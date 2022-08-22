Підприємця викрито на розкраданні 1,3 млн грн під час реставрації Маріїнського палацу, - прокуратура
Підприємець привласнив кошти, виділені з державного бюджету на реставрацію Маріїнського палацу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
"Підприємець протягом 2017-2018 років на виконання умов договору здійснював технічний нагляд за проведенням реставраційних робіт Маріїнського палацу в м. Києві. З метою заволодіння бюджетними коштами чоловік вніс до офіційних документів неправдиві відомості про залучення до цих робіт осіб, які насправді не мали відповідних повноважень, та як наслідок заволодів вказаними коштами держави", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що збитки державним інтересам складають понад 1,3 млн гривень.
Обставини, які стали предметом досудового розслідування, були виявлені Державною аудиторською службою України під час проведення ревізії та підтверджені судовими експертизами.
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там просто кілька десятків ФОПів
що є штат ФОПів пралок!!
що хєрову кучу бабла розпиляли між десятками таких! взяли лише одного і це мізер.
через таких пропускают по максимуму і за різні послуги, там види діяльностей від будівництва до фінпослуг, треба перевіряти всіх контрагентів..а в новині про одного бовкнули й все..мережу накрити не дозволили мабудь ось і все
А з тими, хто дав наказ створити умови для здачі півдня розбиратимуться після війни? Чи страшно вийти на самих себе?
бити по хвостам - це візитівка влади..
і знову відволікають увагу від чогось важливого
а в них звичайно, що не було кваліфікаційного сертифікату технагляду за будівництвом, що теж логічно.
а потім прийшли довбой оби з фінінспеції...
ЗІ. і взагалі, всі ці сертифікати технагляду, проектувальника, архітектора.... розвід на гроші.
хочеш працювати і заробляти? занеси нам, ми дамо тобі папірця... причому, заносити потрібно регулярно.