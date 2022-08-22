ЗСУ демонструють дуже хороші навички у використанні "Байрактарів", - гендиректор Baykar
В компанії Baykar Makina високо оцінили навички українських захисників щодо застосування безпілотників Bayraktar TB2.
Про це заявив гендиректор компанії Baykar Makina Халюк Байрактар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"До війни ми тренували українських операторів, тож вони вправно використовують безпілотники. Я стежу за їхньою роботою з новин і бачу їх ефективність. Звичайно, залежно від відгуків із поля бою, відбувається вдосконалення. Ви постійно маєте поліпшувати їх. І через динаміку на полі бою і через середовище, де вони працюють, ця робота ніколи не припиняється. Відзначу, що ваші оператори роблять усе можливе і демонструють дуже хороші навички у використанні безпілотників", - зазначив він.
За словами Байрактара, після початку масштабних бойових дій в Україні, на європейському континенті підвищилась обізнаність щодо турецьких дронів.
"Раніше безпілотники вважались ефективною технологією в так званих "асиметричних війнах", коли сили не рівні. Зараз Україна стикається з такою з потужною агресією в межах традиційного поняття війни. І ці технології показали, що в таких випадках країни мають потребу захищати себе з високими технологіями", - наголосив гендиректор компанії.
"Ми, як виробники і як друзі України, дуже пишаємося, що "Байрактар ТБ-2" став одним із ваших символів. Ми справді намагалися технічно підтримувати українців, допомагати вашим військовим витискати з цих систем якомога більше, щоб вони були ефективними в бою", - додав Халюк Байрактар.
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а аналітики кажуть, що для Туреччини торгівля з ЄС і США важливіша за торгівлю з кацапстаном.
В них криві ножі напоготові ще з 14-го року.
Роздали б тоді їм зброю і Крим був би вільний - вони за свою Батьківщину горло перегризуть
я вашого оптимізму щодо киримлів геть не поділяю.
Ви робите найкращі "пташки" у світі!
На експортну політику фірми більше впливають поставщики комплектуючих з країн НАТО. Як, наприклад, канадська фірма, яка продає Байкару оптико-електронний блок.
Сьогодні половина його належить рашці, а на решта є зоною її впливу
Туреччина прагне стати "протектором" тюрків всього світу
https://www.youtube.com/watch?v=RA1Q_yP3j7Y
Но таких видео нет. Поэтому слова гендиректора Байрактара не более, чем дипломатический прогиб продавца перед ключевым покупателем.