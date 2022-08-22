Повітряні Сили завдали близько десяти авіаударів по позиціях рашистів та знищили 7 БПЛА, два "Калібри" і вертоліт Ка-52

22 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети "Калібр" та вертоліт Ка-52 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил здійснила близько десяти авіаударів по позиціях рашистів.

"Завдано вогневого ураження по бойовій броньованій техніці, взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, зенітних ракетних ракетних комплексів, живій силі та логістиці ворога", - йдеться у повідомленні.

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