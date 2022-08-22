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КРАІЛ не може визначитись зі своєю позицією щодо російського 1xBet, якому видала ліцензії на роботу в Україні

букмекер

Попри однозначну заяву Президента України Володимира Зеленського щодо необхідності заборони діяльності російської букмекерської контори 1xBet в Україні, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей не може визначитись зі своєю позицією щодо того, чи треба анулювати видані раніше ліцензії на роботу в Україні цьому букмекеру, який належить громадянам країни-агресора.

Нагадаємо, що 30 березня 2022 року КРАІЛ у розпал повномасштабної війни Росії проти України видала ТОВ "Твоя беттінгова компанія" дві ліцензії на роботу в Україні російської букмекерської контори 1xBet. Після того, як за тиждень більше 26 тисяч українців підписали петицію з вимогою анулювати ці ліцензії та заборонити діяльність 1xBet в Україні, Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна видавати ліцензії компаніям, які контролюються резидентами країни-агресора або пов’язані з ними. Після цього Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення Міністерству юстиції та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей вирішити питання заборони роботи 1xBet в Україні, пише delo.ua.

На це у самій КРАІЛ у відповідь на запит Delo.ua заявили, що "наразі тривають внутрішні процедури щодо розгляду даного питання, а також спільна робота з правоохоронними органами щодо ТОВ "Твоя беттінгова компанія".

На питання, яка позиція КРАІЛ щодо озвученого вищим військово-політичними керівництвом країни доручення заборонити роботу 1xBet в Україні, в прес-службі Комісії відповісти не змогли, зазначивши, що "тільки після завершення та отримання результатів буде надано офіційну позицію КРАІЛ" та що вона буде оприлюднена на офіційному вебсайті Комісії.

Як відомо, після піднятого в українському суспільстві скандалу щодо дозволу КРАІЛ працювати в Україні букмекерській конторі 1xBet, в Комісії заявили, що не побачили у букмекера зв’язку з РФ. Хоча, як виявилося, ліцензії були видані на торговельну марку 1xBet, яка зареєстрована на кіпрську компанію Navasard Limited, яка, за даними Forbes, належить громадянам РФ Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну.

Автор: 

букмекери (94) КРАІЛ (88)


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Топ коментарі
+22
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22.08.2022 09:58 Відповісти
+19
так хабаря за це отримала....не повертати ж
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22.08.2022 09:58 Відповісти
+18
бл@ді пархаті!!!!
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22.08.2022 09:57 Відповісти
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бл@ді пархаті!!!!
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22.08.2022 09:57 Відповісти
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22.08.2022 09:58 Відповісти
Пошли цей Країл у Піски - най там засідають
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22.08.2022 11:21 Відповісти
Олігархічна волю - до останнього, щоб землі були чистими. Тому мурижити будуть доки самі існують.
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22.08.2022 12:29 Відповісти
ТАМЖЕНАШИЛЮДИ !!!!
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22.08.2022 09:57 Відповісти
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22.08.2022 10:00 Відповісти
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22.08.2022 10:01 Відповісти
На кацапію треба гнати малороський квартал разом з його головним Ze
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22.08.2022 10:08 Відповісти
на Ізраіль
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22.08.2022 10:39 Відповісти
не вигнали за 300 років не вигонимо і понині...
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22.08.2022 12:30 Відповісти
ва фсьом вінавата - ТА старана!!
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22.08.2022 10:05 Відповісти
Швидше гроші. Тамженашігроші
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22.08.2022 10:31 Відповісти
так хабаря за це отримала....не повертати ж
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22.08.2022 09:58 Відповісти
То можна визначитися з самою КРАІЛ, наприклад за допомогою вибухівки.
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22.08.2022 09:59 Відповісти
Ну то отой "КРАДІЛ" розігнати до дідька, і всім гамузом відправити на кацапію-нехай там визначаються. Нам не треба якихось "мутних кантор" які працюють на окупанта!
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22.08.2022 10:02 Відповісти
Бо казати щось у відосіках і робити реально - це не одне і те ж.

Принаймні, це розуміють 25% притомних українців. А 73% або в могилу, або в біга при таких розкладах.
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22.08.2022 10:02 Відповісти
Трудно укусить руку дающего!
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22.08.2022 10:04 Відповісти
Так надо насцать на морду просящего...
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22.08.2022 10:09 Відповісти
Тотальная продажность, война ничему не научила.
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22.08.2022 10:08 Відповісти
не на часі. Діяльність цієї кацапської контори лобіюється офісом президента, далі ще є питання?
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22.08.2022 10:11 Відповісти
То може, їм потрібно допогти визначитись? Притягти до кримінальної відповідальності за сприяння ворогу!
А може очільники нашої держави зробили там ставки?
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22.08.2022 10:12 Відповісти
Животные - когда же вы на жретесь?
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22.08.2022 10:15 Відповісти
При Зеленському - ніколи! Бо для нього раша - работодавець,а з Україною воює "та стоорона"!
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22.08.2022 10:40 Відповісти
Вчіться ! Ось як потрібно башляти - навіть при війні ліцензію в 1Х-бету не відберуть.
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22.08.2022 10:16 Відповісти
всіх членів КРАІЛ на нари
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22.08.2022 10:19 Відповісти
Та щас...
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22.08.2022 10:23 Відповісти
КРАІЛ, краю і буду красти - це так називається?
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22.08.2022 10:24 Відповісти
Ну, тоді ...
ЗАБОРОНИТИ ВЕСЬ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ !!!
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22.08.2022 10:25 Відповісти
Це вже "проходили"..

НУЛЬОВИЙ ЕФЕКТ.
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22.08.2022 11:10 Відповісти
А зараз який, для держскарбниці?
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22.08.2022 13:12 Відповісти
Попри однозначну заяву Президента України .....
познаємо по справах а не по словах..
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22.08.2022 10:31 Відповісти
Хорошо заносят!
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22.08.2022 10:37 Відповісти
Треба брати за ж-опу цих посадовців КРАІЛ
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22.08.2022 10:39 Відповісти
а що тут такого, обриганія не хоче назад гроші віддавати, та й доляха його там.
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22.08.2022 10:42 Відповісти
Бо одна справа концерт для лохів, а інша бізнес. Тим паче вже давно проплачено.
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22.08.2022 11:01 Відповісти
Мама одного из предкомов в раде уже оформила на себя,за взяточные деньги,десять квартир,сто земучастков и тысячу дорогих побрякушек,обратной дороги нет,мы все понимаем.
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22.08.2022 11:04 Відповісти
якщо ліцензії видані з порушенням Закону,то звичайно ж ,вони анулюються..

І Звичайно ж, необхідно ХОЧА Б звільнити з роботи тих, хто порушив ЗАкон.З відкриттям Справи..
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22.08.2022 11:09 Відповісти
"...наразі тривають внутрішні процедури щодо розгляду даного питання..."-в перекладі з бюрократичної це означає, що ми нічого не робимо і не збираємось.
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22.08.2022 12:05 Відповісти
так а чому не арештоване майно чи права
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22.08.2022 13:04 Відповісти
На загал кажуть, що анулювати, а тихцем - хай працюють. Бо заносять бабло
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05.09.2022 18:49 Відповісти
 
 