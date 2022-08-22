КРАІЛ не може визначитись зі своєю позицією щодо російського 1xBet, якому видала ліцензії на роботу в Україні

Попри однозначну заяву Президента України Володимира Зеленського щодо необхідності заборони діяльності російської букмекерської контори 1xBet в Україні, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей не може визначитись зі своєю позицією щодо того, чи треба анулювати видані раніше ліцензії на роботу в Україні цьому букмекеру, який належить громадянам країни-агресора.

Нагадаємо, що 30 березня 2022 року КРАІЛ у розпал повномасштабної війни Росії проти України видала ТОВ "Твоя беттінгова компанія" дві ліцензії на роботу в Україні російської букмекерської контори 1xBet. Після того, як за тиждень більше 26 тисяч українців підписали петицію з вимогою анулювати ці ліцензії та заборонити діяльність 1xBet в Україні, Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна видавати ліцензії компаніям, які контролюються резидентами країни-агресора або пов’язані з ними. Після цього Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення Міністерству юстиції та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей вирішити питання заборони роботи 1xBet в Україні, пише delo.ua.

На це у самій КРАІЛ у відповідь на запит Delo.ua заявили, що "наразі тривають внутрішні процедури щодо розгляду даного питання, а також спільна робота з правоохоронними органами щодо ТОВ "Твоя беттінгова компанія".

На питання, яка позиція КРАІЛ щодо озвученого вищим військово-політичними керівництвом країни доручення заборонити роботу 1xBet в Україні, в прес-службі Комісії відповісти не змогли, зазначивши, що "тільки після завершення та отримання результатів буде надано офіційну позицію КРАІЛ" та що вона буде оприлюднена на офіційному вебсайті Комісії.

Як відомо, після піднятого в українському суспільстві скандалу щодо дозволу КРАІЛ працювати в Україні букмекерській конторі 1xBet, в Комісії заявили, що не побачили у букмекера зв’язку з РФ. Хоча, як виявилося, ліцензії були видані на торговельну марку 1xBet, яка зареєстрована на кіпрську компанію Navasard Limited, яка, за даними Forbes, належить громадянам РФ Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну.