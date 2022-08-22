УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8180 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 559 10

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45,4 тис. осіб, 234 літаки, 198 гелікоптерів, 1 919 танків та 4 230 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 22 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 45 400 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно становить:

особового складу - близько 45400 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1919 (+7) од,

бойових броньованих машин - 4230 (+6) од,

артилерійських систем - 1032 (+4) од,

РСЗВ - 266 (+0) од,

засоби ППО - 145 (+4) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 198 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 815 (+9),

крилаті ракети  - 194 (+4),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3149 (+6) од,

спеціальна техніка  - 99 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Краматорському та Бахмутському напрямках тривають бої, - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45,4 тис. осіб, 234 літаки, 198 гелікоптерів, 1 919 танків та 4 230 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (18036) Генштаб ЗС (6873) ліквідація (4147) знищення (7696) техніка (1873) втрати (4479)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Це вже у кацапів починається певний дефіцит пакетів для 200-х.
показати весь коментар
22.08.2022 09:30 Відповісти
+6
Пакети для мусора підійдуть.
показати весь коментар
22.08.2022 09:49 Відповісти
+5
Часики тикают, танчики мчатся к юбилею
показати весь коментар
22.08.2022 09:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Часики тикают, танчики мчатся к юбилею
показати весь коментар
22.08.2022 09:28 Відповісти
Це вже у кацапів починається певний дефіцит пакетів для 200-х.
показати весь коментар
22.08.2022 09:30 Відповісти
Пакети для мусора підійдуть.
показати весь коментар
22.08.2022 09:49 Відповісти
Якщо знати,що усе в кацапії перевели на виготовлення зброї,Китай і Іран технології передать,то ці втрати орки поволі повернуть. На Україну працює НАТО, але також потрібно час для виготовлення зброї. Але момент сьогодні надати рішучу відсіч ворогу,а немає чим. Дякуємо США і упс Німеччині за самі великі, дорогі і безцінні надходження. Тримайтесь це ваша основна стратегія
показати весь коментар
22.08.2022 09:49 Відповісти
А за що Німеччині дякувати? Країна з найбільшою економікою Європи передала озброєння менше ніж маленькі країни Прибалтики, але найбільше критикує санкції
показати весь коментар
22.08.2022 10:34 Відповісти
Країни Балтії. Не розмовляйте кацапським наративами
показати весь коментар
22.08.2022 10:39 Відповісти
А вони нам щось винні? Шукайте зброю під асфальтом.
показати весь коментар
22.08.2022 10:47 Відповісти
ППО це добре.
показати весь коментар
22.08.2022 10:08 Відповісти
останнім часом добре родять безпілотники.
видно нашим якісь файні штуковини таки підкинули...
показати весь коментар
22.08.2022 10:35 Відповісти
хоча, он авіаціє вихваляється, шо 7 безпілотників збила...
якщо ми гарно прорідили їхнє ППО і наші літаки стали значно частіше літати, то пілоти могли тапком...
показати весь коментар
22.08.2022 14:01 Відповісти
 
 