На Херсонщині фіксується все більше обстрілів та вибухів. Окупанти продовжують вдаватися до терористичних методів ведення війни, - зведення ОВА

Окупанти продовжують вдаватися до терористичних методів ведення війни.

Про це йдеться у зведеній інформації військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 22 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Сумській області минулої доби російські війська здійснили 7 обстрілів Хотинської, Білопільської, Великописарівської та Верхньосироватської громад. Попередньо, без жертв і руйнувань. Над Верхньосироватською громадою збили ворожий БПЛА, уламки впали в лісовий масив в районі населеного пункту.

У Дніпропетровській області здійснено атаку на три райони - Нікопольський, Криворізький та Синельниківський. Окупанти тричі обстріляли Нікополь, прилетіли понад 40 снарядів. Четверо осіб дістали поранення, двоє - у лікарні. У місті пошкоджені майже 50 будинків, дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Кілька будинків знищені. Без світла залишилися майже 2 тисячі осіб. У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду, без руйнувань і втрат. У Синельниківському районі ворожі ракети зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та постраждалих з’ясовується.

Вчора ввечері росіяни обстріляли Харків із РСЗВ, а вночі завдали ракетних ударів. Пошкоджено приватний сектор та інфраструктурні об’єкти. Дві людини постраждали. В області за добу обстріляли Лозівський район. Внаслідок обстрілу горіла трава, гілля, дерева. Без постраждалих і жертв. Сьогодні вранці - обстріл Богодухівського району. Одна людина постраждала.

У Луганській області минулої доби росіяни здійснили сім ракетних ударів, 11 разів обстрілювали позиції українських військових зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, п’ять разів намагалися організувати танкові наступи. Також упродовж 21 серпня відбили п’ять масованих атак противника, ще за шістьома напрямками бої продовжуються.

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Крім того, росіяни продовжують вдаватися до терористичних методів ведення війни, здійснюючи удари по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Лише за минулу добу авіаудари зафіксовані поблизу трьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини.

У Донецькій області протягом ночі російські війська завдали ракетних ударів по Торецьку та Костянтинівці. Пошкоджені будинки і школа. Також обстріляли Авдіївку, Часів Яр, Костянтинівку, смт. Цукурине, с. Рай-Олександрівку, смт Північне, с. Пришиб, с. Марково. Пошкоджено 19 приватних житлових будинків, школа, господарчі споруди. За добу загинули двоє людей.

Миколаїв орієнтовно о 3:00 зазнав обстрілів, внаслідок яких відбулося займання кафе, також наразі відомо про влучання на територію підприємства. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється. Вчора ввечері ворог обстріляв м. Баштанка та влучив в приватний сектор, внаслідок цього загорілась покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Після пожежі будівля не підлягає відновленню. Також пошкоджено приблизно 10 будинків. Одна дитина отримала легке поранення. Минулої доби - обстріли за межами населених пунктів на території Широківської громади. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та житлові будинки. Постраждалих немає.

Також протягом доби були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

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У Херсонській області ситуація залишається напруженою, щодня фіксується все більше обстрілів та вибухів. Критична обстановка у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській громадах, а також у Новій Каховці та сусідніх селах. Жителі цих населених пунктів повідомляють про численні пожежі, знищену інфраструктуру та розбиті будинки. Щодня продовжують надходити повідомлення про викрадення людей. Останнім часом зріс тиск на освітян.