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Новини Війна
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Повітряні Сили завдали близько десяти авіаударів по позиціях рашистів та знищили 7 БПЛА, два "Калібри" і вертоліт Ка-52

повітряні,сили

22 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети "Калібр" та вертоліт Ка-52 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

Як зазначається, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил здійснила близько десяти авіаударів по позиціях рашистів.

"Завдано вогневого ураження по бойовій броньованій техніці, взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, зенітних ракетних ракетних комплексів, живій силі та логістиці ворога", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО за тиждень збили над Дніпропетровщиною п’ять ворожих ракет, - Вілкул

Автор: 

армія рф (18036) безпілотник (4430) ракети (4093) вертоліт (884) Повітряні сили (2811)


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Топ коментарі
+17
Більше ударів по ворогам хороших і різних!
Слава ЗСУ!
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22.08.2022 10:43 Відповісти
+5
на день Незалежності треба більше таких салютів!
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22.08.2022 10:53 Відповісти
+5
це ж чудово! дай нам боже, щоб так було декілька разів на день....
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22.08.2022 10:54 Відповісти
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Більше ударів по ворогам хороших і різних!
Слава ЗСУ!
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22.08.2022 10:43 Відповісти
Використовують лише штурмову авіацію, або запускають ракети ще над рашкою, одразу тікаючи, щоб на ппо не нарватися.
Тому і втрачають лише гвинтокрили.
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22.08.2022 10:45 Відповісти
вони і літаки купами втрачають, ЗСУ їх на аеродромах базування лупашить.
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22.08.2022 11:01 Відповісти
на день Незалежності треба більше таких салютів!
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22.08.2022 10:53 Відповісти
це ж чудово! дай нам боже, щоб так було декілька разів на день....
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22.08.2022 10:54 Відповісти
тобто іранських 300 (якщо вони будуть) -на два місяці "роботи" наших зенітчиків... )
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22.08.2022 10:57 Відповісти
1000,якщо вони будуть. Це перва партія. Проблема полягає в тому, що дані цих апаратів майже ніхто не знає
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22.08.2022 11:00 Відповісти
Потому,как это походу фуфел,с рабочим ПВО толку мало от них
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22.08.2022 14:13 Відповісти
К 52 це добре 💥💥💥👍👍👍
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22.08.2022 11:10 Відповісти


тобто іранських 300 (якщо вони будуть) -на два місяці "роботи" наших зенітчиків... )

для начала треба уявляти що таке 300 ударних беспілотників
вони можуть полностю закрити наші хаймерси разом з
м777 і цезарями
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22.08.2022 11:51 Відповісти
немного успокою,эта херня на радаре видна очень далеко,главное достаток в ПВО.Сложнее намного сбить маленькие беспилотники с малой отражающей поверхностью.Давайте без паники.
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22.08.2022 14:07 Відповісти
Израиль вообще на *** вертел эти беспилотники,главное меньше зрад
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22.08.2022 14:09 Відповісти
А есть ли инфа?США нам Шрайков подкинули?ПВО рахи в последнее время стало выпиливаться регулярно
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22.08.2022 14:15 Відповісти
 
 