Повітряні Сили завдали близько десяти авіаударів по позиціях рашистів та знищили 7 БПЛА, два "Калібри" і вертоліт Ка-52
22 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети "Калібр" та вертоліт Ка-52 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил здійснила близько десяти авіаударів по позиціях рашистів.
"Завдано вогневого ураження по бойовій броньованій техніці, взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, зенітних ракетних ракетних комплексів, живій силі та логістиці ворога", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+17 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар22.08.2022 10:43 Відповісти Посилання
+5 Марина Кравець
показати весь коментар22.08.2022 10:53 Відповісти Посилання
+5 Hanka Panyanka
показати весь коментар22.08.2022 10:54 Відповісти Посилання
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Слава ЗСУ!
Тому і втрачають лише гвинтокрили.
тобто іранських 300 (якщо вони будуть) -на два місяці "роботи" наших зенітчиків... )
для начала треба уявляти що таке 300 ударних беспілотників
вони можуть полностю закрити наші хаймерси разом з
м777 і цезарями