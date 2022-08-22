ЗСУ демонструють дуже хороші навички у використанні "Байрактарів", - гендиректор Baykar

В компанії Baykar Makina високо оцінили навички українських захисників щодо застосування безпілотників Bayraktar TB2.

Про це заявив гендиректор компанії Baykar Makina Халюк Байрактар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"До війни ми тренували українських операторів, тож вони вправно використовують безпілотники. Я стежу за їхньою роботою з новин і бачу їх ефективність. Звичайно, залежно від відгуків із поля бою, відбувається вдосконалення. Ви постійно маєте поліпшувати їх. І через динаміку на полі бою і через середовище, де вони працюють, ця робота ніколи не припиняється. Відзначу, що ваші оператори роблять усе можливе і демонструють дуже хороші навички у використанні безпілотників", - зазначив він.

За словами Байрактара, після початку масштабних бойових дій в Україні, на європейському континенті підвищилась обізнаність щодо турецьких дронів.

"Раніше безпілотники вважались ефективною технологією в так званих "асиметричних війнах", коли сили не рівні. Зараз Україна стикається з такою з потужною агресією в межах традиційного поняття війни. І ці технології показали, що в таких випадках країни мають потребу захищати себе з високими технологіями", - наголосив гендиректор компанії.

"Ми, як виробники і як друзі України, дуже пишаємося, що "Байрактар ТБ-2" став одним із ваших символів. Ми справді намагалися технічно підтримувати українців, допомагати вашим військовим витискати з цих систем якомога більше, щоб вони були ефективними в бою", - додав Халюк Байрактар.

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