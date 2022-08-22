За минулу добу надійшло 12 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури через обстріли на Запоріжжі, - ОВА

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Таврійське.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані запорізької ОВА у телеграмі.

"Надійшло 12 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 351 людей, з них 106 – діти.

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