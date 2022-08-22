США та Південна Корея почали найбільші за останні роки спільні військові навчання
США та Південна Корея почали найбільші за останні роки спільні військові навчання, що триватимуть до 1 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associated Press.
Навчання є заходом підвищення готовності на тлі загрози з боку Північної Кореї, яка цього року демонструє рекордні темпи ракетних випробувань та неодноразово погрожувала Сеулу та Вашингтону.
Минулого тижня КНДР здійснила випробування двох крилатих ракет, а з початку року - вже понад 30 ракет, у тому числі вперше за 5 років випробувала міжконтинентальні балістичні ракети.
Навчання Ulchi Freedom Shield передбачають маневри за участю тисяч військових, із залученням важкої техніки, флоту та авіації. Як уточнює південнокорейське Yonhap, перший блок навчань моделює захист від атак КНДР і оборону агломерації Сеула, другий - контратакувальні операції. Відпрацьовують і такі сценарії, як виявлення вибухівки на АЕС, пожежа на підприємствах напівпровідників, виведення з ладу банківської системи, атаки за допомогою дронів, теракти в аеропортах.
Паралельно Південна Корея проводить чотириденну програму підготовки з цивільного захисту населення.
У попередні роки чимало спільних навчань, що проводилися на регулярній основі, були скасовані або звужені за масштабами, щоб створити сприятливу атмосферу для спроб адміністрації Трампа домовитися з КНДР, потім - через пандемію коронавірусу.
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У нас же в 1991-ом году были тысячи танков, тысячи ракет, под тысячу самолетов, все заводы и инженеры с хорошей системой образования на тот год, проложенные трубы газопровода и нефтепровода, когда СПГ не было в помине и даже трубу по дну Балтики проложить бы не смогли. Зато Кучма авианосец сдает дешевле цены металлолома, который китайцы спокойно дорабатывают полностью самостоятельно, но конечно же ему и его клану на карман пришли дополнительные деньги, которые никто не видел, ровно как и за ракеты, которыми по нам завтра или послезавтра будут стрелять.