Підприємця викрито на розкраданні 1,3 млн грн під час реставрації Маріїнського палацу, - прокуратура

Підприємець привласнив кошти, виділені з державного бюджету на реставрацію Маріїнського палацу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"Підприємець протягом 2017-2018 років на виконання умов договору здійснював технічний нагляд за проведенням реставраційних робіт Маріїнського палацу в м. Києві. З метою заволодіння бюджетними коштами чоловік вніс до офіційних документів неправдиві відомості про залучення до цих робіт осіб, які насправді не мали відповідних повноважень, та як наслідок заволодів вказаними коштами держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збитки державним інтересам складають понад 1,3 млн гривень.

Обставини, які стали предметом досудового розслідування, були виявлені Державною аудиторською службою України під час проведення ревізії та підтверджені судовими експертизами.

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