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Новини
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Підприємця викрито на розкраданні 1,3 млн грн під час реставрації Маріїнського палацу, - прокуратура

маріїнський

Підприємець привласнив кошти, виділені з державного бюджету на реставрацію Маріїнського палацу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"Підприємець протягом 2017-2018 років на виконання умов договору здійснював технічний нагляд за проведенням реставраційних робіт Маріїнського палацу в м. Києві. З метою заволодіння бюджетними коштами чоловік вніс до офіційних документів неправдиві відомості про залучення до цих робіт осіб, які насправді не мали відповідних повноважень, та як наслідок заволодів вказаними коштами держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збитки державним інтересам складають понад 1,3 млн гривень.

Обставини, які стали предметом досудового розслідування, були виявлені Державною аудиторською службою України під час проведення ревізії та підтверджені судовими експертизами.

Також читайте: Питанням реставрації після війни займатиметься рада з питань відновлення України

Автор: 

Київ (19791) прокуратура (3709) реставрація (67) розкрадання (238)


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Топ коментарі
+5
не поделился что ли ?
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22.08.2022 10:34 Відповісти
+4
от дурний доляху дерьмаку не заніс ось і має
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22.08.2022 10:35 Відповісти
+4
Імітація діяльності правових органів під час війни!
А з тими, хто дав наказ створити умови для здачі півдня розбиратимуться після війни? Чи страшно вийти на самих себе?
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22.08.2022 10:40 Відповісти
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не поделился что ли ?
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22.08.2022 10:34 Відповісти
от дурний доляху дерьмаку не заніс ось і має
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22.08.2022 10:35 Відповісти
У 2017 році треба було заносити щирому патріоту та майданівцю Ложкіну
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22.08.2022 10:43 Відповісти
1.3 ляма - это же копейки реально. у обычного ФОПа в год намного больше.
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22.08.2022 10:36 Відповісти
у ФОПів обмеження за надходженнями..

там просто кілька десятків ФОПів
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22.08.2022 10:46 Відповісти
3 группа 7млн например
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22.08.2022 10:51 Відповісти
так не факт що то були єдині надходження
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22.08.2022 10:55 Відповісти
о чем вы вобще говорите, не могу понять. у меня в нормальные времена было и по 5млн оборота. я говорю что 1.3 тут - это копейки. скорее всего секономил на чем то и поймали. ну допустим выполняя работу не все материалы потратил, либо купил менее качественные чем озвучил в договоре. в любом случае - 1.3 - это неочем вобще.
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22.08.2022 11:06 Відповісти
про те, що то сума мізер, блін!!

що є штат ФОПів пралок!!

що хєрову кучу бабла розпиляли між десятками таких! взяли лише одного і це мізер.

через таких пропускают по максимуму і за різні послуги, там види діяльностей від будівництва до фінпослуг, треба перевіряти всіх контрагентів..а в новині про одного бовкнули й все..мережу накрити не дозволили мабудь ось і все
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22.08.2022 12:40 Відповісти
а может быть наоборот завысил цену, потому что кто то попросил откат на єту сумму.
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22.08.2022 11:07 Відповісти
корупція? на будівництві? та не може такого бути)))
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22.08.2022 10:40 Відповісти
Імітація діяльності правових органів під час війни!
А з тими, хто дав наказ створити умови для здачі півдня розбиратимуться після війни? Чи страшно вийти на самих себе?
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22.08.2022 10:40 Відповісти
під Порошенка копають
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22.08.2022 10:43 Відповісти
цапа відбувайла знайшли...якщо ФОП-наглядач стільки скоммуніздив, можна тільки уявити, скільки там зарито..і фіг перевіриш ті клуми-газони через стільки рокіів...

бити по хвостам - це візитівка влади..

і знову відволікають увагу від чогось важливого
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22.08.2022 10:44 Відповісти
Кравець ,від чого важливого відволікли твою увагу?Ти ж все рівно випорожнешся,чи по справі,чи просто так.Тобі лиш би нагадити,судячи по твоїм коментарям...
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22.08.2022 13:26 Відповісти
там ще питання, на чиєму балансі вісить палац..міста? мінкульту? МЗС?
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22.08.2022 10:59 Відповісти
Коломой обувает страну на млд. и тишина,а за 1,3 млн. победный шум,как за 13 млд. Шутка в стиле 95 квартала.
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22.08.2022 11:21 Відповісти
він міг залучити до нагляду за реставрацією якихось мистецтвознавців чи якихось митців... це логічно.
а в них звичайно, що не було кваліфікаційного сертифікату технагляду за будівництвом, що теж логічно.
а потім прийшли довбой оби з фінінспеції...

ЗІ. і взагалі, всі ці сертифікати технагляду, проектувальника, архітектора.... розвід на гроші.
хочеш працювати і заробляти? занеси нам, ми дамо тобі папірця... причому, заносити потрібно регулярно.
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22.08.2022 11:53 Відповісти
не треба наймати якихось пройдисвітів, невже так мало в нас чесних фахівців...
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22.08.2022 12:10 Відповісти
а для чого чесні при відмиванні грошей?
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22.08.2022 12:42 Відповісти
Щось дуже вже це схоже на заказуху - папєрєднікі плахіє, вова - маладєц.
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22.08.2022 12:54 Відповісти
 
 