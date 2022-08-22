Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45,4 тис. осіб, 234 літаки, 198 гелікоптерів, 1 919 танків та 4 230 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 22 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 45 400 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно становить:
особового складу - близько 45400 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1919 (+7) од,
бойових броньованих машин - 4230 (+6) од,
артилерійських систем - 1032 (+4) од,
РСЗВ - 266 (+0) од,
засоби ППО - 145 (+4) од,
літаків - 234 (+0) од,
гелікоптерів - 198 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 815 (+9),
крилаті ракети - 194 (+4),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3149 (+6) од,
спеціальна техніка - 99 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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видно нашим якісь файні штуковини таки підкинули...
якщо ми гарно прорідили їхнє ППО і наші літаки стали значно частіше літати, то пілоти могли тапком...