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Під час розбирання завалів на Кременчуцькій ТЕЦ виникла пожежа, горять залишки мастила

пожежа,тец,кременчуцька

Під час розбирання завалів на Кременчуцькій ТЕЦ виникла пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

"Під час розбирання завалів на ТЕЦ сталося загоряння залишків мастила та будівельного сміття. На ліквідації пожежі працюють підрозділи ДСНС. Даних про постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ, - голова ОВА Лунін

Автор: 

Кременчук (310) пожежа (4365) ТЕЦ (463) Малецький (6)


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Топ коментарі
+2
Треба рушить кацапську єнергетичну структуру в раше - до зими треба порушити їх комфорт ‼️‼️
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22.08.2022 11:43 Відповісти
+1
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22.08.2022 12:04 Відповісти
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Треба рушить кацапську єнергетичну структуру в раше - до зими треба порушити їх комфорт ‼️‼️
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22.08.2022 11:43 Відповісти
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22.08.2022 12:04 Відповісти
Що у Путіна на думці То у дурня жиріка на язиці.
https://twitter.com/vinnicanin/status/1529879066639212544
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22.08.2022 12:07 Відповісти
А що сталося з ТЕЦ? Я щось пропустив?
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22.08.2022 12:25 Відповісти
напишіть ще що НПЗ працює ,шпигуни поїдуть і перевірять ..а через неділю чекаємо прильти ..Тому що Цензор ради новин ,матір готовий продати ...Але цю новину не потрібно викладати ідіоти
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22.08.2022 13:14 Відповісти
Україна кишить не тільки зрадниками,а й ідіотами. Це лікується,але на жаль кров'ю і великими втратами.Журналюги,в гонитві за "сенсаційною новиною" думайте черепками,що і як ви пишите.
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22.08.2022 13:24 Відповісти
навмисно підпалила ,якась скотиняка. Розшукати! Бо писали, що вже погасили перед тим.
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22.08.2022 14:19 Відповісти
 
 