти
а за білорусь.. то я би зробив так :

Знаючи місця дислокації ЗРК ( а їх знають !) попередити містян , про ОБОВ'ЯЗКОВЕ знищення отих 10-14 ЗРК з-400, три РЛС «Каста-2Е2» і «48Я6 Підльот», не менше двох СЗРК «Панцир»...

Тобто , Люди.. виїздіть звідти.. бо при наступному пуску з вашої території оці ворожі гнізда будуть вражені ,

Ми вас попередили

Ваша гнила влада обіцяла : не будмо дозволяти !...але ж зрадили слову .. то ж ми повинні відповідно реагувати на смерті НАШИХ громадян

Воїнам слава !
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22.08.2022 13:03 Відповісти
Вірити Лукашеску це як вірити повії, що ти у неї перший.
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22.08.2022 13:04 Відповісти
Ну тоді постає логічне питання: "А нахіба нам такий міністр оборони і секретар РНБО, які не вірять в розвіддані найкращих розвідок світу, а вірять фантазіям про всеосяжне розведення і словам найвеличнішого окуліста який весь час хоче кудись заглянути?".
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22.08.2022 13:19 Відповісти
Верить трусливому и лживому таракану или бункерной кремлевской крысе - себя не уважать, наоборот нужно прислушиваться к их дезе, чтоб быть готовыми к их подлостям и пакастям!
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22.08.2022 13:41 Відповісти
Напередодні 24 лютого Данілов переконував украінців, що атаки з боку Білорусі не буде. Які цілі він при цьому наслідував невідомо.
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22.08.2022 14:11 Відповісти
Так і ви теж, українцям, зовсім інше до 24.02 говорили...
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22.08.2022 15:26 Відповісти
 
 