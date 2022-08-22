Під час розбирання завалів на Кременчуцькій ТЕЦ виникла пожежа, горять залишки мастила

Під час розбирання завалів на Кременчуцькій ТЕЦ виникла пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

"Під час розбирання завалів на ТЕЦ сталося загоряння залишків мастила та будівельного сміття. На ліквідації пожежі працюють підрозділи ДСНС. Даних про постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються", – йдеться в повідомленні.

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