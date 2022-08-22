УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8238 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 859 25

ЗСУ демонструють дуже хороші навички у використанні "Байрактарів", - гендиректор Baykar

байрактар

В компанії Baykar Makina високо оцінили навички українських захисників щодо застосування безпілотників Bayraktar TB2.

Про це заявив гендиректор компанії Baykar Makina Халюк Байрактар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"До війни ми тренували українських операторів, тож вони вправно використовують безпілотники. Я стежу за їхньою роботою з новин і бачу їх ефективність. Звичайно, залежно від відгуків із поля бою, відбувається вдосконалення. Ви постійно маєте поліпшувати їх. І через динаміку на полі бою і через середовище, де вони працюють, ця робота ніколи не припиняється. Відзначу, що ваші оператори роблять усе можливе і демонструють дуже хороші навички у використанні безпілотників", - зазначив він.

За словами Байрактара, після початку масштабних бойових дій в Україні, на європейському континенті підвищилась обізнаність щодо турецьких дронів.

"Раніше безпілотники вважались ефективною технологією в так званих "асиметричних війнах", коли сили не рівні. Зараз Україна стикається з такою з потужною агресією в межах традиційного поняття війни. І ці технології показали, що в таких випадках країни мають потребу захищати себе з високими технологіями", - наголосив гендиректор компанії.

"Ми, як виробники і як друзі України, дуже пишаємося, що "Байрактар ТБ-2" став одним із ваших символів. Ми справді намагалися технічно підтримувати українців, допомагати вашим військовим витискати з цих систем якомога більше, щоб вони були ефективними в бою", - додав Халюк Байрактар.

Читайте: У Латвії за добу зібрали 300 тис. євро на Bayraktar для ЗСУ

Автор: 

безпілотник (4430) Байрактар (193)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
кримські татари кажуть, що Ердоган ненавидить путлера і використовує його ситуативно.
а аналітики кажуть, що для Туреччини торгівля з ЄС і США важливіша за торгівлю з кацапстаном.
показати весь коментар
22.08.2022 11:03 Відповісти
+9
За киримли не засохне!

В них криві ножі напоготові ще з 14-го року.
Роздали б тоді їм зброю і Крим був би вільний - вони за свою Батьківщину горло перегризуть
показати весь коментар
22.08.2022 11:12 Відповісти
+7
Шо ты мелешь, больное? Где ты увидел "начало деокупации"? Зеленского переслушал или Арестовича?
показати весь коментар
22.08.2022 11:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кнут и пряники от пэрдогана. Вкусняшки Украине, стратегическую поддержку - путлеру.
показати весь коментар
22.08.2022 10:54 Відповісти
кримські татари кажуть, що Ердоган ненавидить путлера і використовує його ситуативно.
а аналітики кажуть, що для Туреччини торгівля з ЄС і США важливіша за торгівлю з кацапстаном.
показати весь коментар
22.08.2022 11:03 Відповісти
Крымские татары обещали восстание в Крыму при начале деокуппации и создание национальных боевых соединений! Наверное ждут окончания туристического сезона?
показати весь коментар
22.08.2022 11:05 Відповісти
За киримли не засохне!

В них криві ножі напоготові ще з 14-го року.
Роздали б тоді їм зброю і Крим був би вільний - вони за свою Батьківщину горло перегризуть
показати весь коментар
22.08.2022 11:12 Відповісти
що не засохне, то зогниє...

я вашого оптимізму щодо киримлів геть не поділяю.
показати весь коментар
22.08.2022 13:03 Відповісти
Шо ты мелешь, больное? Где ты увидел "начало деокупации"? Зеленского переслушал или Арестовича?
показати весь коментар
22.08.2022 11:27 Відповісти
Ердоган просто на розпродажі кацапії
показати весь коментар
22.08.2022 11:05 Відповісти
Він вже придивився до рашиської частини "тюркського світу"
показати весь коментар
22.08.2022 11:17 Відповісти
Сам разработчик удивился - "а что так можно было ?! Херасе мы вещь сделали" ))))
показати весь коментар
22.08.2022 10:57 Відповісти
Только что то давно не было видео работы Байрактаров на фронтах
показати весь коментар
22.08.2022 11:02 Відповісти
от да. чула, що було навіть розпорядження якесь не показувати ці відео. але може й байрактари не дуже літають зараз, бо рашисти їх можуть збивати.
показати весь коментар
22.08.2022 11:04 Відповісти
Їх не видно, а вони є.
показати весь коментар
22.08.2022 12:01 Відповісти
чмут казав, їх зараз переважно використовують для розвідки, а не для ударів
показати весь коментар
22.08.2022 12:02 Відповісти
Дякуємо Халюк ага!

Ви робите найкращі "пташки" у світі!
показати весь коментар
22.08.2022 11:09 Відповісти
История с байрактарами очень удачная пиар компания Турции. Если трезво посмотреть, что они дают русским и что продают Украине, то будет ясна вся картина. Турции нафиг не нужна единая и сильная Украина, которая в черноморском регионе займет место Турции, а поражение Путина, больно ударит и по всем диктатурам региона, в том числе эрдогановской. Турки испокон веков являются великими дипломатами. Остерегайтесь троянских коней от диктаторов.
показати весь коментар
22.08.2022 11:10 Відповісти
Кацапе ! Ти хоч час від часу зад витирай та штани натягуй! А то нам вже набридло твій голий зад на форумі роздивляться!
показати весь коментар
22.08.2022 11:13 Відповісти
Воно ж не розуміє, що Baykar Makina є 100% приватною СІМЕЙНОЮ компанією і не так то й вони залежать від якогось Реджепіка. Та й факт, що молодший брат Халюка, якого звати Сельджук, є зятем Реджепа говорить про незалежність фірми від султана.
На експортну політику фірми більше впливають поставщики комплектуючих з країн НАТО. Як, наприклад, канадська фірма, яка продає Байкару оптико-електронний блок.
показати весь коментар
22.08.2022 11:26 Відповісти
Є величезний тюркський світ.
Сьогодні половина його належить рашці, а на решта є зоною її впливу

Туреччина прагне стати "протектором" тюрків всього світу
показати весь коментар
22.08.2022 11:15 Відповісти
Якути, які від Туреччини чорт знає де живуть, є тюрками по мові, хоч мають вигляд наближений більше до монголів, ніж, наприклад, до туркменів.
показати весь коментар
22.08.2022 11:29 Відповісти
Потрібні дрони - камікадзе! Багато!
показати весь коментар
22.08.2022 11:20 Відповісти
Цікаво, чи знають на фірмі Байкар про пісню "Байрактар"?
https://www.youtube.com/watch?v=RA1Q_yP3j7Y
показати весь коментар
22.08.2022 11:34 Відповісти
Во время Карабахской войны, азербайджанцы почти ежедневно выкладывали видео эффективной работы Байрактаров. Именно это подниимает боевой дух и граждан и ВСУ, а не словесный понос Зеленского, Арестовича и прочих мастеров ***********-развлекательного жанра.
Но таких видео нет. Поэтому слова гендиректора Байрактара не более, чем дипломатический прогиб продавца перед ключевым покупателем.
показати весь коментар
22.08.2022 11:34 Відповісти
гадаю, там справа в ціні ***********.
показати весь коментар
22.08.2022 13:09 Відповісти
Наша війна найкраща реклама БАЙРАКТАРАМ та ХАЙМЕРСАМ,хто у світі купуватиме російський металобрухт?
показати весь коментар
22.08.2022 12:14 Відповісти
 
 